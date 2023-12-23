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На Херсонщині 10 "волонтерів" отримали дозвіл на виїзд за кордон і не повернулися, - ОВА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

прокудін

На Херсонщині 10 осіб від двох благодійних організацій скористалися системою "Шлях" і не повернулися, поліція зараз вивчає ситуацію.

Про це у відеозверненні в телеграмі повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.

"На превеликий жаль, не всі, хто називає себе благодійниками, такими є насправді. Мною були видані розпорядження про дозвіл на перетин кордону для представників організацій "Єдина Україна" та "Аджалик". Вони виїхали за межі країни і привезли обіцяну гуманітарну допомогу, зробили фото, відзвітували. Однак після цього вирішили вдруге виїхати і не повернулися назад. Нині розпорядження про їх виїзд скасовані. Також звернувся до правоохоронних органів з проханням перевірити факт незаконного виїзду", – розповів Прокудін.

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Він наголосив, що дві названі організації більше не отримують погоджень на виїзд їхніх представників за кордон. Прокудін закликав громадян не співпрацювати з ними.

Також відповідні звернення він направив до колег з інших ОВА та до міністерств, щоб вони не надавали цим двом організаціям дозволів на перетин кордону.
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Топ коментарі
+8
"Успішні та красиві" дуже расстраіваются, коли дізнаються, що комусь вдається зробити те, що вони вважали тільки своєю прерогативою.
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23.12.2023 19:17
+7
не повернувся -майно на продаж гроші на ЗСУ - дупутатів теж стосується.
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23.12.2023 19:43
+5
где Колихаєв? где "волонтерит"?
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23.12.2023 19:03
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где Колихаєв? где "волонтерит"?
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23.12.2023 19:03 Відповісти
Якщо вони вперше перетинають кордон, то зрозуміло, що не повернуться.
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23.12.2023 19:13 Відповісти
"Однак після цього вирішили вдруге виїхати і не повернулися назад"
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23.12.2023 19:49 Відповісти
"Успішні та красиві" дуже расстраіваются, коли дізнаються, що комусь вдається зробити те, що вони вважали тільки своєю прерогативою.
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23.12.2023 19:17 Відповісти
а при виїзді за кордон по тих чи інших причинах шляху чи ***** не пробували тимчасово вилучати доки???
всі, крім цего ******** тіпа паспорта
про навчання в автошколі, в вузі, свід про народження, про одруження, чи право на нерухомість...
а, бо, *****, не хотіли
а, бо, *****, це чергова схема боневтіків...
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23.12.2023 19:30 Відповісти
ну, по перше українцю дозволено мати два закордонні паспорти, водійське в Європі діє, якщо не помиляюсь, пів року... Все одно треба місцеві екзамени здавати, все інше взагілі ***** безпонтова. Краще банківський депозит під виїзд. 10к американських...І хай навіть не повертаються, а депозит на ЗСУ
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23.12.2023 19:51 Відповісти
10к мало
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23.12.2023 21:22 Відповісти
100к
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23.12.2023 22:40 Відповісти
Згадалося совєцьке:
"Билі лі ви за граніцей і єслі вєрнулісь, то с какой целью?" (с)
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23.12.2023 19:33 Відповісти
Плач, по сценарію, як Ярославни на валу!!
Ніколи, такого, не було, аж ось тобі, знову і вкотре!

20$ є 20$ !!
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23.12.2023 19:37 Відповісти
Ти про шо? Курнув мабуть?
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23.12.2023 19:43 Відповісти
не повернувся -майно на продаж гроші на ЗСУ - дупутатів теж стосується.
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23.12.2023 19:43 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=zh7fcRABX1k, глянули отношение к своим и поехали по своим делам.
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23.12.2023 19:43 Відповісти
В Азербаджані таких хитромудрих позбавляють громадянства.
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23.12.2023 19:51 Відповісти
я об этом давно говорю. И конфискация
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23.12.2023 21:23 Відповісти
Может с ними что-то случилось, почему вы сразу о плохом думаете?
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23.12.2023 19:54 Відповісти
Это очень просто решается. Для выезда за границу закладывается имущество выезжающего в виде квартиры. Или на его имя берется кредит в банке на 30к зелени. И едь на здоровье.
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23.12.2023 22:12 Відповісти
були видані розпорядження про дозвіл на перетин кордону для представників організацій "Єдина Україна" та "Аджалик". Вони виїхали за межі країни і привезли обіцяну гуманітарну допомогу, зробили фото, відзвітували. Однак після цього вирішили вдруге виїхати і не повернулися назад. Джерело: https://censor.net/ua/n3463445

Подібні їм створять схожі організації та зроблять так само.
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23.12.2023 23:04 Відповісти
Чергові "валантьори" недороблені
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24.12.2023 08:31 Відповісти
 
 