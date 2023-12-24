У Росії поширюють фейк про зв’язок "празького стрілка" з Україною, - Центр протидії дезінформації

Пов’язані з Росією пропагандистські Телеграм-канали поширюють в мережі фейкові повідомлення, начебто молодий чоловік у Празі (Чехія), який днями влаштував стрілянину у Карловому університеті, був емігрантом з України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Центр протидії дезінформації (ЦПД).

У неправдивих повідомленнях стверджується, ніби "празький стрілок" виявився етнічним українцем з західних областей країни.

"За словами ru-пропагандистів, чеські ЗМІ намагаються цей факт не озвучувати, оскільки в країні буцімто вже скоєно українцями занадто багато тяжких злочинів", - йдеться в публікації.

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Між тим в ЦПД наголошують, що насправді ця інформація "є фейком, який спростував очільник МВС Чехії Віт Ракушан". Так, міністр заявив на одному зі своїх брифінгів, що "стрілок" - Давид Козак - від народження чех, який зростав у чеській родині.

"Він не мав бодай якихось стосунків з Україною", - додав голова чеського МВС.

У Центрі закликають громадян довіряти тільки верифікованим джерелам інформації.

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Нагадуємо, жертвами стрілянини на філософському факультеті Карлового університету 21 грудня стали 14 людей, 25 людей отримали поранення, 10 з них перебувають у важкому стані. Злочинцем, очевидно, є 24-річний студент цього університету.