Загибель помічника Залужного Частякова: офіцеру Тімченку обрали запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання
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Офіцеру з апарату головнокомандувача ЗСУ Олегу Тімченку, який подарував гранати помічникові Залужного Геннадію Частякову, що пізніше призвело до його загибелі, суд обрав запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону в коментарі "Українській правді".
"Розгляд апеляції відбувся 4 грудня. За результатами розгляду фігуранту обрано запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання", - ідеться в повідомленні.
Нагадаємо, 9 листопада Печерський районний суд Києва не обрав запобіжний захід офіцеру з апарату головнокомандувача ЗСУ Олегу Тімченку.
Спецпрокуратура заявила, що оскаржуватиме ухвалу суду про відмову в обранні запобіжного заходу.
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- Рабінович, де ви хотіли б служити?
- У Генштабі!
- Ви що?! Ідіот?!
- А хіба це обовʼязкова вимога?
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Вибачте будь ласкп.
в общем инвалид на всегда ( в смысле что здоровым не будет)
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https://www.youtube.com/watch?v=SATwxgyBl6k
ЯКА СВОБОДА слова ВАУУУ! Це під візит вови у США нагадати про цю ганьбу з розслідуванням замаху на Залужного !!!