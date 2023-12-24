УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12751 відвідувач онлайн
Новини Економіка Бюджет-2024
5 540 49
держбюджет (902) фінансування (995) Гетманцев (430)

Фінансової катастрофи у січні не буде, Україна отримала допомогу від партнерів, - "слуга народу" Гетманцев

Новини Цензор.НЕТ Економіка

гетманцев

Україна продовжує отримувати фінансову підтримку від партнерів, тому фінансової катастрофи у січні не буде.

Про це повідомив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики, "слуга народу" Данило Гетманцев, передає Цензор.НЕТ.

"Україна продовжує отримувати підтримку від наших партнерів.

З наближенням нового року все частіше мені ставлять питання про січень, у якому має статись "апокаліпсис" нібито через закінчення у нас коштів.

Тому хочу публічно усіх заспокоїти – фінансової катастрофи у січні не буде.

Ми маємо надходження допомоги за різними напрямками.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україні вистачить коштів на січень-лютий навіть без нових траншів від ЄС та США, – Гетманцев

На підтримку державного бюджету та фінансування видатків з нього, зокрема соціальних, на підтримку сфер освіти, охорони здоров’я та інших:
-1,5 млрд. євро останнього траншу макрофінансової допомоги від ЄС у рамках програми 2023 року;
-1,34 млрд. доларів (тиждень тому) від Світового банку (фінансування забезпечено Японією, Швейцарією та США);
-900 млн. доларів позики від Уряду Японії через проект "Інвестиції у соціальний захист задля підвищення охоплення, стійкості та ефективності" (INSPIRE);

На проекти відновлення:
-150 млн. євро безповоротної фінансової допомоги від ЄС у рамках двосторонньої угоди про фінансування програми "Підтримка швидкого відновлення України (Контракт з розбудови держави та посилення стійкості)";
-99,6 млн. євро допомоги від ЄІБ на реконструкцію близько 200 об'єктів у 18 областях
-52,4 млн. доларів гранту Японії в рамках проекту "Ремонт житла для відновлення прав і можливостей людей" (HOPE).

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Учетверо більше, ніж за часів Януковича: Чорний ринок цигарок в Україні встановив новий рекорд

На зміцнення та захист стабільної роботи енергосистеми:
-150 млн. євро від ЄБРР для підтримки НЕК "Укренерго" у проходженні опалювального сезону;
-Італія приєднається до ініціативи ЄБРР, додавши 10 млн. євро грантових коштів до згаданих 150 млн. євро;
-ще 88,5 млн. євро від Німеччини для Фонду підтримки енергетики України.

Військова підтримка:
-240 млн. євро спільного шведсько-данського пакету військової допомоги (БМП шведського виробництва, гібрид бронетранспортера та шведських БМП CV90, запчастини, боєприпаси);
-106 млн. євро військової допомоги від Фінляндії (вже 21 пакет, зміст традиційно не розкривається).
Маємо ще 102 млн. євро багатопрофільної підтримки від Нідерландів (гуманітарні потреби, розмінування, відновлення інфраструктури, підтримка енергетики).

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Без грошей від США проблеми із соцвиплатами можуть початися вже в січні, – голова бюджетного комітету Підласа

Особливо наголошу – це рішення про допомогу і кошти, які вже передані Україні протягом лише останнього тижня", - розповів Гетманцев.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+16
Был помощником народного депутата Украины от «Партии регионов» Владимира Сивковича[1]. С 2019 года - народный депутат Украины 9-го созыва от партии «Слуга народа».

ЩО є влада регіоналів підтвердженням того що ВЛАДА ЄРМАКА Зеленського =влада вогрогів України Партії Януковича
показати весь коментар
23.12.2023 23:37
+16
агент ФСБ Гетманцев, оскільки є людиною Сівковича, з яким той досі в тісному контакті
показати весь коментар
23.12.2023 23:37
+10
на лютий перенесете?
показати весь коментар
23.12.2023 23:30
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
на лютий перенесете?
показати весь коментар
23.12.2023 23:30 Відповісти
допоки є гроші, то "не на часі"
показати весь коментар
23.12.2023 23:40 Відповісти
Невже не все встигли розмародерити ? Чи вже від себе відриваєе -Єрмаки та іже з ним ще ж не подавали декларацій . та й не повинні
показати весь коментар
23.12.2023 23:32 Відповісти
ВІКІПЕДІЯ

Деятельность Даниила Гетманцева на посту главы финансового комитета Верховной Рады часто критикуется украинским бизнесом[⇨]. Предприниматели обвиняют нардепа в лоббировании разрушительных решений не только для бизнеса, но и для украинской экономики в целом[⇨].

Украинские средства массовой информации неоднократно отмечали «пророссийские» и «украинофобские» взгляды Гетманцева[⇨]. В частности, он высказывался в защиту русского языка и русской культуры в Украине[⇨], сравнивал защиту украинского языка с «фашизмом»[⇨]; выступал против закрытия телеканалов Виктора Медведчука «112 Украина», ZIK и NewsOne[⇨]; выступал за восстановление водоснабжения во временно оккупированный РФ Крым[6]; симпатизировал президентству Александра Лукашенко[⇨]
показати весь коментар
23.12.2023 23:34 Відповісти
Был помощником народного депутата Украины от «Партии регионов» Владимира Сивковича[1]. С 2019 года - народный депутат Украины 9-го созыва от партии «Слуга народа».

ЩО є влада регіоналів підтвердженням того що ВЛАДА ЄРМАКА Зеленського =влада вогрогів України Партії Януковича
показати весь коментар
23.12.2023 23:37 Відповісти
оце головне !!!!!

як там казали "Отличный спортсмен: чемпион Берлина по теннису. Холост; в связях, порочащих его, замечен не был. Отмечен наградами фюрера и благодарностями ... сєкрєтним указом "?

тільки в Україні під час війни колишній співробітник шпигуна може займати високі посади
показати весь коментар
23.12.2023 23:44 Відповісти
Спіть спокійно! Зельониє поки відклали економічну катастрофу. Як мінімум на місяць.
показати весь коментар
23.12.2023 23:33 Відповісти
щас підтягнуться репатри та розкажуть як нам жити на підсосі
показати весь коментар
23.12.2023 23:34 Відповісти
А тим часом зголодалі 3,14 дари з податкової кошмарять бізнес після відновлення перевірок
показати весь коментар
23.12.2023 23:35 Відповісти
агент ФСБ Гетманцев, оскільки є людиною Сівковича, з яким той досі в тісному контакті
показати весь коментар
23.12.2023 23:37 Відповісти
Тому, більшість наших "колег" тримають великі кошти в готівці і бажано не в тій валюті яку ми можемо друкувати.
Не, все добре.
*** буду...
показати весь коментар
23.12.2023 23:39 Відповісти
Цікаво, яка заслуга персонально Гєтманцева, чи загалом всієї зеленої влади младорегіоналів в тому, що вкотре нам дають кошти навіть попри те, що вони посилають тих, хто ці кошти дає на йух разом з їхніми рекомендаціями? І цікаво, коли у кредиторів урветься терпіння?
показати весь коментар
23.12.2023 23:46 Відповісти
Як тільки на фронті стихне то пайку зразу уріжуть.
показати весь коментар
24.12.2023 00:16 Відповісти
Агенты кремля на свободе
показати весь коментар
23.12.2023 23:47 Відповісти
гетьманцев гнида коли ти повішеся
показати весь коментар
23.12.2023 23:55 Відповісти
Катастрофа,що всілякі гєтьманцєви при посадах.
показати весь коментар
23.12.2023 23:58 Відповісти
То что вы у власти,уже катастрофа….
показати весь коментар
23.12.2023 23:59 Відповісти
Не бреши, та допомога вже в опшорах наркомана
показати весь коментар
24.12.2023 00:34 Відповісти
Значить буде катастрофа
показати весь коментар
24.12.2023 01:27 Відповісти
Гетьманцев, пойди в МО и потруси их.
Денег найдешь еще на 2 месяца, т.е. до конца зимы.
И не надо будет тебе попрошайничать за границей и у себя в стране кошмарить малый бизнес и пенсионеров.
показати весь коментар
24.12.2023 01:38 Відповісти
Ну раз сам Гетьманцев сказав..
То треба терміново купити доляри...)
показати весь коментар
24.12.2023 02:16 Відповісти
Якщо є за шо, то вже давно треба було. Хто знає скільки ще зможуть гривню утримуватина цьому рівні
показати весь коментар
25.12.2023 22:40 Відповісти
Когда я слышу от политиков, что чего-то не будет...
показати весь коментар
24.12.2023 06:12 Відповісти
- И ты хочешь, чтобы я убил его за триста рублей?
- А за сколько? (с)

Фінансової катастрофи у січні не буде
А коли буде?
показати весь коментар
24.12.2023 06:21 Відповісти
да живем
показати весь коментар
24.12.2023 06:47 Відповісти
Дякую
показати весь коментар
24.12.2023 07:01 Відповісти
у нас финансовая катастрофа с 2019 года, кто не знает. И не только финансовая.
показати весь коментар
24.12.2023 07:13 Відповісти
Сожалею вашему горю. Советую найти работу.
показати весь коментар
24.12.2023 07:42 Відповісти
эта работа называется "украшать деревья зеленью". После войны обязательно займусь.
показати весь коментар
24.12.2023 09:57 Відповісти
Так, Ви, шановний естет !
показати весь коментар
24.12.2023 10:43 Відповісти
Дякую! Я знаю.
показати весь коментар
24.12.2023 11:03 Відповісти
Значит я не ошибся.
показати весь коментар
24.12.2023 12:47 Відповісти
Як ********** порівнювати подоляцькі пропогондони:
від "ще 2÷3 тижні і на шашлики в Ялту!" до "в січні катастрофи ймовірно не буде".
До січня лишився тиждень.
Це вже: потужний прорив?
показати весь коментар
24.12.2023 07:19 Відповісти
Отлично,может тогда пусть западные специалисты и покеруют распределением западной помощи,а не наши лотерейщики и ларечники.
показати весь коментар
24.12.2023 07:52 Відповісти
На праздники сколько работы,сколько бабла надо распилить.
показати весь коментар
24.12.2023 08:23 Відповісти
Бабло уже давно распилено, а это "подьемные" на праздники, на карманные расходы, так сказать.

Вся работа заключается не в распиле бабла, а в подсчете сколько лет стране прийдется расплачиваться за "помощь".
показати весь коментар
25.12.2023 18:41 Відповісти
Буде далі общіпувати як гусей народ і бізнес.
показати весь коментар
24.12.2023 09:06 Відповісти
значить буде.
показати весь коментар
24.12.2023 09:33 Відповісти
Гетманцев якраз і є найбільшою катастрофою України....
показати весь коментар
24.12.2023 10:14 Відповісти
Принаймні ця людина зробила все можливе для того щоб погіршити економічну ситуацію в країні
показати весь коментар
25.12.2023 22:36 Відповісти
Якщо сказав гетьманцев то прийдеться затягувати пояси.
показати весь коментар
24.12.2023 10:41 Відповісти
Они и будут затягивать пояса-удавки на шеях украинцев, но далеко не на своих талиях.)))

Главное что минималку поднимают и пенсию - теперь все зрители телеоб...***** могут радостно в ладошки хлопать и слушать солнцеликого в новогоднюю ночь.)))
показати весь коментар
25.12.2023 18:39 Відповісти
Добра новина ! Скорочення не буде і продовжуємо красти!
показати весь коментар
24.12.2023 10:55 Відповісти
согласен, об уровне нашей коррупции уже легенды ходят и это один из основных факторов, почему сейчас сколько сомнений, а будут ли давать еще
показати весь коментар
25.12.2023 12:49 Відповісти
Ти дурік,шо далі будеш красти,но віревка тебе не мине.
показати весь коментар
24.12.2023 14:33 Відповісти
кредиты, ссуды... какая же это помощь, если партнеры на нас еще и зарабатывают. Ведь рано или поздно все это потребуют отдавать
показати весь коментар
25.12.2023 12:27 Відповісти
Улыбнуло упоминание про социальные выплаты. Тут правительство и само справится, ведь не зря устроило идентификацию пенсионеров. С января месяца коллапса в пенсионном фонде не предвидится, благодаря именно этой инициативе, ведь пенсии будут замораживать до прохождения идентификации.)))
показати весь коментар
25.12.2023 18:36 Відповісти
Яка в цьому заслуга пана Гетманцева? Бо я читаю про іноземну допомогу, яка була б навіть якщо Данила замінили на стілець
показати весь коментар
25.12.2023 22:35 Відповісти
 
 