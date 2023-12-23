"Єдиний марафон" коштує більше 2 млрд грн - це бюджет однієї бойової бригади, - Порошенко. ВIДЕО
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"Єдиний марафон" коштує більше 2 мільярдів гривень, а це дорівнює бюджету однієї бригади
Про це в інтервʼю "5 каналу" сказав Петро Порошенко, передає Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу "ЄС".
"2 мільярди гривень у нас вимірюються дронами, FPV-шками. Я можу наголосити, що це бюджет за весь час війни однієї бригади. Ті, хто прийняв рішення і фінансує корупційно "єдиний марафон", забрав гроші в повному складі в однієї бригади. І на сьогоднішній день ця бригада не була сформована, бо залишилася без грошей через "єдиний марафон". За це точно доведеться відповідати", – говорить Порошенко.
"Нічого ні по контрпропаганді, ні по єдності він не дає. Він створює "теплу ванну" для окремих політиків. Навіщо? Дуже дорога ціна. Кожен в Україні повинен знати правду, і виходячи з реалій цієї правди, планувати подальші дії", – наголошує Порошенко.
"Український народ дуже дорослий. І це показали два Майдани, це показала відповідальність дій під час початку війни у 2014 році, широкомасштабної агресії після 24 лютого 2022 року. Він потребує, щоб з ним говорили як з дорослим мовою правди. А не рожевими окулярами, липкою, слизькою, солодкою масою "єдиного марафону", якому ніхто не вірить", – вважає пʼятий Президент.
Будь ласка, зачекайте...
тупорилі зебіли-аніматори - це шось
Що ще треба знати про ефективність єдиного марафону, якщо навіть його ведучий Олексій Печій втік з України?
Ех нарід, нарід,
Ти просрав свій рід,
Зрадив козаків
Став до мудаків.
До тих мудаків,
Що вже п'ять віків
Шкуру дерли з нас,
Нищили весь час.
А ти, як мудак,
Вибрав цих макак.
Що грабують вас,
А за вас і нас.
Ви та дітки всі,
Зараз на війні.
А вони в цей час
Зраджують тут вас.
Владі марафон,
Та подовше трон.
А для нас війна,
Що немає дна.
Грьобаний нарід,
Ти продав всій рід!
Сам себе зробив,
Та ще й нас добив.
23.12.2023
Анатолій Березенський
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було ж розслідування.
Дай Боже їм Здоров'я та твого Захисту !!!
военную цензуру , взаимодействие частных телеканалов, и даже "телемарафоны" можно было организовать и без всяких специальных дополнительных финансирований по 2 миллиарда в год с госбюджета.... А так кто то же эти деньги ложит себе в карман. ...
Об этом стало известно из данных декларации Порошенко, опубликованных на сайте НАПК.
Так, 23 октября Порошенко задекларировал 517173 грн, указав вид дохода как "проценты". Источник поступления - Министерство Финансов Венгрии.
24 ноября в качестве "процентов" Порошенко задекларировал 1036940 грн. Источник поступления - Министерство Финансов Венгрии.
И в этот же день в декларации Петра Порошенко появилась сумма 36067500 грн, вид дохода - "погашение облигаций", источник поступления - Министерство Финансов Венгрии.
А доходи від вкладів в державні облігації інших країн (і не тільки Угорщини, але й Угорщини в т.ч.) отрмують багато заможних громадян України. І щось нікого не "рвуть", як оце ви, "об'єктивні", стосовно Порошенка.