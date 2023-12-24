Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 353 190 осіб (+800 за добу), 5858 танків, 8314 артсистем, 10888 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 353 190 російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.12.23 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 353190 (+800) осіб,
танків - 5858 (+4) од,
бойових броньованих машин - 10888 (+17) од,
артилерійських систем - 8314 (+28) од,
РСЗВ - 932 (+0) од,
засоби ППО - 611 (+0) од,
літаків - 327 (+3) од,
гелікоптерів - 324 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6404 (+20),
крилаті ракети - 1614 (+1),
кораблі /катери - 22 (+0) од,
підводні човни - 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 11022 (+27) од,
спеціальна техніка - 1229 (+6)
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Як москалі п'ять років поспіль доплюсовували 5,5 мільярда баксів до своїх річних поставок зброї на експорт. А в підсумку Індія вирішила свій аналог С-400 фінансувати. LRSAM.
82! одиниці техніки та 800!! чумардосів.
Арта 28!!, броня 21!, логістика 27!.
Рахунок ППО спецтехніка 0 - 6.
Логістика перевалила за 11 000!
Помилка в текстовій статистиці на сайті, забули забрати +3 літачкам, а було би добре ))
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.
P.s. 353 000!!! це більше, ніж таке місто як Владімір ...