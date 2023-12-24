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Росія може посилити обстріли на Різдво. У цієї нації немає нічого святого, - ОК "Південь"
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Ворог може значно посилити обстріли української території на Різдвяні свята.
Про це заявила речниця Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Як вона зазначила, доба перед цим характеризувалась потужними обстрілами. Також була зафіксована певна активність безпілотників у напрямку населених пунктів Куцурубської та Очаківської громади на Півдні.
"Це означає, що ворог намагається розосереджувати й наші зусилля. Отже, не виключені й подібні провокації посилення обстрілів. Треба розуміти, що у цієї нації немає нічого святого", - зазначила Гуменюк.
Топ коментарі
+12 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
показати весь коментар24.12.2023 09:46
+8 Юрий Петров 33876dd3
показати весь коментар24.12.2023 09:50
+6 Александр Чуднивец f1b95bc0
показати весь коментар24.12.2023 09:36
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цієї націїцього бидла немає нічого святого Джерело: https://censor.net/ua/n3463490
хорошу кришу має
ніби казали. що її звільнили
Іuнату, втім, теж.