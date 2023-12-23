УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12929 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
526 0
війна (56444) Генштаб ЗС (4510) обстріл (21071) ЗСУ (5715)

Протягом 23 грудня росіяни завдали 11 ракетних та 14 авіаційних ударів, здійснили 21 обстріл із РСЗВ, - Генштаб

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

обстріл

Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо ударів російських окупантів по території України протягом 23 грудня 2023 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомляє Генштаб ЗСУ.

У повідомленні зазначається: " Ворог завдав 11 ракетних та 14 авіаційних ударів, здійснив 21 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Росіяни обстріляли житлові квартали Херсону, виникли пожежі, - МВА. ВIДЕО

Автор: Роман Свиридович
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 