Загибель помічника Залужного Частякова: офіцеру Тімченку обрали запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання

Офіцеру з апарату головнокомандувача ЗСУ Олегу Тімченку, який подарував гранати помічникові Залужного Геннадію Частякову, що пізніше призвело до його загибелі, суд обрав запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону в коментарі "Українській правді".

"Розгляд апеляції відбувся 4 грудня. За результатами розгляду фігуранту обрано запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання", - ідеться в повідомленні.

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Нагадаємо, 9 листопада Печерський районний суд Києва не обрав запобіжний захід офіцеру з апарату головнокомандувача ЗСУ Олегу Тімченку.

Спецпрокуратура заявила, що оскаржуватиме ухвалу суду про відмову в обранні запобіжного заходу.

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