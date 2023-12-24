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Уламки "шахедів" пошкодили житлові будинки та лінію електропередач на Дніпропетровщині, без постраждалих
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Ввечері 23 грудня сили ППО у трьох районах Дніпропетровської області знищили чотири безпілотники, запущені російськими агресорами.
Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.
В Іларіонівській громаді Синельниківського району уламками БпЛА пошкоджено 6 приватних будинків та 2 господарські споруди. Подекуди вибиті вікна. Зачепило й лінію електропередач.
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Микола Січень 72a7e4d0
показати весь коментар24.12.2023 12:24 Відповісти Мені подобається 1
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