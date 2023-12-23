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Посол Німеччини у Москві Ламбсдорф: Путін зовсім не бажає вести перемовини

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

ламбсдорф

Посол Німеччини в Москві Александер Граф Ламбсдорф не бачить змін у позиції президента Росії Владіміра Путіна щодо війни в Україні та вважає, що той не планує вести мирні переговори.

Про це Ламбсдорф сказав в інтерв'ю німецькому виданню Redaktionsnetzwerk Deutschland, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

"Путін щойно підтвердив свої військові цілі, він зовсім не готовий до переговорів", – сказав Ламбсдорф.

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За його словами, також немає жодних ознак того, що Путін змінить свою позицію після президентських виборів у березні 2024 року.

На думку дипломата, ніщо не вказує і на те, що Путіна змістять на виборах: Ламбсдорф не бачить жодних ознак розколу у путінській системі "на цей момент".

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Він також не бачить жодних ознак того, щоб лідер Кремля перебував "не в доброму здоров'ї".
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Топ коментарі
+6
Щось за багато на один день переговорщиків вилізло.
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23.12.2023 20:59
+5
Ну то нехай про це скаже отому італійському клозетту.
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23.12.2023 21:03
+3
колумб
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23.12.2023 20:58
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колумб
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23.12.2023 20:58 Відповісти
Щось за багато на один день переговорщиків вилізло.
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23.12.2023 20:59 Відповісти
Ху@ло єдине що вміє вбивати і руйнувати.
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23.12.2023 21:00 Відповісти
Вбиває не Окурок, а звичайні кацапи.
Вони добровільно виконують його божевільні забаганки.
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23.12.2023 22:44 Відповісти
Вони що, показились сьогодні?
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23.12.2023 21:01 Відповісти
Ну то нехай про це скаже отому італійському клозетту.
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23.12.2023 21:03 Відповісти
Таки правду писали стосовно кацапського сабантуя в посольстві Німеччини у Вашингтоні.
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23.12.2023 21:05 Відповісти
Ну нарешті Пиню назвали Владіміром, а не одомашнюючим Володимиром.
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23.12.2023 21:09 Відповісти
почуствовал силу
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23.12.2023 21:11 Відповісти
Був мабуть людиною, а стане напівкасапом..
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23.12.2023 21:19 Відповісти
Та й х на нього . Бо ті пєрєгавори миру однаково не принесуть . Лише дадуть русні передишку .
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23.12.2023 21:27 Відповісти
А на хрена до сих пор посол Германии на параше?
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23.12.2023 21:28 Відповісти
а чого йому включати задню, коли ви це всі разом робите....
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23.12.2023 21:59 Відповісти
Слабак, хай видасть наказ про заборону проведення перемовин
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23.12.2023 22:45 Відповісти
якісь дибіли чи прикидаються?

які переговори з гітлером що має на меті захопити територію,
гітлер раптом схаменеться після 300 тис вбитих?
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24.12.2023 01:57 Відповісти
..какому дегенерату хватило ума с террористом подворотни договариваться !! Полная ликвидация болот мацковии,с вводом внешнего управления
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24.12.2023 10:51 Відповісти
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24.12.2023 12:00 Відповісти
 
 