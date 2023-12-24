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Росія може посилити обстріли на Різдво. У цієї нації немає нічого святого, - ОК "Південь"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

гуменюк

Ворог може значно посилити обстріли української території на Різдвяні свята.

Про це заявила речниця Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Як вона зазначила, доба перед цим характеризувалась потужними обстрілами. Також була зафіксована певна активність безпілотників у напрямку населених пунктів Куцурубської та Очаківської громади на Півдні.

"Це означає, що ворог намагається розосереджувати й наші зусилля. Отже, не виключені й подібні провокації посилення обстрілів. Треба розуміти, що у цієї нації немає нічого святого", - зазначила Гуменюк.

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Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+12
Нація?? Ота суміш генетичного сміття нація? Може досить толеранствувати!
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24.12.2023 09:46
+8
А яке генетичне сміття обрало зека Януковича та клоуна у 2019. Того безмозклого сміття в Україні виявилося не меньше ніж у кацапів. Тепер сидять у різних країнах на шиях, більшість працювати не хоче тільки шукають де халява побільше і де можно не працювати.
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24.12.2023 09:50
+6
А де на рабсєє нація-там рабская насєлюковая бидламаса...
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24.12.2023 09:36
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А де на рабсєє нація-там рабская насєлюковая бидламаса...
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24.12.2023 09:36 Відповісти
Якою керує кремль, окупований однією нацією.
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24.12.2023 10:46 Відповісти
Про що Гуменюк меле? Яка з кацапотварюк нація? Той ординський зброд вона назвала нацією? Вона випадком не в трускавецькому лікнепі навчалась на одних курсах з зечмонями?
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24.12.2023 13:23 Відповісти
Орда в свойому репертуарі. Шкода що ми не можемо підарам дронами новий год підсолодити.
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24.12.2023 09:43 Відповісти
Коли люди усіляко знищують одне одного то згадувати про свята, вихідні т.і. вже якось недоречно.
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24.12.2023 09:44 Відповісти
Нація?? Ота суміш генетичного сміття нація? Може досить толеранствувати!
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24.12.2023 09:46 Відповісти
А яке генетичне сміття обрало зека Януковича та клоуна у 2019. Того безмозклого сміття в Україні виявилося не меньше ніж у кацапів. Тепер сидять у різних країнах на шиях, більшість працювати не хоче тільки шукають де халява побільше і де можно не працювати.
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24.12.2023 09:50 Відповісти
А у 2010 у другому турі за кого голосував?
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24.12.2023 10:10 Відповісти
Яник, ти?
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24.12.2023 10:53 Відповісти
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24.12.2023 11:04 Відповісти
А це правда, що ви годували страусів?
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24.12.2023 11:17 Відповісти
Я особисто страусів ніколи не годував. А ти у 2010 у другому турі за кого голосував?
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24.12.2023 12:14 Відповісти
Себе до "цвіту нації" записав? Сам де сидиш?
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24.12.2023 12:17 Відповісти
Треба розуміти, що у цієї нації цього бидла немає нічого святого Джерело: https://censor.net/ua/n3463490
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24.12.2023 09:51 Відповісти
це прогноз мольфара чи доклад речника ЗСУ?
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24.12.2023 10:01 Відповісти
знову ця рожа гуменючки...
хорошу кришу має
ніби казали. що її звільнили
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24.12.2023 10:21 Відповісти
Пані Ксеніє, Ви мабУть запам'ятали - лайно не тоне...
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24.12.2023 13:56 Відповісти
Коли рашисти ударили по центру Одеси то ця Гуменюк заявляла що орки просто помилилися і ракети повинні були прилетіти в порт , тим самим виправдовувала виродків , Арєстович -2 бл@ть ..
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24.12.2023 10:22 Відповісти
..мокши не нация,никогда и не были,рабы, придуманная история,повадки,без смысла бытия,и сути жизни-быдлонасекомыши болот мацковии
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24.12.2023 10:38 Відповісти
У мене на супутниковому ТБ є практично повний спектр українських каналів. Дивлюся новини то там, то тут, включаючи і російськомовний "Freedom", на якому і ведучі та запрошені гості розмовляють російською. У тому числі й Наталія Гуменюк. Порівнюючи її виступи на каналах українськіх і на "Freedom" можна зробити висновок, що російською їй розмовляти легше.
Іuнату, втім, теж.
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24.12.2023 10:40 Відповісти
...Ігнату
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24.12.2023 10:43 Відповісти
Ну то що Ви хочете... " *****, сер..."
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24.12.2023 13:57 Відповісти
У антихриста за визначенням немає нічого святого.
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24.12.2023 11:07 Відповісти
українець-хто,казах- хто,чукча -хто ,калмік- хто.поляк- хто, німець- хто, але "русский-какой", то де ж тут і яка ***,нація ???
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24.12.2023 11:56 Відповісти
В них ще рабочій, учьоний...і мущіна та папа жіночого роду, бо закінчуються на а.
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24.12.2023 12:17 Відповісти
Це, мабуть, надсекретні дані естонської розвідки, ЦРУ та Мі-6??
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24.12.2023 13:07 Відповісти
Так это 100%. Напьются и будут салютовать всей мощью артилерии. Это же очевидно. Взывать палачей к святости на второй год войны просто смешно.
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24.12.2023 15:04 Відповісти
 
 