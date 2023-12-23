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Новини За кордоном
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Шольц виявив майстерність із Орбаном, його уряд робить все правильно, - посол України Макеєв

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

макеєв

Посол України в Берліні Олексій Макеєв заявив, що канцлер Німеччини Олаф Шольц виявив "дипломатичну майстерність", коли забезпечив рішення про початок переговорів щодо вступу України до Європейського союзу, попри намір Угорщини накласти вето.

Про це він повідомив у ефірі місцевого радіо rbb24 Inforadio, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

За його словами, "дипломатична майстерність" Шольца, який переконав угорського прем'єра Віктора Орбана не брати участь у голосуванні, дала старт переговорам щодо вступу України до ЄС.

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Макеєв подякував німецькому уряду за підтримку України. "У цього уряду все гаразд з головою", – образно сказав дипломат, висловивши при цьому побажання, щоб Німеччина взяла на себе роль одного з лідерів у наданні допомоги.

"Його уряд робить все правильно. Німці повинні усвідомлювати, що допомагати Україні — в їхніх інтересах, оскільки РФ становить загрозу миру у всій Європі. Допомога Україні важлива і для захисту від російської агресивної війни, і для відновлення повоєнної розрухи", — заявив Макеєв.

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Він зазначив, що Україні потрібно більше зброї для перелому у війні.

"Важливо вже зараз задуматися про відновлення. Ми не можемо чекати до кінця війни. Нам потрібно все відновлювати вже сьогодні. І тут лідерська роль Німеччини є дуже важливою", — резюмував дипломат.
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а ти що виявив чепушило?
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23.12.2023 23:39 Відповісти
Ту що він дипломат і на своєму місці уже багато на сьогодні. А що ти зробив доя ЗСУ, України? Окрім як усе змішувати з брудом
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24.12.2023 08:06 Відповісти
Шольц - красава.
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23.12.2023 23:48 Відповісти
має бути соромно, що канцлер Германії зробив для України в рази більше, ніж уся шобла зеленського.
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23.12.2023 23:59 Відповісти
А можна пана Шольца найняти управляти нашим МЗС?
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24.12.2023 00:14 Відповісти
Ще один єврей
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24.12.2023 02:07 Відповісти
"Важливо вже зараз задуматися про відновлення. Ми не можемо чекати до кінця війни. Нам потрібно все відновлювати вже сьогодні",-

доволі песимістичний прогноз.
Грошей на війну можуть більше й не дати, то ж треба вже сьогодні розікрасти кошти на відбудову! Бо завтра шанса може не бути.
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24.12.2023 07:14 Відповісти
..Шольц проявил,ни ххх он не проявил,гнать вон из ЕС надо таких прихвостней кремля Орбанов. Дали Венгрии часть денег,вот тварь и вышла.....Толку например с Лиги Наций,как с козла молока.. там террористы и мокша сидят
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24.12.2023 10:48 Відповісти
мельника на цього Шольца не має
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24.12.2023 12:21 Відповісти
 
 