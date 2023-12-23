Посол України Макеєв заперечив тиск Німеччини щодо мирних переговорів з Росією

Посол України в Німеччині Олексій Макеєв заперечив тиск з боку Берліна на Київ щодо мирних переговорів з Росією

Про це йдеться у публікації видання Politico, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

Приводом для спекуляцій стала публікація в п'ятницю в німецькому виданні Der Spiegel про таємну "російську вечерю", що пройшла в посольстві Німеччини у Вашингтоні наприкінці жовтня.

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Під час цієї вечері, за даними видання, найближчий помічник канцлера Німеччини Олафа Шольца, глава канцелярії Вольфганг Шмідт, похвалив ідею американського аналітика Семюеля Чарапа закінчити війну в Україні шляхом переговорів з Росією, оскільки жодна сторона не здатна виграти війну. Один із присутніх на вечері навіть повідомив, що Шмідт "з ейфорією" хвалив пропозицію Чарапа.

У подкаст-інтерв'ю німецькому громадському мовнику RRB Олексій Макеєв заперечив, що німецький уряд підштовхує Київ до мирних переговорів з Росією, які можуть призвести до безповоротної втрати українських територій.

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Макеєв додав, що тиск "також не відбувається за зачиненими дверима".

Представник німецької канцелярії повідомив Politico, що Шмідт відкидає "необґрунтовані твердження" у повідомленні Der Spiegel.

Шольц та інші західні лідери неодноразово наголошували, що Київ має сам вирішувати, коли і на яких умовах укладати мирну угоду з Москвою.

Радник канцлера Німеччини з питань зовнішньої політики і безпеки Єнс Пльотнер у спільній статті з Андрієм Єрмаком, головою Офісу президента України, на початку цього місяця написав, що "просте припинення вогню сьогодні було б рівнозначне легітимізації захоплення Росією територій і проклало б шлях до ще одного замороженого конфлікту".

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23 грудня видання The New York Times повідомило з посиланням на власні джерела, що президент РФ Владімір Путін принаймні з вересня через посередників надсилає сигнали про готовність до припинення вогню в Україні, яке заморозить бойові дії на нинішній лінії зіткнення.