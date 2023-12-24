Росія може посилити обстріли на Різдво. У цієї нації немає нічого святого, - ОК "Південь"

Ворог може значно посилити обстріли української території на Різдвяні свята.

Про це заявила речниця Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Як вона зазначила, доба перед цим характеризувалась потужними обстрілами. Також була зафіксована певна активність безпілотників у напрямку населених пунктів Куцурубської та Очаківської громади на Півдні.

"Це означає, що ворог намагається розосереджувати й наші зусилля. Отже, не виключені й подібні провокації посилення обстрілів. Треба розуміти, що у цієї нації немає нічого святого", - зазначила Гуменюк.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Через ворожий обстріл у Херсоні пошкоджено медзаклад. ВIДЕО