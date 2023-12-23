Посол Німеччини у Москві Ламбсдорф: Путін зовсім не бажає вести перемовини

Посол Німеччини в Москві Александер Граф Ламбсдорф не бачить змін у позиції президента Росії Владіміра Путіна щодо війни в Україні та вважає, що той не планує вести мирні переговори.

Про це Ламбсдорф сказав в інтерв'ю німецькому виданню Redaktionsnetzwerk Deutschland, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

"Путін щойно підтвердив свої військові цілі, він зовсім не готовий до переговорів", – сказав Ламбсдорф.

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За його словами, також немає жодних ознак того, що Путін змінить свою позицію після президентських виборів у березні 2024 року.

На думку дипломата, ніщо не вказує і на те, що Путіна змістять на виборах: Ламбсдорф не бачить жодних ознак розколу у путінській системі "на цей момент".

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Він також не бачить жодних ознак того, щоб лідер Кремля перебував "не в доброму здоров'ї".