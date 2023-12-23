Російський солдат застрелився під час бою з 47-ю ОМБр під Авдіївкою. ВIДЕО
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У мережу потрапили кадри того, як російський солдат стріляє сам себе під час бою з 47-ю ОМБр під Авдіївкою.
Як інформує Цензор.НЕТ, відео інцидента опубліковане у мережі.
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Oleksii Pilevych a8b2e1d6
показати весь коментар28.12.2023 00:15 Відповісти Мені подобається 0
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