УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12929 відвідувачів онлайн
Новини За кордоном
5 998 44
Італія (997) перемовини (2484)

Міністр оборони Італії Крозетто закликав шукати політичне врегулювання війни в Україні

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

крозетто

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто заявив, що поруч із військовою підтримкою України настав час розпочати пошук політичного рішення для припинення війни, спричиненої вторгненням Росії.

Про це Крозетто сказав у суботу під час відвідин італійських військ, дислокованих в Мальборку у Польщі, його цитує агентство ANSA, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

"Війна триває вже майже два роки, і я вважаю, що поряд і паралельно з військовою участю і підтримкою України, важливо йти шляхом, який веде до політичного рішення", – сказав Крозетто.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Європейська розвідка припускає напад Росії на Європу взимку 2024-2025, - Bild

"Те, що не може бути досягнуто військовим шляхом – а до цього часу ми досягли збереження України, яка могла бути знищена, і консолідації кордону, який заблокував російську атаку – може бути досягнуто шляхом відкриття дипломатичного і політичного фронту, щоб спробувати досягти того ж результату за допомогою мирних переговорів", – додав міністр.

За його словами, те, що існувало до війни, має бути відновлене, а "те, що не вдалося зробити за допомогою зброї, має бути зроблено в інший спосіб".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Посол України Макеєв заперечив тиск Німеччини щодо мирних переговорів з Росією

Нагадаємо, 23 грудня видання The New York Times повідомило з посиланням на власні джерела, що президент РФ Владімір Путін принаймні з вересня через посередників надсилає сигнали про готовність до припинення вогню в Україні, яке заморозить бойові дії на нинішній лінії зіткнення.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+29
сжечь дом конечно действенный способ борьбы с тараканами,но далеко не самый лучший.
показати весь коментар
23.12.2023 20:35
+20
Італійці - женіть цього міністра!

Це не міністр оборони, це міністр здачі!
показати весь коментар
23.12.2023 20:31
+12
Коли тебе прийшли з метою знищити, важко знайти точки дотичності, що дозволяють домовитися.
показати весь коментар
23.12.2023 20:36
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Італійці - женіть цього міністра!

Це не міністр оборони, це міністр здачі!
показати весь коментар
23.12.2023 20:31 Відповісти
Трамп хоч і не вигідний для України політик, але мені хотілося б, щоб він вивів США з НАТО та залишив цих Клозетто_Орбанів_Фіцо сам на сам з кацапнею.

Тоді ці виродки заспівали б по иншому.
показати весь коментар
23.12.2023 20:31 Відповісти
сжечь дом конечно действенный способ борьбы с тараканами,но далеко не самый лучший.
показати весь коментар
23.12.2023 20:35 Відповісти
А яка мені різниця, коли Клозетти хочуть спалити лише Україну?

Нехай горять і вони за компанію. Бо навіщо такі виродки на світі, що спокійно спостерігають, як горить чийсь дім.
показати весь коментар
23.12.2023 20:39 Відповісти
НАТО це щит США. Тому цього ніколи не буде. До речі, щоб ви знали. 5 статтю НАТО застосовували лише один раз. Після теракту 11 вересня.
показати весь коментар
23.12.2023 20:47 Відповісти
клозетто, ти розумієш що сказав?
показати весь коментар
23.12.2023 20:34 Відповісти
Этот долбое...б никак не угомонится
показати весь коментар
23.12.2023 20:35 Відповісти
Коли тебе прийшли з метою знищити, важко знайти точки дотичності, що дозволяють домовитися.
показати весь коментар
23.12.2023 20:36 Відповісти
Він це і рік назад говорив. Нічого нового
показати весь коментар
23.12.2023 20:37 Відповісти
Клозетто каже- Давайте домовимось з рузгімі щоб вони українців не вбивали, а просто нємножко рєзалі.
показати весь коментар
23.12.2023 20:38 Відповісти
Італіяни давно пов'язани зі своєю мафією з кремлівською , вони добре платять Сенату за лобізм порятунку х..ла , але ця природня натура італійців ,всидіти дупою на два базару ,не врятує московію...che da tempo hanno, rotto le loro scatole
показати весь коментар
23.12.2023 20:43 Відповісти
Що цей телепень робить на посаді міністра оборони?
показати весь коментар
23.12.2023 20:46 Відповісти
Клозето часом не туалет з італійської перекладається?))
показати весь коментар
23.12.2023 20:47 Відповісти
Єдиний шлях до будь яких переговорів з мордором, поки орки на нашій землі - це поступитись територією.
Все.
Ніяких варіантів ні один "клозетто" не придумає, крім умови вище.
Так, що усі, хто закликає "мирне, політичне врегулювання" - найперше - вони закликають Україну віддати свої території.
показати весь коментар
23.12.2023 20:49 Відповісти
А что ты выбираешь - вступление в НАТО в обмен на территориальные уступки или бесконечная война?
показати весь коментар
24.12.2023 10:55 Відповісти
Ні те, ні інше. Не потрібно піднімати мордор до того, що він взагалі не може буди переможений ніколи - це їхні ж наративи.
Для мене ближче концепція, яку озвучив Швець
https://www.youtube.com/watch?v=GmMpDz0Y2nY

Не хочеш слухати все? - послухай від 17ї хвилини і далі.
показати весь коментар
24.12.2023 11:34 Відповісти
Ну послушал. И чем бесконечное сдерживание отличается от бесконечной войны?
показати весь коментар
24.12.2023 11:55 Відповісти
Послухав і не зрозумів ....вибачай
показати весь коментар
24.12.2023 13:07 Відповісти
Ты понял? Так объясни!
показати весь коментар
24.12.2023 13:31 Відповісти
Ніхто не каже про нескінченне стримування.
1. 2024 рік має бути роком ефективного активного стримування:
- на критичних напрямках створювати потужні оборонні рубежі (повчитись в орків?);
- ефектино, з максимальною шкодою для противника відбивати всі спроби орків просунутись вперед;
- наносити максимальне ураження тиловим обєктам орків (складам БК, палива, скупченню техніки і орків) - фактично, як це було на правобережжі;
- створити за рахунок Заходу (а ці поставки йдуть фактично безперервно) систему ПВО і ПРО, яка б забезпечила захист всіх великих міст, критичних територвй і тилових баз ЗСУ;
- якщо трапиться нагода - провести локальний наступ (цілі можуть бути різні - від звільнення окремої територіїї до покращення власних позицій);
- одночасно підсилюються санкції (особливо - жорсткий контроль за введеними), що катастрофічно послабить можливості мордору - як по грошах, так і по ВПК.
2. За 2024 рік Захід в рази (а то і в 10ки разів) піднімає своє виробництво озброєння (особливо високоточного і дронів), одночасно підтримуючи Україну наявними запасами або виробництвом.
В Україні створюється підприємства ВПК із західними технологіями.
3. Починаючи з 2025 року знімаються "червоні" лінії. США передають далекобійні ракети (2500км) і дрони. Україна починає отримувати нове озброєння у кількості, яка в рази перевищує теперішню.
Україна починає наступ на фронті, забезпечивши собі перевагу в озброєнні (тому і потрібна мобілізація).
Крім того уражаються всі обєкти військові і ВПК в зоні досяжності (2500).

Знищити мордор, захопивши всю його територію нереально (тут і ЯЗ і коллосальні витрати і т.д.)

Тому ідея концепції полягає у тому, щоб змусити мордор відступи і признати поразку. Із усіма наслідками.
показати весь коментар
24.12.2023 17:31 Відповісти
У Расии УЖЕ есть ракеты на 2500 км. Это заставило Украину капитулировать? Но это так, к слову.
А вдруг у Путина тоже есть концепция? После выборов провести мобилизацию, собрать миллион орков и начать наступление, чтобы заставить Украину капитулировать?
Вопрос в том, чем всё это КОНЧИТСЯ. Верить в то, что Расия признает поражение - нереально, ни Путин, ни любой из его наследников на это не пойдёт.
показати весь коментар
25.12.2023 11:39 Відповісти
У Расии УЖЕ есть ракеты на 2500 км. Это заставило Украину капитулировать? Но это так, к слову.
До слова, так до слова - не будемо обговорювати. Ти й так не зрозумів суті (читай в кінці).

А вдруг у Путина тоже есть концепция? После выборов провести мобилизацию, собрать миллион орков и начать наступление, чтобы заставить Украину капитулировать?
А чому він в першу чергу витратив вагнер, ЛНР/ДНР, мобілізує в Криму, вже шукає найчаців з Африки і т.д.?

Вопрос в том, чем всё это КОНЧИТСЯ. Верить в то, что Расия признает поражение - нереально, ни Путин, ни любой из его наследников на это не пойдёт.
Поживемо-побачимо.....

А тепер зрозумій.
Для населення мордору нема ніякої війни (за рідким виключенням). У них все добре. Ну гине там хтось (читай вище кого він в першу чергу послав) в спецоперації - вони до цього звикли.
А от коли йому реально прийдеться мобілізовувати мільйон пересічних громадян своєї недодержави, коли на голови робітників уралмашу (наприклад) почнуть прилітати ракети, коли число чорних мішків зросте упятеро, коли грошей не буде ставати і магазини спорожніють.

Тоді побачимо.
А взагалі - почитай історію російської імперії і коли їй ставало "дуже погано".
показати весь коментар
25.12.2023 16:02 Відповісти
Ну да... А сколько лет живёт Северная Корея и никак не развалится?
показати весь коментар
25.12.2023 17:18 Відповісти
Чесно? - мені вже набридла ця пуста переписка.
Хто по П.Кореї наносить удари? Де військові гинуть сотнями тисяч?
Снаряди он передали мордору, так 50% бракованих.
Китай практично на 100% забезпечує зовнішній товарообіг.

До побачення.
показати весь коментар
25.12.2023 17:29 Відповісти
Пусть закажет Путина сицилийской мафии.
показати весь коментар
23.12.2023 20:54 Відповісти
*уйловська ''канцерва''
показати весь коментар
23.12.2023 21:00 Відповісти
русня гний
показати весь коментар
23.12.2023 21:00 Відповісти
Крозетто? Нехай в клозет!
показати весь коментар
23.12.2023 21:11 Відповісти
Історія ніхрєна нікого нічому не учить.Всі хочуть прямо чи завуальовано договоритися з їбанатами, всі бачили старе відео як Чемберлен махав бумажкою.Я за третю світову,кілька сотень мегатон на європейські голови швидко розбудять людей.
показати весь коментар
23.12.2023 21:33 Відповісти
Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто - його хвамілію не правильно напісяли він Gvido dal CLOSETTO
показати весь коментар
23.12.2023 21:37 Відповісти
Тоді які проблеми,вперед і на уклін мордорському царю.Це він любить.
показати весь коментар
23.12.2023 21:38 Відповісти

-Україна незалежна суверенна європейська демократична держава. До загарбницької війни розв'язаної кремлівськими фашистами загарбниками, і окупації ними суверенних українських територій Криму і Донбасу, територія становила - 603,549 тис. км2. Населення Української держави було - близько 50 мільйонів чоловік, 73% - українці.
Україна член ООН, Ради Європи, в асоціації с ЕС" іна порозі вступу в ЕС і НАТО.
Але ще поки тимчасово окуповані проклятими російськими фашистами загарбниками )(уйла наші рідні українські території.
І головне завдання українського народу будь-якого цінною усіма можливими які тільки є способами звільнити всю свою рідну але тимчасово окуповану українську землю. І не залишити проклятому московському ворогові окупантові навіть одного метра своєї суверенної території. І повністю відновити всі 603,549 тис. км2 Великої Української держави.
показати весь коментар
23.12.2023 21:42 Відповісти
Одне слово довільного перекладу і сенс втрачено. Дивно інше, навіщо солдатам такі виступи? Вони находяться в Польщі для захисту кордонів НАТО і усе. А далі розвідка уже зпрогнозувала можливість нападу на країни НАТО в 2024- 2025. Як там відносно цих даних і політичної дипломатії
показати весь коментар
23.12.2023 21:58 Відповісти
ще один кандидат на видалення з колективу Рамштайну.
показати весь коментар
23.12.2023 22:10 Відповісти
Як скажеш подоляцький.
показати весь коментар
23.12.2023 22:57 Відповісти
Нєвапрос,здайся на мілость царю, і поженуть тебе умніка путінські загранотряди Європу мацати.Тоді їм скажеш як можна перемагати нато без грошей,зброї і промисловості.
показати весь коментар
23.12.2023 23:57 Відповісти
Міністр оборони Італії Крозетто закликав шукати політичне врегулювання війни в Україні Джерело: https://censor.net/ua/n3463454


😆 Справжній КЛОЗЕТТО
показати весь коментар
23.12.2023 22:56 Відповісти
Сидить десь там в Римі і думає ,що воно щось розуміє. Ще один дибіл вишукався
показати весь коментар
23.12.2023 23:06 Відповісти
ну если такой умный,так призови ************ сгореть в аду..................недогладиатор **** ****..........................................
показати весь коментар
23.12.2023 23:43 Відповісти
Покидьки орбани...гандони фіци....продажні італьяшки та тому подібна наволоч. Подібного виття про політичне врегулювання буде все більше і більше.
показати весь коментар
24.12.2023 00:08 Відповісти
віддавай 25% італії х#йлу і буде мир
показати весь коментар
24.12.2023 01:58 Відповісти
Искатель хренов
показати весь коментар
24.12.2023 09:30 Відповісти
Юрій Бірюков: "Той самий момент, коли ти згадуєш, що дуже давно вже називав лайно лайном, закликаючи "мудрий український нарід" не жерти лайно."

Главком пише про це:

Скандальний ексрадник Офісу президента Олексій Арестович, який наразі перебуває за кордоном, знову відзначився проросійською заявою. В інтерв'ю російській опозиційній журналістці Юлії Латиніній він завив, що Україна та Росія мають подати позов до західних країн після укладання миру.
«Тепер убиватимемо один одного сотнями, десятками тисяч, за Авдіївку, Часів, ще що. А навіщо? Що ми з цього отримуємо - і Росія та Україна? Що ми отримуємо, втративши тисячі вбитими за два районні центри з обох боків? Що такого ми досягли історично? Ми сподобалися дядькам з обкому вашингтонського та брюссельського, які стоять навколо нас і аплодують, дивлячись, як дві мавпочки з ножами стрибають одна на одну? А навіщо це нам?», - цинічно заявив ексрадник ОП.
Арестович вважає, що «з Путіним потрібно розмовляти» і укладати мир. «Путіну потрібно сказати: «Давайте укладемо мир». Але ми його укладемо особливо хитрим чином: ми пред'явимо колективний позов Заходу. Україна і Росія разом. Захід нам винен все», - зазначив він.
Арестович фактично повторив наратив Путіна, сказавши, що нібито нинішня модель української державності «історично програла», а Захід нібито сам спровокував РФ на агресію, бо не врахував інтереси Кремля, розширюючи НАТО на Схід.
показати весь коментар
24.12.2023 20:11 Відповісти
 
 