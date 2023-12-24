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Окупанти відновлюють у Запорізькій області оборонну лінію, яку будували нацисти в часи Другої світової війни
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Російські загарбники продовжують будувати лінії оборони на окупованих територіях Запорізької області.
Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
"Кремлівський диктатор обрав тактику Гітлера і намагається побудувати оборону по лінії Вотан. Проте нацистам не вдалося утриматися тоді, не вдасться рашистам і зараз", - написав він, оприлюднивши мапу Brady Africk, на якій червоним позначені фортифікації ворога.
За словами Федорова, Токмак оточений "щурячими норами" окупантів з усіх боків. Поблизу Мелітополя ворог будує окопи не тільки з боку Василівки, а й у напрямку Криму.
"Пів року тому це було кілька ліній оборони – зараз суцільні укріплення", - вказав міський голова Мелітополя.
Топ коментарі
+21 Gary Grant
показати весь коментар24.12.2023 08:35
+10 Dmitry Klaus
показати весь коментар24.12.2023 09:16
+6 Dmitry Klaus
показати весь коментар24.12.2023 09:14
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Точно, особливо коли сам сидиш у теплому кабінеті і в разі форс-мажору відлітаєш до Німеччини
От якраз для тих "щурячих нір" буде "саме те"!
про заборону розробки, виробництва, накопичення,
застосування хімічної зброї та про її знищення
від 13 січня 1993 року
( Конвенцію ратифіковано Законом України
N 187-XIV ( 187-14 ) від 16.10.98 )
Стаття I
Загальні зобов'язання
1. Кожна держава-учасниця цієї Конвенції зобов'язується
ніколи, ні за яких умов:
a) не розробляти, не виробляти, не придбавати іншим чином, не
накопичувати або не зберігати хімічну зброю або не передавати
прямо чи непрямо хімічну зброю будь-кому;
b) не застосовувати хімічну зброю;
Це тобі не я КАЖУ! Це тобі каже чинне законодавство України!
Можеш плюваться лайном скільки завгодно.... Розумнішим від того ти не станеш....
"Украйонець" сраний!
Дочекаймося літаків побачимо де будуть ті укріплення, а для f-16 не стануть на перешкоді якісь окопи
Тоді можна очікувати зрушення позицій ЗСУ
А Ф-16 - не штурмовики Їм нічого робить на лінії фронту Вони будуть збивать кацапські штурмовики та бомбардувальники на підході до неї