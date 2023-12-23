Путін надсилає сигнали про готовність заморозити війну, - The New York Times

Президент країни-агресора Володимир Путін принаймні з вересня через посередників надсилає сигнали про готовність до припинення вогню в загарбницькій війні проти України, яке передбачатиме замороження бойових дій на нинішній лінії зіткнення.

Про це, як стверджує видання The New York Times, йому стало відомо від двох колишніх високопоставлених російських посадовців, близьких до Кремля, а також американських і міжнародних посадовців, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

За словами американських посадовців, Путін вже робив спроби домовитись про припинення вогню роком раніше, восени 2022 року. Його наміри, про які раніше не було відомо, з'явилися після того, як Україна розгромила російську армію на північному сході. Тоді Путін вказував, що він задоволений захопленими Росією територіями і готовий до перемир'я, заявили співрозмовники видання.

Тепер же, розгортаючи полум'яну публічну риторику, що цілі РФ у війні не змінилися, Путін приватно вказує на своє бажання "оголосити перемогу і рухатися далі".

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Принаймні з вересня західні офіційні особи отримують нові сигнали про те, що Путін зацікавлений у припиненні вогню. Сигнали надходять кількома каналами, в тому числі через іноземні уряди, які мають зв’язки як зі Сполученими Штатами, так і з Росією.

"Вони (росіяни. – Ред.) кажуть: "Ми готові до переговорів про припинення вогню"… Вони хочуть залишитися там, де вони зараз є на полі бою", – сказав один високопоставлений міжнародний посадовець, який зустрічався з російськими високопосадовцями цієї осені.

Утім, деякі американські посадовці кажуть, що це може бути звичною спробою Кремля ввести в оману, і що це не відображає справжньої готовності Путіна до компромісу. Колишні російські посадовці додають, що Путін цілком може знову змінити свою думку, якщо російські війська наберуть обертів.

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"Він справді готовий зупинитися на нинішніх позиціях… Він не бажає відступати ні на метр", – сказав один з колишніх високопоставлених російських посадовців, переказуючи послання, яке, за його словами, негласно надсилає Кремль.

За словами нинішніх і колишніх посадовців, Путін розглядає збіг факторів, які створюють сприятливий момент для угоди: поле бою у глухому куті, наслідки невдалого наступу України, слабка підтримка Києва на Заході, відволікання уваги від російсько-української війни через ситуацію в Газі.

Публічно Путін дотримується своєї агресивної позиції, заявляючи, що він протистоїть Заходу, який прагне знищити тисячолітню російську цивілізацію.

Але американські посадовці бачать зміну в позиції Путіна, зазначаючи, що він більше не вимагає відставки уряду Зеленського. Вони заявили, що припинення вогню, яке пропонує Путін, збереже суверенну Україну зі столицею в Києві, але залишить під контролем Росії майже 20 відсотків української території, які вона вже завоювала.

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Американські співрозмовники додали, що хоча Путін сигналізує, що він відкритий до такої угоди, він чекає на більш конкретну пропозицію.

Серед багатьох ймовірних каменів спотикання – рішучість Путіна не допустити Україну до членства в НАТО. Але один з колишніх російських урядовців сказав, що розбіжності з цього приводу не стануть для Путіна причиною не домовлятися, оскільки в осяжному майбутньому не очікується, що Альянс прийме Україну до своїх лав.

Втім, високопоставлені американські посадовці заявили, що не вірять, що будь-який вагомий український політик може погодитися на угоду, яка залишить Росії так багато української території.

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Багато хто на Заході скептично ставиться до припинення вогню, оскільки, на їхню думку, Путін переозброюється для майбутнього нападу.