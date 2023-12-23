Посол України Макеєв заперечив тиск Німеччини щодо мирних переговорів з Росією
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Посол України в Німеччині Олексій Макеєв заперечив тиск з боку Берліна на Київ щодо мирних переговорів з Росією
Про це йдеться у публікації видання Politico, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.
Приводом для спекуляцій стала публікація в п'ятницю в німецькому виданні Der Spiegel про таємну "російську вечерю", що пройшла в посольстві Німеччини у Вашингтоні наприкінці жовтня.
Під час цієї вечері, за даними видання, найближчий помічник канцлера Німеччини Олафа Шольца, глава канцелярії Вольфганг Шмідт, похвалив ідею американського аналітика Семюеля Чарапа закінчити війну в Україні шляхом переговорів з Росією, оскільки жодна сторона не здатна виграти війну. Один із присутніх на вечері навіть повідомив, що Шмідт "з ейфорією" хвалив пропозицію Чарапа.
У подкаст-інтерв'ю німецькому громадському мовнику RRB Олексій Макеєв заперечив, що німецький уряд підштовхує Київ до мирних переговорів з Росією, які можуть призвести до безповоротної втрати українських територій.
Макеєв додав, що тиск "також не відбувається за зачиненими дверима".
Представник німецької канцелярії повідомив Politico, що Шмідт відкидає "необґрунтовані твердження" у повідомленні Der Spiegel.
Шольц та інші західні лідери неодноразово наголошували, що Київ має сам вирішувати, коли і на яких умовах укладати мирну угоду з Москвою.
Радник канцлера Німеччини з питань зовнішньої політики і безпеки Єнс Пльотнер у спільній статті з Андрієм Єрмаком, головою Офісу президента України, на початку цього місяця написав, що "просте припинення вогню сьогодні було б рівнозначне легітимізації захоплення Росією територій і проклало б шлях до ще одного замороженого конфлікту".
23 грудня видання The New York Times повідомило з посиланням на власні джерела, що президент РФ Владімір Путін принаймні з вересня через посередників надсилає сигнали про готовність до припинення вогню в Україні, яке заморозить бойові дії на нинішній лінії зіткнення.
Будь ласка, зачекайте...
Навіщо путіну переговори, якщо його владі нічого не загрожує???
Навіть якщо ЗСУ звільнять усю територію України
знаєте пісню за террікон?
і ми саме такого..