Російський солдат застрелився під час бою з 47-ю ОМБр під Авдіївкою. ВIДЕО

У мережу потрапили кадри того, як російський солдат стріляє сам себе під час бою з 47-ю ОМБр під Авдіївкою.

Як інформує Цензор.НЕТ, відео інцидента опубліковане у мережі.

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