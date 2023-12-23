Міністр оборони Італії Крозетто закликав шукати політичне врегулювання війни в Україні

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто заявив, що поруч із військовою підтримкою України настав час розпочати пошук політичного рішення для припинення війни, спричиненої вторгненням Росії.

Про це Крозетто сказав у суботу під час відвідин італійських військ, дислокованих в Мальборку у Польщі, його цитує агентство ANSA, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

"Війна триває вже майже два роки, і я вважаю, що поряд і паралельно з військовою участю і підтримкою України, важливо йти шляхом, який веде до політичного рішення", – сказав Крозетто.

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"Те, що не може бути досягнуто військовим шляхом – а до цього часу ми досягли збереження України, яка могла бути знищена, і консолідації кордону, який заблокував російську атаку – може бути досягнуто шляхом відкриття дипломатичного і політичного фронту, щоб спробувати досягти того ж результату за допомогою мирних переговорів", – додав міністр.

За його словами, те, що існувало до війни, має бути відновлене, а "те, що не вдалося зробити за допомогою зброї, має бути зроблено в інший спосіб".

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Нагадаємо, 23 грудня видання The New York Times повідомило з посиланням на власні джерела, що президент РФ Владімір Путін принаймні з вересня через посередників надсилає сигнали про готовність до припинення вогню в Україні, яке заморозить бойові дії на нинішній лінії зіткнення.