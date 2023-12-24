У Росії поширюють фейк про зв’язок "празького стрілка" з Україною, - Центр протидії дезінформації
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Пов’язані з Росією пропагандистські Телеграм-канали поширюють в мережі фейкові повідомлення, начебто молодий чоловік у Празі (Чехія), який днями влаштував стрілянину у Карловому університеті, був емігрантом з України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Центр протидії дезінформації (ЦПД).
У неправдивих повідомленнях стверджується, ніби "празький стрілок" виявився етнічним українцем з західних областей країни.
"За словами ru-пропагандистів, чеські ЗМІ намагаються цей факт не озвучувати, оскільки в країні буцімто вже скоєно українцями занадто багато тяжких злочинів", - йдеться в публікації.
Між тим в ЦПД наголошують, що насправді ця інформація "є фейком, який спростував очільник МВС Чехії Віт Ракушан". Так, міністр заявив на одному зі своїх брифінгів, що "стрілок" - Давид Козак - від народження чех, який зростав у чеській родині.
"Він не мав бодай якихось стосунків з Україною", - додав голова чеського МВС.
У Центрі закликають громадян довіряти тільки верифікованим джерелам інформації.
Нагадуємо, жертвами стрілянини на філософському факультеті Карлового університету 21 грудня стали 14 людей, 25 людей отримали поранення, 10 з них перебувають у важкому стані. Злочинцем, очевидно, є 24-річний студент цього університету.
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"Давід Козак - Науковець. В травні 2023 премійований за найкращу бакалаврську роботу: досліджував причини поразки Краківського повстання за незалежність польської держави, насамперед провал спроб польських повстанців заручитися підтримкою галицьких селян у своїй справі. Давид навчався на другому курсі магістратури, вивчав історію Європи та писав диплом про Галицьке повстання 1846 року."
Розгадка за силлю вище
В чеха дах "поїхав". Не, то москаль був, читав, його в парашу хотіли депортувати. Але точно не скажу.
Ми ще не такі "етнічні" станемо, як пуйло сюда прийде. Пенсіонер, по окопах бігати не маю здоров'я, але якщо, не дай Боже, кацап прийде
Болота пам'ятають повоєнні часи другої світової. То же освободітелі більшовики. Тоді решта України не підтримала Західну.
https://www.youtube.com/watch?v=yuvGeMYmsug
Вата, рашисти та кацап!
Бо рашистські пропаганду завжди потрібно розуміти повністю навпаки.
Тому не фейк, а брехня!
Що б не вякала паРаша - все брехня!
От "КГБісти" цим і користуються! Недарма цей придурок вивчав саме один з "радикальних проявів" - "Галицьке повстання"
атів і більше готелів за 50ть тисяч доларів знімайте в Вашингтоні зелені мерзотники то може більше допомоги дадуть
24-летний студент Давид Козак, устроивший стрельбу на философском факультете Карлова университета в Праге, в результате которой погибли 14 человек, вел Telegram-канал на русском языке.
батько, видно, хотів зупинити, бо був застрілений першим
отака доля в батька : мабуть давно знав що в сина кукуха поїхала, але ж до останнього вірив що зможе вплинути