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Новини За кордоном
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Естонія (1039) мобілізація (1458)

Глава МВС Естонії Ляенеметс допустив допомогу з мобілізацією українців: "Необхідна угода між державами. Ми готові її укласти"

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

естонія

Естонський міністр внутрішніх справ Лаурі Ляенеметс заявив, що за необхідності Естонія готова допомогти Україні в мобілізації її громадян.

Міністр повідомив, що в Естонії проживає близько 7500 громадян України призовного віку. При цьому він відзначив, що багато хто з них звільнений від мобілізації, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

"За українським законодавством від мобілізації також звільняються батьки-одинаки, батьки щонайменше трьох дітей, батьки дітей-інвалідів і люди, які доглядають за близькою людиною. Тобто, критеріїв, згідно з якими людина не підлягає мобілізації, досить багато", – пояснив Ляенеметс.

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За словами міністра, відповідно до міжнародного права Україна не має змоги мобілізувати українців, які проживають в Естонії, оскільки для цього необхідна угода між державами.

Ляенеметс має намір офіційно повідомити українській владі, що якщо вона хоче призвати українських громадян в Естонії в армію, то Естонія готова укласти такий договір з Україною.

"Естонія не залишиться осторонь. Ми із задоволенням готові укласти такий договір і допомогти Україні. Ми маємо уявлення про те, де в Естонії живуть ці люди. Ми готові посприяти в доставці цих людей з Естонії в Україну, якщо вони цього потребують", – додав міністр внутрішніх справ.

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Україна не зверталася до уряду Естонії щодо можливого сприяння у виконанні планів із призову резервістів до Збройних сил України, заявляв раніше начальник Департаменту прикордонної та міграційної політики Міністерства внутрішніх справ Янек Мягі.

"Ми обговорювали це питання з послом України, і Україна нас (Міністерство внутрішніх справ) про це не просила. В України немає законних підстав запитувати нас про видачу зазначених громадян, як і в нас немає підстав їх видавати", – сказав Янек Мягі.

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Нагадаємо, 21 грудня у кількох німецьких виданнях вийшло інтерв’ю міністра оборони України Рустема Умєрова, у якому згадано про плани призову українців за кордоном.
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Топ коментарі
+15
А на біса Естонії годувати здорових, з добрим апетитом, дармоїдів, що не хочуть захищати свою державу?

Ліпше вона ці гроші передасть Україні у вигляді військової допомоги...
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23.12.2023 21:23
+13
Вангую. В найближчі два-три тижні в Естонії зменшиться кількість українських біженців.
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23.12.2023 21:13
+11
Це все кремлівська провокація, ніхто нікого не буде видавати Україні з-за кордону, ніякі договори цьому не можуть передбачати! Якщо люди захочуть то вони зможуть добровільно повернутись до України, якщо ні, значить ні.
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23.12.2023 21:22
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Щось у мене сумніви щодо найближчого майбутнього цього міністра.
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23.12.2023 21:42 Відповісти
Якби кварталовець Кошевий записався в ЗСУ, половина виїхавших задумались би,
і третина з них почала б повертатись.
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23.12.2023 21:42 Відповісти
Патриотизм украинцев зависит от какого-то лысого клоуна?
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23.12.2023 23:37 Відповісти
Готовность идти в армию зависит.
Патриотизм не зависит.
Дело не в лысом клоуне, а в социальной справедливости.
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23.12.2023 23:54 Відповісти
Сто, нет тысячу раз плюсую!!!
Социальная справедливость - пусть убьют лысого клоуна.
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24.12.2023 01:11 Відповісти
Nu tak davno para , na peredok etih sikuov nepuskati , a v tilu rabota naidiotsa ! A to pereset v Eirope vainu sabralis "muzhiki " , iesli ti ne mnogodetnii , ni kaleka , davai svaiu zemliu zashchiti !!
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23.12.2023 21:49 Відповісти
А ОПУ дивно замовкло, бо Угода міждержавна, а як же вони??
Шмигаля з Стефанішиною, теж нечутно, бо м'яч на стороні команди зеленського, а він тексту не читав ще….
Дякуємо Західних Партнерів, за вчасні пропозиції та допомогу Українцям!!
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23.12.2023 21:53 Відповісти
У нас несколько МИЛЛИОНОВ людей занято в гос секторе- это чиновники всех мастей + сотрудники гос предприятий (абсолютное большинство убыточны). Всех этий кровосисей надо гнать на фронт тк по сути они нихрена не производят а только сосут из бюджета сотни миллиардов гривен.
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23.12.2023 21:59 Відповісти
ухилянти випали в прострацію .
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23.12.2023 22:02 Відповісти
Дезертирів ніде не *******
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23.12.2023 22:07 Відповісти
Коли твоїй нації загрожує винищення "Поле бою" стає вся країна. Тому всі хто втекли по факту дезертири.
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23.12.2023 22:28 Відповісти
Міняти систему в МО, ГШ і по вертикалі (про опу мовчу) бажання і натхнення не має. Зато є нестримне бажання виказувати в світі свою тупість і не професіоналізм. По перше механізм повернення. Це міждержавна угода на рівні кабінету міністрів? Парламентів двох країн? Тощо. Закон Україн це добре але... Одна держава знаходиться в юрисдикції Євросоюзу. Має свої закони і міжурядові угоди в різних площинах своє національної безпеки, які тісно пересікаються з фундаментальними і основоположними законами щодо прав і свобод людини. І тут ми впираємося в стовп... Робити прецедент чи не робити? Популісти завжди будуть казати: ,,Завжди ,,За,, Демократи: ,,Треба обдумати...,,. Але всі вони чітко розуміють, що таке прецедент і які наслідки він може мати в майбутньому для їх нащадків... І саме основне, що знову або в черговий раз забувають наші дуже ,,шановні,, депутати: ,,Приклад робить дію,, (покажи на що ти здатен, візьми автомат і йди малюй закони з окопів.
P.S. Ну і в загалі для самих ,,скрепних,, з ВРУ,😉, закон зворотньої дії не має.
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23.12.2023 22:03 Відповісти
Прикинь: ти витратив ~$5000 аби втікти від мобілізації, а тут такий нєжданчік від бундесверу з депоратцією в Україну
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23.12.2023 22:35 Відповісти
Пишіть по ділу, або не пишіть.
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24.12.2023 01:02 Відповісти
Тому, що це, як правило, люди 60+ та ті, хто різними шляхами "відмазався" від мобілізації, але з ряду причин залишаються в Україні і досить комфортно почуваються. Тому, на думку цих лицемірів воювати мають усі, крім них.
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23.12.2023 22:36 Відповісти
Мой друг украинец мог жить спокойно в Европе,но уехал воевать,сказал не могу быть тут,и называться украинцем, стыдно когда спрашивают здорового молодого мужчину.
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23.12.2023 22:17 Відповісти
А ти Tigran Davidyan новорег за Арменію з Франції воюєш? Ета другоє?
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24.12.2023 11:49 Відповісти
Переїдуть в Польщу наприклад . З Польщі не будуть видавати . Бо Польща і так втратила багато українських заробітчан -а її економіка сильно залежна від українських робітників .
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23.12.2023 22:23 Відповісти
польща вже видавала ухилянтів по запросу прикордонників.
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23.12.2023 22:37 Відповісти
Ти тут зі своїм напарником "Женя-Женя" майже під кожним коментом відписався. Такий войовничий дует у вас.
Дай вгадаю. Ти 60+ річна жінка інвалід? Заброньований держслужбовець? Чи досі чекаєш дзвінка із тцк? Чи просто на зарплаті тут? Який із цих класичних варіантів твій?
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23.12.2023 23:09 Відповісти
Все простіше - це підвид Зеленобот звичайний , клас плазунів
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23.12.2023 23:40 Відповісти
Andrew Pod

Не вгадав, твоє очко переходить до бурятів.
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24.12.2023 09:40 Відповісти
Що, твоє їм вже набридло і ти шукаєш заміну?
Доречі, судячи із твоєї відповіді - ти справжій к а ц а п.
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24.12.2023 10:26 Відповісти
А ти звичайний кацапський куєсос
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24.12.2023 11:16 Відповісти
Естонці, ви спочатку заставте українську владу вислати на фронт воювати членів батальйону Монако, а потім українці самі підтянуться коли побачать як воюють депутати різних рад, податківці, митники, поліцейські, синки-мажори і їм подібні.
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23.12.2023 22:53 Відповісти
Неа, не подтянутся. Пока будет на кого переводить стрелки.
На крайний случай сын Данилова. Племянник Умарова. Внук Кучмы.
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24.12.2023 00:59 Відповісти
Як і думав, Естонія це гівняна країна лицемірів.
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23.12.2023 23:07 Відповісти
Естонія віддала Україні усі броньовані машини.
І ще багато чого.
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23.12.2023 23:51 Відповісти
Аstaroth

Естонія з першого дня війни віддала більшу частину свого військового арсеналу Україні. Сьогодні вона віддає 50% свого оборонного бюджету України. Тобто ти звичайний кацапський під@р@с провокатор, який обливає брудом найпотужніших союзників України
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24.12.2023 09:36 Відповісти
Чоловік прем'єрки цієї мудацької країни Assтонії робить бізнес з РФ, а коли на цьому ловлять, починає брехати. А ти продовжуй таким людям п'ятки лизати, кінченний.
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24.12.2023 12:27 Відповісти
Похоже эстонцам надоели беженцы. А может думают что украинцы не должны отлынивать от борьбы с кацапами.
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23.12.2023 23:29 Відповісти
Країни Балтії вже неодноразово казали, що впаде Україна, вони будуть наступні. Тому вони допомагають Україні перемогти
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24.12.2023 09:37 Відповісти
Дикі події.
Розвинуті країни не можуть запропонувати свої моделі законотворення.
Але з легкістю готові співпрацювати з країною яка за вигадані борги платить ракетами, виготовляє зброю на продаж при цьому віддає оборонний концерн в приватні руки.
Горять склади, цивільної зброї не можуть з 2014 року нормальної узаконити.
Турнікети ніхто не може перевірити.
Звісно, співпраця Вам дасть досвід, як не потрібно робити зі своїми громадянами.
Бо румунська система енергоживлення нам не підходить. Треба щоб вона була в ахметових руцях.
Про Ізраїль кажемо тільки що нам треба. Нічого, що в них на одну людину в рік 50000дол / проти 4300 нашого.Але то дрібничка.
Безглузді вчинки коштували нам дуже дорого. Тепер дивіться, як це може допомогти вам.
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23.12.2023 23:32 Відповісти
Помощь и любовь Запада к Украине всегда зависела от отношения к кацапам. Но украинцы тоже научились извлекать из этого выгоду.
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23.12.2023 23:50 Відповісти
Подляцькі боти, узбагойтєсь. Досить відполікати увагу на цей пук у калюжу. Це податковий резидент Естонії Умєров підбив естонського колегу?

Ось пояснення фахівця адвоката Гумірова
"Мене просили прокоментувати заяву естонського чиновника, що його країна готова укласти з Україною договір і видати всіх військовозобов'язаних.

Ок. Коментую.

1. У кожної країни є своя арахамія. Як кажуть в народі, в сім'ї не без арахамії.

2. Законодавство Естонії не передбачає можливості видати людину на війну і примус до зброї. То ж ота арахамія естонська ляпнула дурість. Можливо, по власній дурості, можливо на чиєсь прохання, щоб підтримати страшилку.

3. В світі не існує міжнародно-правової конструкції, яка за будь-яких договорів дозволить видати людину на примусову мобілізацію в іншу країну. Будь-який договір про це буде суперечити такій кількості міжнародних зобов'язань Естонії, що вона задовбається пил ковтати.

4. Постачання людей у військо однієї із сторін війни, робить країну стороною війни. Естонія готова воювати проти рашистської орди? Руками українців - так, а власними?

От і все. 🤷
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24.12.2023 11:47 Відповісти
Как говорил Штирлиц - «Запоминается последняя фраза»! ( Хотя понятно, что это сказал не штирлиц и даже не сценарист и режиссер). Почитал комменты на прибалтийских (после это комментов они другого названия не заслуживают) сайтах о новации выдавать украинцев державе. Балтов уже во всю НКВД дрючило , когда поляки евреев прятали, а потом сдавали их ГЕСТАПО! Самая главная ЕВРОПЕЙСКАЯ ценность! «Своя рубашка ближе к телу!» К чему это? А к тому, не важно, как хорошо ты начал! Важно как закончил! И воздастся тебе по, трудах твоих!
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25.12.2023 11:10 Відповісти
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