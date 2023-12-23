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"Єдиний марафон" коштує більше 2 млрд грн - це бюджет однієї бойової бригади, - Порошенко. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

"Єдиний марафон" коштує більше 2 мільярдів гривень, а це дорівнює бюджету однієї бригади

Про це в інтервʼю "5 каналу" сказав Петро Порошенко, передає Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу "ЄС".

"2 мільярди гривень у нас вимірюються дронами, FPV-шками. Я можу наголосити, що це бюджет за весь час війни однієї бригади. Ті, хто прийняв рішення і фінансує корупційно "єдиний марафон", забрав гроші в повному складі в однієї бригади. І на сьогоднішній день ця бригада не була сформована, бо залишилася без грошей через "єдиний марафон". За це точно доведеться відповідати", – говорить Порошенко.

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"Нічого ні по контрпропаганді, ні по єдності він не дає. Він створює "теплу ванну" для окремих політиків. Навіщо? Дуже дорога ціна. Кожен в Україні повинен знати правду, і виходячи з реалій цієї правди, планувати подальші дії", – наголошує Порошенко.

"Український народ дуже дорослий. І це показали два Майдани, це показала відповідальність дій під час початку війни у 2014 році, широкомасштабної агресії після 24 лютого 2022 року. Він потребує, щоб з ним говорили як з дорослим мовою правди. А не рожевими окулярами, липкою, слизькою, солодкою масою "єдиного марафону", якому ніхто не вірить", – вважає пʼятий Президент.
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Топ коментарі
+109
...а ліпЄцкая_фабріка_убіл_брата_разбаґатєл_в_2882_раза...?

Продовжуйте, виродки, й далі повторювати вкиди коломИйського!
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23.12.2023 21:21
+83
Обратите внимание сколько в декабре с сети появилось Подоляковских ботов с патриотическими и громкими никами аккаунтов. Видимо у недонаполеончика знатно подгорает.
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23.12.2023 21:46
+47
А на 5 канал выделяются деньги из бюджета?
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23.12.2023 21:21
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..після завершення клоунського, Вещикоасфальто-шашличного прездобольства, на Зєльду існуватиме можливість відкриття купи кримінальних справ, на будь-який смак, від будь-якого Громадянина України...
тупорилі зебіли-аніматори - це шось
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23.12.2023 21:55 Відповісти
Андрій Карпов

Що ще треба знати про ефективність єдиного марафону, якщо навіть його ведучий Олексій Печій втік з України?
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23.12.2023 21:56 Відповісти
Нда. Шо то личный пример зеленского (яневтік) никого не вдохновляет.
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23.12.2023 23:32 Відповісти
Не у всіх же зелебобиків є власний бункер з охороною, от і тікають.
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24.12.2023 01:08 Відповісти
Найголовніше, що чому Степану чи Василю фрезерувальникам узагалі заборонено виїжджати, та ще дорогою зустрінуть і в окопи відправлять. А якісь пі*дуни ротом спокійно виїжджають і мобілізація до них не відноситься
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24.12.2023 08:59 Відповісти
ЕХ НАРІД, НАРІД!

Ех нарід, нарід,
Ти просрав свій рід,
Зрадив козаків
Став до мудаків.

До тих мудаків,
Що вже п'ять віків
Шкуру дерли з нас,
Нищили весь час.

А ти, як мудак,
Вибрав цих макак.
Що грабують вас,
А за вас і нас.

Ви та дітки всі,
Зараз на війні.
А вони в цей час
Зраджують тут вас.

Владі марафон,
Та подовше трон.
А для нас війна,
Що немає дна.

Грьобаний нарід,
Ти продав всій рід!
Сам себе зробив,
Та ще й нас добив.
23.12.2023
Анатолій Березенський
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23.12.2023 21:57 Відповісти
в чехії є податок на телебачення та податок на радіо, який рівномірно розподіляється. це вирішить проблему з мега фінансуванням
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23.12.2023 22:37 Відповісти
Нарешті критика від опозиція, дочекалися.
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23.12.2023 22:54 Відповісти
критика з боку опозиції ЄрЗешного марафету була завжди і нікуди не зникала.. Те, що Цензор не публікував цього... ну, то треба читати не один цензор, він не в усьому об'єктивний, хоча би тому, що багато актуальних інф не публікує.
Цензор - це приватна власність; як засіб масової інформації - залежить від менталітету та світогляду власника...
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24.12.2023 00:13 Відповісти
Кому потрібен той марафон...Господи,який бардак в країні 😡
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23.12.2023 23:12 Відповісти
Прийми снодійне і не засирай чат
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24.12.2023 02:50 Відповісти
Наріт в 2019 вибрав війну, замість армія-мова-віра
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24.12.2023 04:09 Відповісти
кацапи
було ж розслідування.
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24.12.2023 08:37 Відповісти
Ти звернися в ДБР, зовсім недавно закінчили розспідування по цих складах
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24.12.2023 08:50 Відповісти
Срана тут у нас лише ти, клавіша, янелох зробив на тебе не відходячи від піаніно)))
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24.12.2023 09:46 Відповісти
Нах*й ці телемарофони на третій рік війни і коли всі в інтернеті сидять? Перший місяць війни воно доречно було, ну а зараз?
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24.12.2023 08:55 Відповісти
не забывайте, что "единый телемарафон" еще и славит власть и определенный круг политиков, т. е. по сути является пропагандистским рупором одной политической силы, за счет бюджета государства....
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24.12.2023 10:49 Відповісти
Ну треба ж кудись гроші закопувати щоб менше на армію було.
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24.12.2023 08:59 Відповісти
Господи , Матір Божа ! !! Бережіть Петра Порошенко , всіх його Друзів !!!
Дай Боже їм Здоров'я та твого Захисту !!!
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24.12.2023 10:04 Відповісти
Любой чел, который знает как устроена кухня СМИ понимает что:

военную цензуру , взаимодействие частных телеканалов, и даже "телемарафоны" можно было организовать и без всяких специальных дополнительных финансирований по 2 миллиарда в год с госбюджета.... А так кто то же эти деньги ложит себе в карман. ...
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24.12.2023 10:46 Відповісти
https://kurs.com.ua/ru/novost/1134199-napk-pravitelstvo-orbana-zaplatilo-poroshenko-bolee-37-mln-griven
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24.12.2023 11:12 Відповісти
що кончіта індуська, посилання на першоджерело чи не кацапську версію, релігія не дозволяє надати.
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24.12.2023 11:39 Відповісти
та та кончіта з *ОПи, а ІР в неї забанений.... от і доводиться тут срати з VPN
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24.12.2023 11:47 Відповісти
Со мной не надо спорить, эта информация от НАПК.
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24.12.2023 12:06 Відповісти
"алжирець", тебе копати треба.
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24.12.2023 12:11 Відповісти
Я понимаю что для тебя это неловкая ситуация, но факты вещь упрямая.
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24.12.2023 12:17 Відповісти
те, що ти свинособака- це зрозуміло, але ще й поні маєш... у неприродній спосіб чи дітей плодиш?
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24.12.2023 12:39 Відповісти
НАПК между прочим утверждает что Порошенко абсолютно не скрывал эту информацию, указал получение денег в декларации.
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24.12.2023 12:13 Відповісти
НАЗК, між іншим, ніколи не говорило, що Порох є чинним третім президентом України; ніколи не ув'язувало зірване відрядження Пороха в Європу та в США з отриманням цих коштів, ну і, якби навіть "Порошенко или его представители ... не объясняли, за что именно, вероятно, получили деньги от венгерского минфина" (але і це брехня станом на 21/12.ц.р.) - то й ніхто не запитував. І тільки по факту в обід 21-го було оприлюднено " Коментар пресслужби партії ЄС щодо інформаційних маніпуляцій"
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24.12.2023 12:39 Відповісти
Лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко в течение октября-ноября трижды получал от венгерского правительства денежные поступления, которые в сумме составили более 37 миллионов гривен.

Об этом стало известно из данных декларации Порошенко, опубликованных на сайте НАПК.

Так, 23 октября Порошенко задекларировал 517173 грн, указав вид дохода как "проценты". Источник поступления - Министерство Финансов Венгрии.

24 ноября в качестве "процентов" Порошенко задекларировал 1036940 грн. Источник поступления - Министерство Финансов Венгрии.

И в этот же день в декларации Петра Порошенко появилась сумма 36067500 грн, вид дохода - "погашение облигаций", источник поступления - Министерство Финансов Венгрии.
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24.12.2023 12:45 Відповісти
ну і в чому тут кримінал? Чи навіть - який конфлікт інтересів? Де звязок цього бабла з зірваним відрядженням? Що ти намагаєшся довести пережовуванням давно оприлюдненої та зрозумілої істини?
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24.12.2023 12:50 Відповісти
Я не утверждаю что Порошенко совершил преступление, просто надо быть объективным, потому что получи деньги от венгров кто-нибудь другой, вы его рвали бы здесь на куски.
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24.12.2023 12:56 Відповісти
зате ти наводиш ссиль в 24.12.2023 11:12, на проподляцьке прозебілне інфо, яка саме й це стверджує.
А доходи від вкладів в державні облігації інших країн (і не тільки Угорщини, але й Угорщини в т.ч.) отрмують багато заможних громадян України. І щось нікого не "рвуть", як оце ви, "об'єктивні", стосовно Порошенка.
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24.12.2023 13:28 Відповісти
Так это и хорошо,что порох задекларировал эти доходы,в отличии от представителей сегодняшней власти(слуг народа и их лидеров). Типичный сценарий периода 2019г, Манипуляция для 73%ых.Ссышь и не соображаешь, что против ветра.
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24.12.2023 13:19 Відповісти
всі свої подібні претензії - до власника сайту. Прізвище нагадати? Ага, такий собі "порохобот", ага
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24.12.2023 11:45 Відповісти
Ми бачимо, як на війну готуються....дуже "потужно"...
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24.12.2023 12:56 Відповісти
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25.12.2023 10:46 Відповісти
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25.12.2023 10:54 Відповісти
Кращебвтік успішно заробляє наступні статті до обвинувачувального вироку. А суд буде...
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24.12.2023 12:02 Відповісти
Той "маХВон" пора закінчувати, а з ініціаторів зфомувати перший український взвод штрафників і на фронт. Ці зборища "гордімся общественним" строєм" під час кровопролитної війни блюзнірство, наруга,...
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24.12.2023 12:28 Відповісти
Два ярда на шоу по зализыванию Зелнского и его подручных ? Закрыть этот балаган , а два ярда на ЗСУ.
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24.12.2023 12:32 Відповісти
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