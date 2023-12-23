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Путін надсилає сигнали про готовність заморозити війну, - The New York Times

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

путін

Президент країни-агресора Володимир Путін принаймні з вересня через посередників надсилає сигнали про готовність до припинення вогню в загарбницькій війні проти України, яке передбачатиме замороження бойових дій на нинішній лінії зіткнення.

Про це, як стверджує видання The New York Times, йому стало відомо від двох колишніх високопоставлених російських посадовців, близьких до Кремля, а також американських і міжнародних посадовців, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

За словами американських посадовців, Путін вже робив спроби домовитись про припинення вогню роком раніше, восени 2022 року. Його наміри, про які раніше не було відомо, з'явилися після того, як Україна розгромила російську армію на північному сході. Тоді Путін вказував, що він задоволений захопленими Росією територіями і готовий до перемир'я, заявили співрозмовники видання.

Тепер же, розгортаючи полум'яну публічну риторику, що цілі РФ у війні не змінилися, Путін приватно вказує на своє бажання "оголосити перемогу і рухатися далі".

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Принаймні з вересня західні офіційні особи отримують нові сигнали про те, що Путін зацікавлений у припиненні вогню. Сигнали надходять кількома каналами, в тому числі через іноземні уряди, які мають зв’язки як зі Сполученими Штатами, так і з Росією.

"Вони (росіяни. – Ред.) кажуть: "Ми готові до переговорів про припинення вогню"… Вони хочуть залишитися там, де вони зараз є на полі бою", – сказав один високопоставлений міжнародний посадовець, який зустрічався з російськими високопосадовцями цієї осені.

Утім, деякі американські посадовці кажуть, що це може бути звичною спробою Кремля ввести в оману, і що це не відображає справжньої готовності Путіна до компромісу. Колишні російські посадовці додають, що Путін цілком може знову змінити свою думку, якщо російські війська наберуть обертів.

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"Він справді готовий зупинитися на нинішніх позиціях… Він не бажає відступати ні на метр", – сказав один з колишніх високопоставлених російських посадовців, переказуючи послання, яке, за його словами, негласно надсилає Кремль.

За словами нинішніх і колишніх посадовців, Путін розглядає збіг факторів, які створюють сприятливий момент для угоди: поле бою у глухому куті, наслідки невдалого наступу України, слабка підтримка Києва на Заході, відволікання уваги від російсько-української війни через ситуацію в Газі.

Публічно Путін дотримується своєї агресивної позиції, заявляючи, що він протистоїть Заходу, який прагне знищити тисячолітню російську цивілізацію.

Але американські посадовці бачать зміну в позиції Путіна, зазначаючи, що він більше не вимагає відставки уряду Зеленського. Вони заявили, що припинення вогню, яке пропонує Путін, збереже суверенну Україну зі столицею в Києві, але залишить під контролем Росії майже 20 відсотків української території, які вона вже завоювала.

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Американські співрозмовники додали, що хоча Путін сигналізує, що він відкритий до такої угоди, він чекає на більш конкретну пропозицію.

Серед багатьох ймовірних каменів спотикання – рішучість Путіна не допустити Україну до членства в НАТО. Але один з колишніх російських урядовців сказав, що розбіжності з цього приводу не стануть для Путіна причиною не домовлятися, оскільки в осяжному майбутньому не очікується, що Альянс прийме Україну до своїх лав.

Втім, високопоставлені американські посадовці заявили, що не вірять, що будь-який вагомий український політик може погодитися на угоду, яка залишить Росії так багато української території.

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Багато хто на Заході скептично ставиться до припинення вогню, оскільки, на їхню думку, Путін переозброюється для майбутнього нападу.
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Топ коментарі
+31
"Ми хочемо жити. Наші сусіди хочуть бачити нас мертвими. Це залишає не надто багато простору для компромісів."
киянка Голда Меїр.
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23.12.2023 17:11
+30
Американські співрозмовники додали, що хоча Путін сигналізує, що він відкритий до такої угоди, він чекає на більш конкретну пропозицію. Джерело: https://censor.net/ua/n3463437

Усіх кацапів нах з України, виплата компенсацій. Ось така конкретна пропозиція. Інше - куйня.
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23.12.2023 17:10
+21
Після "замороження бойових дій на нинішній лінії зіткнення" розпочнеться підготовка ***** до нової фази війни.
Нахер нужно
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23.12.2023 17:15
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Це Захід надсилає такі сигнали все гучніше. Лишилось лише придуркуватого Зелю під*рнути з кінцями чи не зовсім і все буде готово.
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23.12.2023 17:42 Відповісти
Спробуйте орієнтуватися в тому, хто що говорить. Це не Захід нам щось надсилає, а давно куплене на московські гроші видання The New York Times. От як купили, так і почалося тиражування якихось або відверто промосковських висерів, або завуальовано московських, та ще й від імені якихось невідомих джерел. Такі, як ви на це купляються і втрачають довіру до західних союзників. Що й потрібно москві. А Севгіль Мусаєва, очільниця УП, постійно посилається на різне лайно немов їй за це переводять гроші на її рахунок в Дойче Банку. На сьогодні Захід повністю зацікавлений в перемозі України.
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24.12.2023 09:22 Відповісти
Вывод своих баранов с Украины, военных преступников включая главного бункерного нациста выдать Гааге, выплата репараций как территориальных так и финансовых. Вернуть Украине территории с равным количеством населения которое Украина потеряла из за русских мразей.
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23.12.2023 17:43 Відповісти
Ви пропонуєте заселити Україну бурятами?
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23.12.2023 17:46 Відповісти
Кубань наша. Вместо буферной зоны на территории Украины нужно создавать буферную зону на территории Рашки. Так как это делает Израиль
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23.12.2023 17:49 Відповісти
А ты ублюдок русский
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23.12.2023 19:54 Відповісти
А я думав такі мрійники давно подорослішали.
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23.12.2023 18:10 Відповісти
А ось які фейки в цей час розповсюджують кремліни наприклад в США і ЄС: Зеленський купив віллу у Флориді за 11 млн і подав заявку на громадянство США, а також що Україна скоро здасться. Саме в такому формулюванні. І розповсюджують це місцеві праві радикали в США, а також інші корисні ідіоти Кремля.
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23.12.2023 17:44 Відповісти
Про віллу у Флориді було відомо, ще до початку війни. Теж мені новина
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23.12.2023 17:45 Відповісти
В Італії.
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23.12.2023 17:49 Відповісти
Росія завжди пропонує "перемир"я" та "мир", щоб перепочить, зібраться з силами і ударить знову!
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23.12.2023 17:46 Відповісти
Посол Німеччини в Росії не бачить ознак, що Путін і його режим планують відмовитися від подальшої війни. Навіть тут в статті теж кажуть, що це все хитрість путінців.
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23.12.2023 17:46 Відповісти
Буферные зоны создаются не для мира, а для войны. Бункерный нацист создал плацдарм для своих нацистов и теперь хочет заморозить конфликт чтобы зализать раны и нарастить военную мощь и продолжить оккупацию и террор. Хер ему в рыло.
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23.12.2023 17:47 Відповісти
Ми готові до переговорів про припинення вогню"… Вони хочуть залишитися там, де вони зараз є на полі бою забирай своїх орків, виплачуй всі збитки, поверни всіх полонених, військових та цивільних, може тоді і перемовини почнемо!
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23.12.2023 17:48 Відповісти
І ще.Заморозки фактично не буде.
Буде на папері.
А фактично буде як у 2014-2022.
Систематичні обстріли,але вже на всьому протязі кордону і звинувачення в порушенні перемир'я Україну.
Потім переозброїться і доб'є.
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23.12.2023 17:49 Відповісти
Добє у будь якому випадку хоч тепер заморозь чи на міфічний кордон 91 вийди, у всіх випадках крім одного вступу в НАТО, але це відбудеться не за керівництва державою агента Кремля наставника клоуна.
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23.12.2023 18:42 Відповісти
The New York Times- прорашистська куйня , котра друкує фсбешні статті, для потрібних куйлу напрямків можливих майбутніх міжнародних подій.котрій стосуються відносин світової спільноти.до політики рашистського нелюда і мясника куйла,котрого потрібно за злочини і вбивство людей посадити на електричний стілець
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23.12.2023 17:50 Відповісти
Не зовсім вона прорашистська,але гроші не пахнуть.А )(уйлу нічого не вартує заплатити кількасот баксів«журналісту».
Щоб написав потрібне.
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23.12.2023 18:31 Відповісти
Як не дивно, ніхто із нашої влади на такий сценарій йти не буде. Припустимо, що вона щось там підписали би, тоді довелося би провести вибори, результати яких не були би на їх користь скоріше, а далі через великий суспільний запит, уже нова влада спитала би у діючої, як вони готовили країну до оборони. Тому вони і далі продаватимуть ту зручну для них перемогу, без чіткої цілі, стратегії, а в майбутньому скоріше і підтримки, бо світ любить сильних. Я вже мовчу, що коли відкриють кордони, частина людей поїде назавжди, хоч будуть і ті, що повернуться.
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23.12.2023 17:52 Відповісти
Ні, вони із Подоляком, можливо ще із Даніловим, будуть відстрілюватися до останнього патрона у своєму кабінеті..
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23.12.2023 18:00 Відповісти
Навряд чі, він не Альєнде, він лише вовчік, особистий блаЗЕнь Коломойського.
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23.12.2023 18:05 Відповісти
Ви не закінчили думку.
Переїде, щоб щасливо жити на наворовані останніми роками гроші та до кінця існування скиглити, як йому не дали перемогти.
Світ ще захлинеться його мемуарвми, які він буде щомісячно редагувати.
Жодної відповідальності в Україні він не понесе, як і його колеги-жерти Майданів 1 та 2.
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23.12.2023 18:03 Відповісти
Не факт, зараз у нього досить високий рейтинг, но в Залужного вище і далі буде тільки гірше. А так він зможе закінчити війну і "взятися" за Залужного, щоби потопити його. І ніхто не буде знімати війсковий стану зразу...
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23.12.2023 18:30 Відповісти
т.е. ***** мощно SOSнуло в Украине и продолжает посылает сигналы SOS через своих сутенёров на Запад?
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23.12.2023 17:56 Відповісти
Навесні й станеться перемир'я, щоб забезпечити проведення виборів в Україні та РФ.
Бо чи можна перемогти росію, Захід вже не певен, а от в тому, що цього не зможе зробити лузер Зеленський&кагал-Захід впевнений на 100%.
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23.12.2023 17:57 Відповісти
Это только ты умный, а Я так - погулять вышел.
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23.12.2023 18:01 Відповісти
Bild пише про ймовірний напад рф на Європу взимку 2024/25 року, вони посилаються на дані одної із європейських розвідок.
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23.12.2023 18:00 Відповісти
здали Південь за один день 73% з віслюком ось і іди в окопи!
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23.12.2023 18:45 Відповісти
я не голосував за цього клоуна. Не треба мене до нього приписувати. І як тоді з цим зрадником на чолі держави має відбуватися захист і звільнення?
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23.12.2023 18:48 Відповісти
в мене нема відповіді, я не знаю, але зрозумій, повертатись куди щоби що? я за станом здоров'я не служив, а теперь коли вже вік за "під полтос" йти в окопи, який сенс, та і який воїн. До того ж, є 73% виборців, бики сидять в спортзалах і кафе, є діти чиновників, там поле непахане. Одне знаю 100% - ніякі територіальні поступки не приведуть до миру, буде відсрочка, потім почнеться з новою силою, вони не для цього почали війну, план мінімум вихід до Одеси і придністров`я, відрізати Україну від моря, ніякі домовленності нічого не змінять, НІЧОГО! Хочеш здавай, хочеш не здавай, війна може закінчитись тільки перемогою одной із сторін.
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23.12.2023 18:58 Відповісти
ти вважаешь що можливо "проста пєрєстать стрєлять" ? ви вже домовились раз в омані, ще другий треба а може третій?
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23.12.2023 18:42 Відповісти
Аж так рятує, що відкидає можливість вступу в НАТО нині підконтрольних Україні територій.
Тобто Зеленський хоче, щоб вступили лише з Кримом, Донецьком і Луганськом, або не вступили зовсім.
А тепер увага: чи може Україна вийти на кордони 1991 року, коли кацапський ВПК не зазнав жодного серйозного удару? Кацапи втратили десь 300 тис., а можуть собі дозволити втратити ще вдвічі більше, бо рабський російський народ хоче воювати. Без ударів по їх ВПК у них завжди буде хоч якась зброя, а м'яса у них ще дуже багато. То де "Сапсан"? На БПЛА великої надії нема - вони збиваються з дешевих радянських ПЗРК, зеніток і навіть автоматів, Україна це довела. А свої ракети Україна чогось не робить, зате прикрило дупу Зеленського від балістичних ракет у Києві.
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23.12.2023 19:02 Відповісти
и снова очередной бред от ************...........пускай повесится падло на кремлевских курантах и возможно настанет спокойсвие.............а так, путлер иди *****!
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23.12.2023 18:04 Відповісти
Справа навіть не в корупції. Воно здавало і здає Україну. Цілеспрямовано. І в зеленому пікселі зимою я не хочу воювати
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23.12.2023 18:05 Відповісти
Золота Киянка(добрий дерев,яний молоток, ним навіть кроликів валять) як ніхто права, нехай відсосе, може порозумнішає, хоч перед ящиком. АРХ М
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23.12.2023 18:12 Відповісти
Біда в тому що справжньої заморозки не буде.
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23.12.2023 18:12 Відповісти
Пут- ин , щоб ти здох і більше не варнякал щось про Украіну 😡
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23.12.2023 18:14 Відповісти
буряты кончаются
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23.12.2023 18:18 Відповісти
Саме тому республіканці й не голосують навіть в сенаті (потрібно 60 голосів, а у демократів лише 51), щоб Україна сиділа без набоїв і пішла на поступки. Республіканці знають, що якщо демократи погодяться закритися від біженців - вибори виграє Трамп.
А Трамп "узаконить" лінію зіткнення, яка буде на момент його вступу на посаду.
Байдену не позаздриш. Якщо зробить, як хочуть республіканці - Трамп стане президентом через рік і українські жертви виявляться марними, бо Трамп все одно віддасть кацапам 20% України. Якщо ж Байден не дочекається згоди Конгресу і почне віддавати Україні зброю без затвердженого Конгресом джерела бюджетного фінансування - йому оголосять імпічмент ще до виборів за підривання обороноздатності країни (привіт Зеленському), бо виходить, що наявну зброю він передаватиме Україні, а виготовлення нової зброї на заміну переданій не буде профінансовано з американського бюджету.
Байден може щиро подякувати голубим голубам миру - Саллівану, Міллі, які по суті підтримали Трампа у його закликах не давати занадто потужну зброю, бо то начебто могло спровокувати #уйла напасти на НАТО. Це ж Трамп сцяв, що передача касетних набоїв розпочне Третю світову. Щоб Байден не програв вибори, знадобиться забезпечити перемогу України, а для цього не вистачить F-16, абрамсів і бредлі навіть у величезній кількості, бо без ударів по кацапським заводам їм завжди буде, чим воювати, а Україна не робить "Сапсани" - Patriot і SAMP-T донедавна прикривали від "балістики" лише Київ замість військових заводів, а якщо навіть розпочати щось робити зараз - часу не вистачить, щоб наробити достатньо і знищити кацапський ВПК, та й дальності теж не вистачить (500 км замало). Так що Байден все одно програє, а Трамп вміє лише до перемовин схиляти і лякати Третьою світовою.
Спеціально для ботів - #уйло не напав раніше тому, що Порошенко посилював і озброював Україну, а Зеленський - навпаки, то коли краще нападати - коли ви готуєтесь до війни, чи коли ви готуєтесь до шашликів?
До речі, поки в США був Трамп Німеччині була Меркель - не було повномасштабного вторгнення. То за вашою тупою логікою, треба вигнати Байдена Шольца і повернути Трампа Меркель?
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23.12.2023 18:28 Відповісти
Это Байден через ЦРУшну газету посылает сигналы Киеву что нужна заморозка. Скоро выборы.
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23.12.2023 18:29 Відповісти
А куди нам надіслати сигнал, про готовність заморозити це х*йло у купі гною?
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23.12.2023 18:33 Відповісти
Спеціально для ботів з їх маячнею про мораторій на передачу зброї Україні і трампівські джавеліни - шість посилань на різні джерела [1] [2] [3] [4] [5] [6] про те, що Трамп заборонив застосовувати джавеліни в зоні АТО (ООС), тобто вони були передані, щоб зупинити кацапів на тодішній лінії зіткнення - те саме Трамп хоче зробити і зараз:
"At worst, I could've made a deal to take over something, there are certain areas that are Russian-speaking areas, frankly, but you could've worked a deal" [1] [2] [3] - "У найгіршому випадку, я б погодився на окупацію ("контроль") чогось, бо є деякі російськомовні території і можна було б домовитись". Отак ваш Трамп зупинить війну за добу. Для чого українські жертви, коли кацапи все одно заберуть все, що окупували - то вже питання до ваших кураторів.
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23.12.2023 18:42 Відповісти
Не повірять авантюристи, що в угоді про Джавеліни була вимога зберігати їх на заході України...
Ніколи не повірять
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23.12.2023 19:21 Відповісти
Здається заморозка війни це неявне признання анексії ТОТ?! Дуже вигідно путлеру.
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23.12.2023 19:20 Відповісти
Просте питання до усіх: НАВІЩО пУТІНУ ПЕРЕГОВОРИ??? Поставте себе на його місце: навіщо про щось домовлятися з Україною, якщо на території росії війни немає і владі самого путіна нічого не загрожує???
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23.12.2023 19:22 Відповісти
Перемовини . Мір ,труд, май. Як же я ненавиджу отого карліка і відданих йому гандонів!! Здохніть в конвульсіях , недоумки!!! Пох, на ваші аналізи ,умнікі. Я хочу смерті *********. Нездійсненно??! Моя лють від того тільки глибшає.
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23.12.2023 20:00 Відповісти
Лох року

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23.12.2023 20:09 Відповісти
КОЛИ ЦЕ В ІСТОРІЇ ЛЮДСТВА КАЦАПИ НЕ БРЕХАЛИ ?
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23.12.2023 20:19 Відповісти
pnx!!!
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23.12.2023 20:54 Відповісти
Мир праху кацапії!
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23.12.2023 21:13 Відповісти
Розкатав губу **********
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23.12.2023 21:14 Відповісти
пошел он на *** ***ло ****** вместе со своими инициативами!только капитуляция,освобождение всех территорий захваченных с 14 года,репарации и суд в гааге!
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23.12.2023 22:13 Відповісти
по перше тебе падло замороZити в камері моргу , а потім ЗСУ вирішить усі питання ....... готовся , піDоR .......
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23.12.2023 23:08 Відповісти
территориальные уступки - в обмен на вступление в НАТО!
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24.12.2023 11:08 Відповісти
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24.12.2023 12:04 Відповісти
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