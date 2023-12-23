Глава МВС Естонії Ляенеметс допустив допомогу з мобілізацією українців: "Необхідна угода між державами. Ми готові її укласти"
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Естонський міністр внутрішніх справ Лаурі Ляенеметс заявив, що за необхідності Естонія готова допомогти Україні в мобілізації її громадян.
Міністр повідомив, що в Естонії проживає близько 7500 громадян України призовного віку. При цьому він відзначив, що багато хто з них звільнений від мобілізації, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.
"За українським законодавством від мобілізації також звільняються батьки-одинаки, батьки щонайменше трьох дітей, батьки дітей-інвалідів і люди, які доглядають за близькою людиною. Тобто, критеріїв, згідно з якими людина не підлягає мобілізації, досить багато", – пояснив Ляенеметс.
За словами міністра, відповідно до міжнародного права Україна не має змоги мобілізувати українців, які проживають в Естонії, оскільки для цього необхідна угода між державами.
Ляенеметс має намір офіційно повідомити українській владі, що якщо вона хоче призвати українських громадян в Естонії в армію, то Естонія готова укласти такий договір з Україною.
"Естонія не залишиться осторонь. Ми із задоволенням готові укласти такий договір і допомогти Україні. Ми маємо уявлення про те, де в Естонії живуть ці люди. Ми готові посприяти в доставці цих людей з Естонії в Україну, якщо вони цього потребують", – додав міністр внутрішніх справ.
Україна не зверталася до уряду Естонії щодо можливого сприяння у виконанні планів із призову резервістів до Збройних сил України, заявляв раніше начальник Департаменту прикордонної та міграційної політики Міністерства внутрішніх справ Янек Мягі.
"Ми обговорювали це питання з послом України, і Україна нас (Міністерство внутрішніх справ) про це не просила. В України немає законних підстав запитувати нас про видачу зазначених громадян, як і в нас немає підстав їх видавати", – сказав Янек Мягі.
Нагадаємо, 21 грудня у кількох німецьких виданнях вийшло інтерв’ю міністра оборони України Рустема Умєрова, у якому згадано про плани призову українців за кордоном.
Будь ласка, зачекайте...
і третина з них почала б повертатись.
Патриотизм не зависит.
Дело не в лысом клоуне, а в социальной справедливости.
Социальная справедливость - пусть убьют лысого клоуна.
Шмигаля з Стефанішиною, теж нечутно, бо м'яч на стороні команди зеленського, а він тексту не читав ще….
Дякуємо Західних Партнерів, за вчасні пропозиції та допомогу Українцям!!
P.S. Ну і в загалі для самих ,,скрепних,, з ВРУ,😉, закон зворотньої дії не має.
Дай вгадаю. Ти 60+ річна жінка інвалід? Заброньований держслужбовець? Чи досі чекаєш дзвінка із тцк? Чи просто на зарплаті тут? Який із цих класичних варіантів твій?
Не вгадав, твоє очко переходить до бурятів.
Доречі, судячи із твоєї відповіді - ти справжій к а ц а п.
На крайний случай сын Данилова. Племянник Умарова. Внук Кучмы.
І ще багато чого.
Естонія з першого дня війни віддала більшу частину свого військового арсеналу Україні. Сьогодні вона віддає 50% свого оборонного бюджету України. Тобто ти звичайний кацапський під@р@с провокатор, який обливає брудом найпотужніших союзників України
Розвинуті країни не можуть запропонувати свої моделі законотворення.
Але з легкістю готові співпрацювати з країною яка за вигадані борги платить ракетами, виготовляє зброю на продаж при цьому віддає оборонний концерн в приватні руки.
Горять склади, цивільної зброї не можуть з 2014 року нормальної узаконити.
Турнікети ніхто не може перевірити.
Звісно, співпраця Вам дасть досвід, як не потрібно робити зі своїми громадянами.
Бо румунська система енергоживлення нам не підходить. Треба щоб вона була в ахметових руцях.
Про Ізраїль кажемо тільки що нам треба. Нічого, що в них на одну людину в рік 50000дол / проти 4300 нашого.Але то дрібничка.
Безглузді вчинки коштували нам дуже дорого. Тепер дивіться, як це може допомогти вам.
Ось пояснення фахівця адвоката Гумірова
"Мене просили прокоментувати заяву естонського чиновника, що його країна готова укласти з Україною договір і видати всіх військовозобов'язаних.
Ок. Коментую.
1. У кожної країни є своя арахамія. Як кажуть в народі, в сім'ї не без арахамії.
2. Законодавство Естонії не передбачає можливості видати людину на війну і примус до зброї. То ж ота арахамія естонська ляпнула дурість. Можливо, по власній дурості, можливо на чиєсь прохання, щоб підтримати страшилку.
3. В світі не існує міжнародно-правової конструкції, яка за будь-яких договорів дозволить видати людину на примусову мобілізацію в іншу країну. Будь-який договір про це буде суперечити такій кількості міжнародних зобов'язань Естонії, що вона задовбається пил ковтати.
4. Постачання людей у військо однієї із сторін війни, робить країну стороною війни. Естонія готова воювати проти рашистської орди? Руками українців - так, а власними?
От і все. 🤷