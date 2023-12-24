На Хмельниччині працювала ППО, збито ворожий дрон. Обійшлося без потерпілих і пошкоджень

У ніч на 24 грудня під час оголошеної повітряної тривоги на Хмельниччині працювали сили ППО.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Хмельницької ОВА.

"Вночі 24 грудня, під час сигналу "Повітряна тривога", силами та засобами ППО ЗСУ в межах області знищено 1 ворожий БПЛА типу "Shahed". Щодо травмованих, загиблих та пошкодження майна повідомлень не надходило", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, за даними Повітряних сил, під час нічної атаки загалом ППО знищила 14 з 15 "шахедів". Їх збито у Миколаївській, Кіровоградській, Запорізькій, Дніпропетровській та Хмельницькій областях.

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