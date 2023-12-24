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У Росії поширюють фейк про зв’язок "празького стрілка" з Україною, - Центр протидії дезінформації

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

прага

Пов’язані з Росією пропагандистські Телеграм-канали поширюють в мережі фейкові повідомлення, начебто молодий чоловік у Празі (Чехія), який днями влаштував стрілянину у Карловому університеті, був емігрантом з України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Центр протидії дезінформації (ЦПД).

У неправдивих повідомленнях стверджується, ніби "празький стрілок" виявився етнічним українцем з західних областей країни.

"За словами ru-пропагандистів, чеські ЗМІ намагаються цей факт не озвучувати, оскільки в країні буцімто вже скоєно українцями занадто багато тяжких злочинів", - йдеться в публікації.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Стрілянина у Празі: уже понад 15 загиблих, поліція ідентифікувала стрільця

Між тим в ЦПД наголошують, що насправді ця інформація "є фейком, який спростував очільник МВС Чехії Віт Ракушан". Так, міністр заявив на одному зі своїх брифінгів, що "стрілок" - Давид Козак - від народження чех, який зростав у чеській родині.

"Він не мав бодай якихось стосунків з Україною", - додав голова чеського МВС.

У Центрі закликають громадян довіряти тільки верифікованим джерелам інформації.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Стрілянина у Празі не має відношення до України, - МВС Чехії

Нагадуємо, жертвами стрілянини на філософському факультеті Карлового університету 21 грудня стали 14 людей, 25 людей отримали поранення, 10 з них перебувають у важкому стані. Злочинцем, очевидно, є 24-річний студент цього університету.

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+20
Хто-зна , може то незаконнонарождений син Дмитра Козака , із оточення путіна ?
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24.12.2023 01:13
+14
Це при тому що як мінімум доведено що на нього повпливала російська пропаганда. РФ як завжди - чорне то біле
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24.12.2023 01:27
+10
Чи й не дивина. У кацапів стара психічна травма в контексті України.
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24.12.2023 01:27
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Хто-зна , може то незаконнонарождений син Дмитра Козака , із оточення путіна ?
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24.12.2023 01:13 Відповісти
Це при тому що як мінімум доведено що на нього повпливала російська пропаганда. РФ як завжди - чорне то біле
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24.12.2023 01:27 Відповісти
Чи й не дивина. У кацапів стара психічна травма в контексті України.
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24.12.2023 01:27 Відповісти
пуйло внебрачный внук адика гитлера !
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24.12.2023 02:01 Відповісти
Когда кацапы открывают рот-пиз**т
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24.12.2023 02:13 Відповісти
Цей чех скоріше, пов'язаний з Польщею, вивчав її історію, як пише Олексій Голобуцький:
"Давід Козак - Науковець. В травні 2023 премійований за найкращу бакалаврську роботу: досліджував причини поразки Краківського повстання за незалежність польської держави, насамперед провал спроб польських повстанців заручитися підтримкою галицьких селян у своїй справі. Давид навчався на другому курсі магістратури, вивчав історію Європи та писав диплом про Галицьке повстання 1846 року."
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24.12.2023 02:52 Відповісти
Олексій Голобуцький просить відгадати загадку: "хто на цьому фото терорист-кілер, масовий вбивця?"



Розгадка за силлю вище
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24.12.2023 03:04 Відповісти
Всі, не прямо. На хор ******.
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24.12.2023 03:22 Відповісти
"Виявився етнічним українцем з західних областей країни".🤣🤣🤣
В чеха дах "поїхав". Не, то москаль був, читав, його в парашу хотіли депортувати. Але точно не скажу.

Ми ще не такі "етнічні" станемо, як пуйло сюда прийде. Пенсіонер, по окопах бігати не маю здоров'я, але якщо, не дай Боже, кацап прийде
Болота пам'ятають повоєнні часи другої світової. То же освободітелі більшовики. Тоді решта України не підтримала Західну.
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24.12.2023 03:20 Відповісти
Ви хоч би прочитали про діяльність ОУН в 40-50х роках на Донеччині та Луганщині та не потрібно забувати, що рівнний ландшафт степової частини України не дуже приспособлений для партизанської діяльності.
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24.12.2023 11:35 Відповісти
Що, вже все забули?
https://www.youtube.com/watch?v=yuvGeMYmsug
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24.12.2023 03:37 Відповісти
Це лише однозначно означає що стрілок:
Вата, рашисти та кацап!
Бо рашистські пропаганду завжди потрібно розуміти повністю навпаки.
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24.12.2023 03:56 Відповісти
"Ползай задом на перед, делай все на оборот". 1974 год. 🤣🤣🤣
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24.12.2023 04:10 Відповісти
Один з еврейських експердов у Соловьйова-Шапіро трохи ніяковіючи признав , що цей Давід Козак - еврей.
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24.12.2023 04:49 Відповісти
Маскавія країна Брехні!
Тому не фейк, а брехня!
Що б не вякала паРаша - все брехня!
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24.12.2023 05:21 Відповісти
Стрілки у школах і універах - це особий від відпрацьованого терору від КГБ . Треба зібрати усі випадки по світу і зробити анализ і спільні корні цього методу знайдуться
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24.12.2023 06:08 Відповісти
Так все має логічне підгрунтя! Учні старших класів та студенти - у стадії формування психіки та вибору моральних пріоритетів І більш схильні до радикалізму - бо з-за нестачі життєвого досвіду нездатні прорахувать всі можливі варіанти наперед Вони хочуть "Все і відразу" Беруть окремі факти та роблять з них неправильні по суті висновки (прямо як агітує наша з вами знайома "філогиня" - вона від нього "недалеко відбігла") ) Я сам ще в 30-ть зачитувався "Протоколами сіонських мудреців" та вірив у "всесвітню єврейську змову"
От "КГБісти" цим і користуються! Недарма цей придурок вивчав саме один з "радикальних проявів" - "Галицьке повстання"
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24.12.2023 07:23 Відповісти
більше хвойд посилайте замість диплом
атів і більше готелів за 50ть тисяч доларів знімайте в Вашингтоні зелені мерзотники то може більше допомоги дадуть
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24.12.2023 07:49 Відповісти
Андрей Мальгин:
24-летний студент Давид Козак, устроивший стрельбу на философском факультете Карлова университета в Праге, в результате которой погибли 14 человек, вел Telegram-канал на русском языке.
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24.12.2023 11:10 Відповісти
А китайську стіну не українці розвалили ???
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24.12.2023 13:43 Відповісти
ну як не крути, а прізвище в нього українське, може якийсь дід чи прадід і був українцем

батько, видно, хотів зупинити, бо був застрілений першим

отака доля в батька : мабуть давно знав що в сина кукуха поїхала, але ж до останнього вірив що зможе вплинути
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24.12.2023 14:05 Відповісти
РосСмі пишуть про українське коріння, але чомусь маніяк писав російською … та чомусь мисливець не полював на росіян… дуже загадкове явище
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25.12.2023 03:58 Відповісти
 
 