Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 353 190 осіб (+800 за добу), 5858 танків, 8314 артсистем, 10888 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 353 190 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.12.23 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 353190 (+800) осіб,

танків - 5858 (+4) од,

бойових броньованих машин - 10888 (+17) од,

артилерійських систем - 8314 (+28) од,

РСЗВ - 932 (+0) од,

засоби ППО - 611 (+0) од,

літаків - 327 (+3) од,

гелікоптерів - 324 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6404 (+20),

крилаті ракети - 1614 (+1),

кораблі /катери - 22 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 11022 (+27) од,

спеціальна техніка - 1229 (+6)

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