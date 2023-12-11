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Загибель помічника Залужного Частякова: офіцеру Тімченку обрали запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

геннадій,частяков

Офіцеру з апарату головнокомандувача ЗСУ Олегу Тімченку, який подарував гранати помічникові Залужного Геннадію Частякову, що пізніше призвело до його загибелі, суд обрав запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону в коментарі "Українській правді".

"Розгляд апеляції відбувся 4 грудня. За результатами розгляду фігуранту обрано запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання", - ідеться в повідомленні.

Також читайте: Загибель помічника Залужного Частякова: ДБР подало апеляцію на рішення щодо запобіжного заходу для офіцера Тімченка

Нагадаємо, 9 листопада Печерський районний суд Києва не обрав запобіжний захід офіцеру з апарату головнокомандувача ЗСУ Олегу Тімченку.

Спецпрокуратура заявила, що оскаржуватиме ухвалу суду про відмову в обранні запобіжного заходу.

Також читайте: Слідство розглядає 4 версії загибелі помічника Залужного Частякова, основна - нещасний випадок, - ДБР

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+18
Якщо за підзру у вбивстві запобіжним заходом суд призначає особисте зобов'язання, то прокуратура - клоуни. Суд не повірив у версію прокурорів, що у Генштабі служать ідіоти.
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11.12.2023 18:51
+16
..ну да, это же не Червинский..
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11.12.2023 18:50
+11
ось тобі і вся справедливість, думаю якби я комусь гранати дарував, то вже черех 5 хвилин отримав 10 років, а ще через 5 вже почав би сидіти.
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11.12.2023 19:15
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он бы еще Джавелин подарил...
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11.12.2023 18:49 Відповісти
..ну да, это же не Червинский..
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11.12.2023 18:50 Відповісти
Якщо за підзру у вбивстві запобіжним заходом суд призначає особисте зобов'язання, то прокуратура - клоуни. Суд не повірив у версію прокурорів, що у Генштабі служать ідіоти.
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11.12.2023 18:51 Відповісти
Співбесіда в ТЦК:
- Рабінович, де ви хотіли б служити?
- У Генштабі!
- Ви що?! Ідіот?!
- А хіба це обовʼязкова вимога?
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11.12.2023 22:10 Відповісти
Якраз повірив. Вирішив, що ідіоту особистого зобов'язання буде достатньо.
Версія замовного вбивства внаслідок вибуху подарункового пакету під час його розпакування, як сказали очевидці злочину, і теракту навіть не розглядалася
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12.12.2023 01:01 Відповісти
То іди ти зелена ху...ня нах... воно буде жирувати, а нам дохнути в багнюці-да фуй тобі межигочі.
Вибачте будь ласкп.
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11.12.2023 18:58 Відповісти
ось тобі і вся справедливість, думаю якби я комусь гранати дарував, то вже черех 5 хвилин отримав 10 років, а ще через 5 вже почав би сидіти.
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11.12.2023 19:15 Відповісти
В том то и дело, а дарил ли он гранаты?
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11.12.2023 19:31 Відповісти
ні, дарував конхфети. І кучу інфи тут писали що він навіть попереджав що то справжні гранати, але то фсьо як у рибки гуппі забулось в мудрого наріда. Так шо пора одбускать, жертва вбила себе сама. як завжди з друзями тих хто при владі
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11.12.2023 20:16 Відповісти
Вы, я так понимаю, лично присутствовали, когда фигурант дарил гранаты и предупреждал, что они боевые?
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11.12.2023 22:09 Відповісти
ребенка сняли ивл неделю, полторы назад череп посечен сильно, с глазом...

в общем инвалид на всегда ( в смысле что здоровым не будет)
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11.12.2023 19:49 Відповісти
І дружину уже залякали
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12.12.2023 01:05 Відповісти
ПОРТНІКОВА ДОПУСТИЛИ ДО СУСПІОЬНОГО а чому не прямо канал Фірташа ІНТЕР чи не до Гівеноплюсів МЕДВКЕДЧУКА ? Це такий сміливий крок "нового Шуфрича" Юрчишина ПІнчуківського? ГЕТЬ ТЕЛЕМАРАФОН!!!

ПОРТНИКОВ про логіку Путіна, переговори з Росією та дорослішання українців | Ремовська Інтерв'ю
https://www.youtube.com/watch?v=SATwxgyBl6k
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11.12.2023 19:50 Відповісти
А нагадування щодо рішень суду з вбивства помічника Залужного- В КОМЕНТРАІ УП!!! МЕДІА ОДНОГО З ПІДБАНКІВСЬКИХ МЕДІЙНИХ ОЛІГАРХІВ!!!
ЯКА СВОБОДА слова ВАУУУ! Це під візит вови у США нагадати про цю ганьбу з розслідуванням замаху на Залужного !!!
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11.12.2023 19:54 Відповісти
виправлюсь - ФІАЛІВСЬКЕ УП про НЕрозслідування замаху на Залужного !Головний підозрюваний декілька діб був не під підозрою, а потім ОЦЕ РІШЕННЯ СУДУ ! ГАНЬБА!
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11.12.2023 19:56 Відповісти
ну логично чего уж тут, а всяким там трухилянтам три роки без права переписки и точка
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11.12.2023 20:05 Відповісти
Цирк.
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11.12.2023 22:36 Відповісти
Ось дивіться, кожен патрон, кожен магазин, граната, тощо, вони обліковуються! Це в усіх країнах так. Ось приходить якесь, каже, я з генштабу, насип мені патронів, кинь у пакет гранат, пару гранатаметів, їду на море - в Газу. Це що за бардєль? Мене, за пару патронів посадять, а тут-хочу дарую, хочу торгую. Так а нам винищувачів не дають! Так мо тому і не дають?
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12.12.2023 00:17 Відповісти
 
 