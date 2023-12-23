Путін надсилає сигнали про готовність заморозити війну, - The New York Times
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Президент країни-агресора Володимир Путін принаймні з вересня через посередників надсилає сигнали про готовність до припинення вогню в загарбницькій війні проти України, яке передбачатиме замороження бойових дій на нинішній лінії зіткнення.
Про це, як стверджує видання The New York Times, йому стало відомо від двох колишніх високопоставлених російських посадовців, близьких до Кремля, а також американських і міжнародних посадовців, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".
За словами американських посадовців, Путін вже робив спроби домовитись про припинення вогню роком раніше, восени 2022 року. Його наміри, про які раніше не було відомо, з'явилися після того, як Україна розгромила російську армію на північному сході. Тоді Путін вказував, що він задоволений захопленими Росією територіями і готовий до перемир'я, заявили співрозмовники видання.
Тепер же, розгортаючи полум'яну публічну риторику, що цілі РФ у війні не змінилися, Путін приватно вказує на своє бажання "оголосити перемогу і рухатися далі".
Принаймні з вересня західні офіційні особи отримують нові сигнали про те, що Путін зацікавлений у припиненні вогню. Сигнали надходять кількома каналами, в тому числі через іноземні уряди, які мають зв’язки як зі Сполученими Штатами, так і з Росією.
"Вони (росіяни. – Ред.) кажуть: "Ми готові до переговорів про припинення вогню"… Вони хочуть залишитися там, де вони зараз є на полі бою", – сказав один високопоставлений міжнародний посадовець, який зустрічався з російськими високопосадовцями цієї осені.
Утім, деякі американські посадовці кажуть, що це може бути звичною спробою Кремля ввести в оману, і що це не відображає справжньої готовності Путіна до компромісу. Колишні російські посадовці додають, що Путін цілком може знову змінити свою думку, якщо російські війська наберуть обертів.
"Він справді готовий зупинитися на нинішніх позиціях… Він не бажає відступати ні на метр", – сказав один з колишніх високопоставлених російських посадовців, переказуючи послання, яке, за його словами, негласно надсилає Кремль.
За словами нинішніх і колишніх посадовців, Путін розглядає збіг факторів, які створюють сприятливий момент для угоди: поле бою у глухому куті, наслідки невдалого наступу України, слабка підтримка Києва на Заході, відволікання уваги від російсько-української війни через ситуацію в Газі.
Публічно Путін дотримується своєї агресивної позиції, заявляючи, що він протистоїть Заходу, який прагне знищити тисячолітню російську цивілізацію.
Але американські посадовці бачать зміну в позиції Путіна, зазначаючи, що він більше не вимагає відставки уряду Зеленського. Вони заявили, що припинення вогню, яке пропонує Путін, збереже суверенну Україну зі столицею в Києві, але залишить під контролем Росії майже 20 відсотків української території, які вона вже завоювала.
Американські співрозмовники додали, що хоча Путін сигналізує, що він відкритий до такої угоди, він чекає на більш конкретну пропозицію.
Серед багатьох ймовірних каменів спотикання – рішучість Путіна не допустити Україну до членства в НАТО. Але один з колишніх російських урядовців сказав, що розбіжності з цього приводу не стануть для Путіна причиною не домовлятися, оскільки в осяжному майбутньому не очікується, що Альянс прийме Україну до своїх лав.
Втім, високопоставлені американські посадовці заявили, що не вірять, що будь-який вагомий український політик може погодитися на угоду, яка залишить Росії так багато української території.
Багато хто на Заході скептично ставиться до припинення вогню, оскільки, на їхню думку, Путін переозброюється для майбутнього нападу.
Будь ласка, зачекайте...
Буде на папері.
А фактично буде як у 2014-2022.
Систематичні обстріли,але вже на всьому протязі кордону і звинувачення в порушенні перемир'я Україну.
Потім переозброїться і доб'є.
Щоб написав потрібне.
Переїде, щоб щасливо жити на наворовані останніми роками гроші та до кінця існування скиглити, як йому не дали перемогти.
Світ ще захлинеться його мемуарвми, які він буде щомісячно редагувати.
Жодної відповідальності в Україні він не понесе, як і його колеги-жерти Майданів 1 та 2.
Бо чи можна перемогти росію, Захід вже не певен, а от в тому, що цього не зможе зробити лузер Зеленський&кагал-Захід впевнений на 100%.
Тобто Зеленський хоче, щоб вступили лише з Кримом, Донецьком і Луганськом, або не вступили зовсім.
А тепер увага: чи може Україна вийти на кордони 1991 року, коли кацапський ВПК не зазнав жодного серйозного удару? Кацапи втратили десь 300 тис., а можуть собі дозволити втратити ще вдвічі більше, бо рабський російський народ хоче воювати. Без ударів по їх ВПК у них завжди буде хоч якась зброя, а м'яса у них ще дуже багато. То де "Сапсан"? На БПЛА великої надії нема - вони збиваються з дешевих радянських ПЗРК, зеніток і навіть автоматів, Україна це довела. А свої ракети Україна чогось не робить, зате прикрило дупу Зеленського від балістичних ракет у Києві.
А Трамп "узаконить" лінію зіткнення, яка буде на момент його вступу на посаду.
Байдену не позаздриш. Якщо зробить, як хочуть республіканці - Трамп стане президентом через рік і українські жертви виявляться марними, бо Трамп все одно віддасть кацапам 20% України. Якщо ж Байден не дочекається згоди Конгресу і почне віддавати Україні зброю без затвердженого Конгресом джерела бюджетного фінансування - йому оголосять імпічмент ще до виборів за підривання обороноздатності країни (привіт Зеленському), бо виходить, що наявну зброю він передаватиме Україні, а виготовлення нової зброї на заміну переданій не буде профінансовано з американського бюджету.
Байден може щиро подякувати
голубимголубам миру - Саллівану, Міллі, які по суті підтримали Трампа у його закликах не давати занадто потужну зброю, бо то начебто могло спровокувати #уйла напасти на НАТО. Це ж Трамп сцяв, що передача касетних набоїв розпочне Третю світову. Щоб Байден не програв вибори, знадобиться забезпечити перемогу України, а для цього не вистачить F-16, абрамсів і бредлі навіть у величезній кількості, бо без ударів по кацапським заводам їм завжди буде, чим воювати, а Україна не робить "Сапсани" - Patriot і SAMP-T донедавна прикривали від "балістики" лише Київ замість військових заводів, а якщо навіть розпочати щось робити зараз - часу не вистачить, щоб наробити достатньо і знищити кацапський ВПК, та й дальності теж не вистачить (500 км замало). Так що Байден все одно програє, а Трамп вміє лише до перемовин схиляти і лякати Третьою світовою.
Спеціально для ботів - #уйло не напав раніше тому, що Порошенко посилював і озброював Україну, а Зеленський - навпаки, то коли краще нападати - коли ви готуєтесь до війни, чи коли ви готуєтесь до шашликів?
До речі, поки в
США був ТрампНімеччині була Меркель - не було повномасштабного вторгнення. То за вашою тупою логікою, треба вигнати БайденаШольца і повернути ТрампаМеркель?
"At worst, I could've made a deal to take over something, there are certain areas that are Russian-speaking areas, frankly, but you could've worked a deal" [1] [2] [3] - "У найгіршому випадку, я б погодився на окупацію ("контроль") чогось, бо є деякі російськомовні території і можна було б домовитись". Отак ваш Трамп зупинить війну за добу. Для чого українські жертви, коли кацапи все одно заберуть все, що окупували - то вже питання до ваших кураторів.
Ніколи не повірять