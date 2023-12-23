У Львові стався вибух у приватному будинку. Під завалами можуть бути люди, - Садовий
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У Львові стався вибух у приватному будинку, під завалами можуть перебувати люди.
Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Львів. На вул. Княгині Ольги стався вибух у приватному будинку. Є руйнування несучих стін. Можливо під завалами люди. На місці працюють рятувальні служби. Причини та наслідки встановлюються", - розповів Садовий.
Тим часом видання Lviv.Media повідомило з посиланням на керівника пресслужби ДСНС Львівщини Віталія Туровцева, що з-під завалів дістали дитину та передали медикам. Інформації про її стан поки що немає. За даними ДСНС, у приватному житловому будинку вибухнув газ.
Як повідомили у патрульній поліції Львівщини, через вибух, який призвів до пожежі, рух вулицею Княгині Ольги від вулиці Сахарова до вулиці Володимира Великого в напрямку вулиці Наукової перекритий. Патрульні забезпечують регулювання дорожнього руху, охорону місця події та допомагають іншим службам у ліквідації наслідків.
Загалом на місці події перебувають два автомобілі газовиків, чотири авто медиків та чотири авто рятувальників. Безпеку забезпечують вісім автомобілів поліції.
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