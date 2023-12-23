"Єдиний марафон" коштує більше 2 млрд грн - це бюджет однієї бойової бригади, - Порошенко. ВIДЕО

"Єдиний марафон" коштує більше 2 мільярдів гривень, а це дорівнює бюджету однієї бригади

Про це в інтервʼю "5 каналу" сказав Петро Порошенко, передає Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу "ЄС".

"2 мільярди гривень у нас вимірюються дронами, FPV-шками. Я можу наголосити, що це бюджет за весь час війни однієї бригади. Ті, хто прийняв рішення і фінансує корупційно "єдиний марафон", забрав гроші в повному складі в однієї бригади. І на сьогоднішній день ця бригада не була сформована, бо залишилася без грошей через "єдиний марафон". За це точно доведеться відповідати", – говорить Порошенко.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Порошенко назвав 4 речі, які терміново треба зробити на фронті: Фортифікації, мінні поля, FPV-дрони та засоби РЕБ

"Нічого ні по контрпропаганді, ні по єдності він не дає. Він створює "теплу ванну" для окремих політиків. Навіщо? Дуже дорога ціна. Кожен в Україні повинен знати правду, і виходячи з реалій цієї правди, планувати подальші дії", – наголошує Порошенко.

"Український народ дуже дорослий. І це показали два Майдани, це показала відповідальність дій під час початку війни у 2014 році, широкомасштабної агресії після 24 лютого 2022 року. Він потребує, щоб з ним говорили як з дорослим мовою правди. А не рожевими окулярами, липкою, слизькою, солодкою масою "єдиного марафону", якому ніхто не вірить", – вважає пʼятий Президент.