Путін не зацікавлений у перемир’ї з Україною та намагається зірвати військову допомогу, - ISW
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Хоча президент Росії Володимир Путін повідомляє про начебто зацікавленість у припиненні вогню, така риторика відповідає інтересам РФ та спрямована на те, щоб затримати і перешкодити подальшій військовій допомозі Заходу Україні.
Про це йдеться в аналітичному звіті Інституту вивчення війни (ISW), інформує Цензор.НЕТ.
Як раніше писав Цензор.НЕТ, видання The New York Times із посиланням на колишніх і чинних російських, американських та міжнародних чиновників повідомило, що російський диктатор принаймні з вересня через посередників надсилає сигнали про готовність до припинення вогню в загарбницькій війні проти України, яке передбачатиме замороження бойових дій на нинішній лінії зіткнення.
Проте аналітики ISW зазначають, що Путін подає сигнали про бажання "заморозити" війну, щоб відволікти Захід від надання Україні зброї.
"Час, коли Путін повідомляє про зацікавленість у припиненні вогню, більше відповідає постійним зусиллям Росії відкласти та перешкодити подальшій військовій допомозі Заходу Україні, ніж серйозній зацікавленості у припиненні війни, крім повної перемоги Росії", - вважають аналітики.
ISW спостерігав подібні зусилля Кремля, щоб ввести в оману західних політиків і змусити Україну вести переговори з Росією взимку 2022-2023 років.
Це робиться для того, щоб фактично перенаправити увагу Заходу на гіпотетичні переговори замість того, щоб забезпечити Україну достатньою кількістю озброєння перед її весняно-літнім контрнаступом.
Кремль, ймовірно, використовує приховані канали для досягнення такого ефекту на тлі дебатів щодо надання подальшої військової допомоги Україні.
Будь ласка, зачекайте...
Ну так польскі кондоми, які вже 1.5 місяці блокують кордон, добре справляються із задачею поставленою в кремлі.
москали выдыхаются
Главком пише про це:
Скандальний ексрадник Офісу президента Олексій Арестович, який наразі перебуває за кордоном, знову відзначився проросійською заявою. В інтерв'ю російській опозиційній журналістці Юлії Латиніній він завив, що Україна та Росія мають подати позов до західних країн після укладання миру.
«Тепер убиватимемо один одного сотнями, десятками тисяч, за Авдіївку, Часів, ще що. А навіщо? Що ми з цього отримуємо - і Росія та Україна? Що ми отримуємо, втративши тисячі вбитими за два районні центри з обох боків? Що такого ми досягли історично? Ми сподобалися дядькам з обкому вашингтонського та брюссельського, які стоять навколо нас і аплодують, дивлячись, як дві мавпочки з ножами стрибають одна на одну? А навіщо це нам?», - цинічно заявив ексрадник ОП.
Арестович вважає, що «з Путіним потрібно розмовляти» і укладати мир. «Путіну потрібно сказати: «Давайте укладемо мир». Але ми його укладемо особливо хитрим чином: ми пред'явимо колективний позов Заходу. Україна і Росія разом. Захід нам винен все», - зазначив він.
Арестович фактично повторив наратив Путіна, сказавши, що нібито нинішня модель української державності «історично програла», а Захід нібито сам спровокував РФ на агресію, бо не врахував інтереси Кремля, розширюючи НАТО на Схід.
З обуренням поставився до статті New York Times також і відставний підполковник американської армії Александр Віндман, який є вихідцем з України.
Він вважає, що за нею стоять ті, хто намагається підтримувати неофіційний канал переговорів із Москвою.
"Не знаю, що більш образливо: боягузливість колишніх творців політики, які бояться виступати під своїм ім'ям ... і при цьому мають таку зарозумілість, що думають, що зможуть досягти мирної домовленості, - чи корисні ідіоти, які розводять нас на путінський мир", - написав Віндман у мережі Threads.
"Ця стаття показує глибоке нерозуміння російсько-української війни та незнання Путіна. А аналіз медіа, неграмотних щодо російської теми, показує нездатність вивчити уроки з десятиліття провалів тих, хто радив умиротворювати агресора", - додає він.
Ця потвора спочатку війни сказала про демілітаризацію та денацифікацію України тобто знищення державності і повернення впливу на всю Україну
Йому не потрібні загарбані частини України, а потрібна вся Україна- бо мета відродити радянський союз, Білорусь, Казахстан, вже контрольовані
А тут Україна, раз і пішла від Росії тому і війна бо це суперечить путінським бажанням