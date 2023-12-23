Шольц виявив майстерність із Орбаном, його уряд робить все правильно, - посол України Макеєв

Посол України в Берліні Олексій Макеєв заявив, що канцлер Німеччини Олаф Шольц виявив "дипломатичну майстерність", коли забезпечив рішення про початок переговорів щодо вступу України до Європейського союзу, попри намір Угорщини накласти вето.

Про це він повідомив у ефірі місцевого радіо rbb24 Inforadio, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

За його словами, "дипломатична майстерність" Шольца, який переконав угорського прем'єра Віктора Орбана не брати участь у голосуванні, дала старт переговорам щодо вступу України до ЄС.

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Макеєв подякував німецькому уряду за підтримку України. "У цього уряду все гаразд з головою", – образно сказав дипломат, висловивши при цьому побажання, щоб Німеччина взяла на себе роль одного з лідерів у наданні допомоги.

"Його уряд робить все правильно. Німці повинні усвідомлювати, що допомагати Україні — в їхніх інтересах, оскільки РФ становить загрозу миру у всій Європі. Допомога Україні важлива і для захисту від російської агресивної війни, і для відновлення повоєнної розрухи", — заявив Макеєв.

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Він зазначив, що Україні потрібно більше зброї для перелому у війні.

"Важливо вже зараз задуматися про відновлення. Ми не можемо чекати до кінця війни. Нам потрібно все відновлювати вже сьогодні. І тут лідерська роль Німеччини є дуже важливою", — резюмував дипломат.