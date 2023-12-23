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Миколаїв (1338) допомога (5058) Сєнкевич (220) дрони (2503)

Миколаївська міська рада виділила більше 9 млн гривень на дрони для 123-ї бригади ТрО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

миколаїв

У Миколаєві міська рада виділила 9 мільйонів 600 тисяч гривень на дрони різних моделей для 123-ї окремої бригади ТрО.

Це сталось під час сесії міськради 23 грудня, повідомляється на сайті ради, передає Цензор.НЕТ.

Міський голова Олександр Сєнкевич нагадав депутатам про звернення журналіста Юрія Бутусова щодо необхідності дронів на Авдіївському напрямку та зазначив, що вони вкрай потрібні на всіх ділянках фронту.

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Мер повідомив, що до міста звернулась 123-я бригада ТрО, яка тримає оборону на півдні.

"Це наша бригада, миколаївська. Вони теж мають велику потребу в дронах для виконання своїх завдань. Ми їм допоможемо", - звернувся до депутатів мер.

Також він сказав, що додатково міська рада виділяє 600 тис. грн на засоби зв’язку та прилади нічного бачення.

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Загалом від початку вторгнення з бюджету Миколаєва на підтримку Сил оборони було спрямовано понад 700 млн грн.

Раніше повідомлялось, що в Миколаєві започаткували спеціальну відзнаку за оборону міста. Її вручають військовим і цивільним, які у перші місяці повномасштабного російського вторгнення зробили вагомий внесок у захист міста.
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добре, але замало...тим більш враховуючи скільки в плитку закатали
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23.12.2023 17:58 Відповісти
Це вже буде враховано до того міліону з обіцянок. чи ні.
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23.12.2023 18:06 Відповісти

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23.12.2023 18:16 Відповісти
👍😘
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23.12.2023 18:16 Відповісти
Зеленський! А-ну, скажи нам, чому ми на другому році війни донатимо на дрони , тепловізори , балістичні захисти ? Чому військові купляють це за свої гроші??
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23.12.2023 18:48 Відповісти
з запорізького фронту передають що взагалі не дають ніхуа, все своїм коштом пацани купляють, може не всі, але ж ...
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23.12.2023 18:59 Відповісти
Немає слів …
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23.12.2023 20:28 Відповісти
Помітний позитивний зсув у війні може статися тоді, коли українські адміністрації почнуть щире змагання за те, хто закупить більше дронів 💯
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23.12.2023 19:27 Відповісти
так...бажано змагатись з ОПою преЗедента
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23.12.2023 19:53 Відповісти
 
 