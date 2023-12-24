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Новини Війна в Україні
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армія рф (13481) ліквідація (1948) знищення (4114)

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 353 190 осіб (+800 за добу), 5858 танків, 8314 артсистем, 10888 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 353 190 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.12.23 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 353190 (+800) осіб,

танків - 5858 (+4) од,

бойових броньованих машин - 10888 (+17) од,

артилерійських систем - 8314 (+28) од,

РСЗВ - 932 (+0) од,

засоби ППО - 611 (+0) од,

літаків - 327 (+3) од,

гелікоптерів - 324 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6404 (+20),

крилаті ракети - 1614 (+1),

кораблі /катери - 22 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 11022 (+27) од,

спеціальна техніка - 1229 (+6)

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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 353 190 осіб (+800 за добу), 5858 танків, 8314 артсистем, 10888 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА 01

Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+12
нє..загальна ж кількість та сама. смакуємо
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24.12.2023 08:13
+12
Минув 3591 день москальсько-української війни.
82! одиниці техніки та 800!! чумардосів.
Арта 28!!, броня 21!, логістика 27!.
Рахунок ППО спецтехніка 0 - 6.
Логістика перевалила за 11 000!
Помилка в текстовій статистиці на сайті, забули забрати +3 літачкам, а було би добре ))
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 353 000!!! це більше, ніж таке місто як Владімір ...
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24.12.2023 09:16
+7
Под Авдеевкой до наступления сосредоточенно было 40.000 оккупантов а осталось 27.000.... так говорят з каналы...
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24.12.2023 08:19
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Літаки позавчорашні ще раз порахували.
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24.12.2023 08:11 Відповісти
нє..загальна ж кількість та сама. смакуємо
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24.12.2023 08:13 Відповісти
Усе рівно "не акуратнєнько".
Як москалі п'ять років поспіль доплюсовували 5,5 мільярда баксів до своїх річних поставок зброї на експорт. А в підсумку Індія вирішила свій аналог С-400 фінансувати. LRSAM.
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24.12.2023 08:32 Відповісти
Так і цифра як учора залишилася, не доплюсували. Це нагадування про успіх Патріот України з Патріотами донорів
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24.12.2023 08:14 Відповісти
Под Авдеевкой до наступления сосредоточенно было 40.000 оккупантов а осталось 27.000.... так говорят з каналы...
показати весь коментар
24.12.2023 08:19 Відповісти
Можливо і 27.000 залишилося, але не з початкової кількісті, бо поповнювали.
показати весь коментар
24.12.2023 10:59 Відповісти
Минув 3591 день москальсько-української війни.
82! одиниці техніки та 800!! чумардосів.
Арта 28!!, броня 21!, логістика 27!.
Рахунок ППО спецтехніка 0 - 6.
Логістика перевалила за 11 000!
Помилка в текстовій статистиці на сайті, забули забрати +3 літачкам, а було би добре ))
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 353 000!!! це більше, ніж таке місто як Владімір ...
показати весь коментар
24.12.2023 09:16 Відповісти
показати весь коментар
24.12.2023 09:19 Відповісти
Владіміру Владіміровичу, мабуть, приємно.
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24.12.2023 10:59 Відповісти
Автівки 11 000 чекаємо ББМ
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24.12.2023 12:45 Відповісти
 
 