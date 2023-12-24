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Ворог тисне на Авдіївку, штурмові дії не припиняються ні вдень, ні вночі, - начальник МВА Барабаш

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

авдіївка

В Авдіївці залишаються 1206 людей, за період загострення на напрямку населений пункт покинули майже 350 людей.

Про це в ефірі телемарафону повідомив голова Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна

"Дійсно, ситуація дуже непроста на нашому напрямку. Ворог тисне, штурмові дії не припиняються ні вдень, ні вночі. Намагаються росіяни виконати поставлені задачі й взяти місто. Дуже багато останнім часом кидають техніки та особового складу. Фіксуємо тисячі мертвих, вибачте, "макак" навколо Авдіївки. Хлопці розповідають й по камерах видно, коли дрони літають", - розповів Барабаш.

За минулу добу окупанти завдали 46 масованих ударів по позиціях наших воїнів, а також території громади. Таким чином ворог намагається компенсувати всі свої невдачі на полі бою.

"По позиціях звичайно рахується сотнями. Іноді заїжджаючи в місто й перебуваючи там декілька годин - заїжджаєш й картинка одна, а виїжджаєш - вже інша. Місто змінюється не по днях, а годинах", - відзначив голова МВА.

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Станом на сьогодні, 24 грудня, в Авдіївці залишаються 1206 людей, що є доволі багато. Проте, за період загострення на напрямку населений пункт покинули майже 350 людей. Електропостачання та опалення у місті немає. Крайній раз світло було ще у квітні 2022 року. Енергетики намагались відновити його, однак потрапляли під обстріли ворога.

"Води не було ще до початку повномасштабної війни, а газу з травня 2022 року", - додав Барабаш.

Автор: Марина Макєєва
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Ну-ну.Толку.....але шо зробиш кацапу полудурку,хай тиснуть,чим больше здохне при мясних штурмах,тим краще. Бутусов вчора написав,нашим подмога там прибула.Так шо хай душат-ться))
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24.12.2023 10:01 Відповісти
"Крайній раз світло було"...

Що означає "країній раз"? Звідкіля взагалі взяли цю маячню? Чому всі ці чиновники та "речники" змагаються між собою, хто найбільше спотворить українську мову?
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24.12.2023 12:22 Відповісти
Це все, наслідки блатної фєні і совка. Згадайте як дуже велика кількість людей питають, хто крайній в черзі? Хоча правильно, хто останній. В колоні перший і останній, в шерензі крайній, тобто лівий або правий. У зеків назвати людину ,,последній" це образа. А при Сталіні пів країни сиділо, от і навчились.
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25.12.2023 17:15 Відповісти
 
 