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Посол України Макеєв заперечив тиск Німеччини щодо мирних переговорів з Росією

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

олексій,макеєв

Посол України в Німеччині Олексій Макеєв заперечив тиск з боку Берліна на Київ щодо мирних переговорів з Росією

Про це йдеться у публікації видання Politico, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

Приводом для спекуляцій стала публікація в п'ятницю в німецькому виданні Der Spiegel про таємну "російську вечерю", що пройшла в посольстві Німеччини у Вашингтоні наприкінці жовтня.

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Під час цієї вечері, за даними видання, найближчий помічник канцлера Німеччини Олафа Шольца, глава канцелярії Вольфганг Шмідт, похвалив ідею американського аналітика Семюеля Чарапа закінчити війну в Україні шляхом переговорів з Росією, оскільки жодна сторона не здатна виграти війну. Один із присутніх на вечері навіть повідомив, що Шмідт "з ейфорією" хвалив пропозицію Чарапа.

У подкаст-інтерв'ю німецькому громадському мовнику RRB Олексій Макеєв заперечив, що німецький уряд підштовхує Київ до мирних переговорів з Росією, які можуть призвести до безповоротної втрати українських територій.

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Макеєв додав, що тиск "також не відбувається за зачиненими дверима".

Представник німецької канцелярії повідомив Politico, що Шмідт відкидає "необґрунтовані твердження" у повідомленні Der Spiegel.

Шольц та інші західні лідери неодноразово наголошували, що Київ має сам вирішувати, коли і на яких умовах укладати мирну угоду з Москвою.

Радник канцлера Німеччини з питань зовнішньої політики і безпеки Єнс Пльотнер у спільній статті з Андрієм Єрмаком, головою Офісу президента України, на початку цього місяця написав, що "просте припинення вогню сьогодні було б рівнозначне легітимізації захоплення Росією територій і проклало б шлях до ще одного замороженого конфлікту".

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23 грудня видання The New York Times повідомило з посиланням на власні джерела, що президент РФ Владімір Путін принаймні з вересня через посередників надсилає сигнали про готовність до припинення вогню в Україні, яке заморозить бойові дії на нинішній лінії зіткнення.
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Топ коментарі
+4
А яка різниця, є тиск чи нема? Переговорів усе одно не буде ніяких. Бо путін не піде ні на які переговори. Навіть якщо ЗСУ візьмуть Москву. Навіщо йому переговори?
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23.12.2023 18:34
+2
Наполеон брав Москву. Хто вів з ним переговори?
Навіщо путіну переговори, якщо його владі нічого не загрожує???
Навіть якщо ЗСУ звільнять усю територію України
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23.12.2023 19:17
+1
Це були не переговори, а пастка зі спробою підірвати Україну зсередини. Достатньо подивитися, що за придурки приїхали у складі російської делегації. Один Мединський чого вартий. Типова чекістська розводка: Україна погоджується і всередині України починається бунт. Дуже добре, що влада не погодилася. Навіть якщо дійсно Борис Джонсон порадив. Бо Джонсон трохи досвідченіший. А наші придурки типу комсомольця Арахамії можуть дійсно сприймати за чисту монету брехню, яку пропонували чекістські жуліки
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23.12.2023 19:15
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А яка різниця, є тиск чи нема? Переговорів усе одно не буде ніяких. Бо путін не піде ні на які переговори. Навіть якщо ЗСУ візьмуть Москву. Навіщо йому переговори?
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23.12.2023 18:34 Відповісти
якщо візьмуть маскву - тоді точно не буде, хіба прийдеться викопувати пригожина
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23.12.2023 19:00 Відповісти
Наполеон брав Москву. Хто вів з ним переговори?
Навіщо путіну переговори, якщо його владі нічого не загрожує???
Навіть якщо ЗСУ звільнять усю територію України
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23.12.2023 19:17 Відповісти
До адептів перемовин, які прибіжать сюди можливо в коментарі: навесні 2022 вже проводили перемовини, що хотіли запутінці всі знають. Як ви думаєте чи змінили запутінці свої бажання? Сумніваюся.
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23.12.2023 18:42 Відповісти
Це були не переговори, а пастка зі спробою підірвати Україну зсередини. Достатньо подивитися, що за придурки приїхали у складі російської делегації. Один Мединський чого вартий. Типова чекістська розводка: Україна погоджується і всередині України починається бунт. Дуже добре, що влада не погодилася. Навіть якщо дійсно Борис Джонсон порадив. Бо Джонсон трохи досвідченіший. А наші придурки типу комсомольця Арахамії можуть дійсно сприймати за чисту монету брехню, яку пропонували чекістські жуліки
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23.12.2023 19:15 Відповісти
ана - 10025 разів заблокована?
знаєте пісню за террікон?
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23.12.2023 19:18 Відповісти
я б мав приклад з Болгаріі - сосуть інакше...
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23.12.2023 18:57 Відповісти
чекайте на нас - ви клована?
і ми саме такого..
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23.12.2023 19:03 Відповісти
У Вас все добре?
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23.12.2023 19:23 Відповісти
"Ніхто на нас не тисне! Це ми самі, по добрій волі."
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23.12.2023 20:50 Відповісти
 
 