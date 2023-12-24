465 0
Минулої доби під ворожими обстрілами опинилися 23 населені пункти Запорізької області
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Російська армія впродовж доби завдала 158 ударів по території Запорізької області.
Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Юрій Малашко, інформує Цензор.НЕТ.
"Ворог обстріляв з РСЗВ Малу Токмачку та атакував 43 безпілотниками Широке, Гуляйполе, Залізничне, Новодарівку, Новоандріївку, Новоданилівку, Малинівку, Гуляйпільське, Роботине, Чарівне, Полтавку й Малі Щербаки", - йдеться в повідомленні.
114 артобстрілів припали на територію Оріхова, Левадного, Роботиного, Білогір'я, Малинівки, Преображенки, П'ятихаток, Плавнів, Кам'янського, Степового та інших прифронтових міст і сіл.
Надійшло шість повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Обійшлося без постраждалих.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...