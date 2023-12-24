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Путін не зацікавлений у перемир’ї з Україною та намагається зірвати військову допомогу, - ISW

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

володимир,путін

Хоча президент Росії Володимир Путін повідомляє про начебто зацікавленість у припиненні вогню, така риторика відповідає інтересам РФ та спрямована на те, щоб затримати і перешкодити подальшій військовій допомозі Заходу Україні.

Про це йдеться в аналітичному звіті Інституту вивчення війни (ISW), інформує Цензор.НЕТ.

Як раніше писав Цензор.НЕТ, видання The New York Times із посиланням на колишніх і чинних російських, американських та міжнародних чиновників повідомило, що російський диктатор принаймні з вересня через посередників надсилає сигнали про готовність до припинення вогню в загарбницькій війні проти України, яке передбачатиме замороження бойових дій на нинішній лінії зіткнення.

Проте аналітики ISW зазначають, що Путін подає сигнали про бажання "заморозити" війну, щоб відволікти Захід від надання Україні зброї.

"Час, коли Путін повідомляє про зацікавленість у припиненні вогню, більше відповідає постійним зусиллям Росії відкласти та перешкодити подальшій військовій допомозі Заходу Україні, ніж серйозній зацікавленості у припиненні війни, крім повної перемоги Росії", - вважають аналітики.

ISW спостерігав подібні зусилля Кремля, щоб ввести в оману західних політиків і змусити Україну вести переговори з Росією взимку 2022-2023 років.

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Це робиться для того, щоб фактично перенаправити увагу Заходу на гіпотетичні переговори замість того, щоб забезпечити Україну достатньою кількістю озброєння перед її весняно-літнім контрнаступом.

Кремль, ймовірно, використовує приховані канали для досягнення такого ефекту на тлі дебатів щодо надання подальшої військової допомоги Україні.

Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+27
Саме тому ніякі перемовини й не мають сенсу . Бо просто нема про що домовлятись .
Це однаково що домовлятись з раковою пухлиною про те щоб вона не росла . Замість того щоб її мовчки видалити .
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24.12.2023 10:50
+20
Только психиатр знает что в голове у кремлевского карлика, там и страх и победобесие и маразс старческий смешались. Мне гораздо интереснее какие процесы в мозгах нашей власти.
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24.12.2023 10:45
+19
Повна маячня -- ***** мріє зараз закріпитися на захопленних землях й збудувати йще в 5 раз більше фортіфікацій . Інша справа , що в тому Інститьюшен не до кінця розуміють , що для ***** як й для ісламістів не буває надійного й постійного перемирря . Є тільки худна - тимчасове перемирря з кафірами . Ось й для ***** -- українці це кафіри . А їм можно чим завгодно клястися , що завгодно підписувати якщо не має почуття сили . Але як тільки для правовірного це почутття сили повертається шаріат навіть не дозоволяє , а наполягає на порушення худни ! Аналогія тут абсолютна -- "рюзкий мір" для ***** , як Коран й хадіси для Аль-Каїди . Ніякі міжнародні договори , ніякий підпис не є хоч якоюсь дрібною причиною , що усе це не порушити . Тому підписувати з *****м , як й з іншими імперськими московитами будь що -- це знущання над здоровим глуздом !!!
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24.12.2023 11:11
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"...намагається зірвати військову допомогу"

Ну так польскі кондоми, які вже 1.5 місяці блокують кордон, добре справляються із задачею поставленою в кремлі.
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24.12.2023 11:32 Відповісти
Одне не зрозуміло: як поляки, які є одвічними ворогами московії, можуть виконувати задачі кремля?
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24.12.2023 11:44 Відповісти
Плюс ще 5000 Starlink: Польща передала Україні нову партію терміналів
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24.12.2023 11:46 Відповісти
Ну то шо початок цьому блокуванню поклала влада зеленского ви скоромно промовчали, ще більше року назад.
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24.12.2023 13:02 Відповісти
Зупинка вогню і переговори після того як московія капітулюе і перестане існувати,а кацабськи людоїди будуть знаходитися на глибині два з половиною метра.
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24.12.2023 14:23 Відповісти
Путін не зацікавлений у перемир'ї з Україною та намагається зірвати військову допомогу, йому це поки що непогано вдається .США,розісрані спровоковані куйлом чварами , практично припинили допомогу Україні мадярсько,словако ,польська , прокуйлова агентура в ЄС надійно відробляє "хліб куйла" а "великі китайські прорашистські членососи,сосуть в рашиста дешеві енергоносії,допомагаючи йому.теж саме робитьтурок.переробляючи рашистську нафту .продаючи її країнам ЄС І НАТО.а виручкою ділиться з куйлом...Правда є і "голосна "західна тріскотня" про "пекельні санкції" і пакети 8-9-10 енні проти рашиста,котрі йому допомагають так само,як покійному примочки
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24.12.2023 14:47 Відповісти
деза
москали выдыхаются
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24.12.2023 14:51 Відповісти
не капітулює
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24.12.2023 17:27 Відповісти
Юрій Бірюков: "Той самий момент, коли ти згадуєш, що дуже давно вже називав лайно лайном, закликаючи "мудрий український нарід" не жерти лайно."

Главком пише про це:

Скандальний ексрадник Офісу президента Олексій Арестович, який наразі перебуває за кордоном, знову відзначився проросійською заявою. В інтерв'ю російській опозиційній журналістці Юлії Латиніній він завив, що Україна та Росія мають подати позов до західних країн після укладання миру.
«Тепер убиватимемо один одного сотнями, десятками тисяч, за Авдіївку, Часів, ще що. А навіщо? Що ми з цього отримуємо - і Росія та Україна? Що ми отримуємо, втративши тисячі вбитими за два районні центри з обох боків? Що такого ми досягли історично? Ми сподобалися дядькам з обкому вашингтонського та брюссельського, які стоять навколо нас і аплодують, дивлячись, як дві мавпочки з ножами стрибають одна на одну? А навіщо це нам?», - цинічно заявив ексрадник ОП.
Арестович вважає, що «з Путіним потрібно розмовляти» і укладати мир. «Путіну потрібно сказати: «Давайте укладемо мир». Але ми його укладемо особливо хитрим чином: ми пред'явимо колективний позов Заходу. Україна і Росія разом. Захід нам винен все», - зазначив він.
Арестович фактично повторив наратив Путіна, сказавши, що нібито нинішня модель української державності «історично програла», а Захід нібито сам спровокував РФ на агресію, бо не врахував інтереси Кремля, розширюючи НАТО на Схід.
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24.12.2023 19:57 Відповісти
Цей ***** Абдристовіч або сяде, або як ківі..... час прийде.
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25.12.2023 03:15 Відповісти
BBC

З обуренням поставився до статті New York Times також і відставний підполковник американської армії Александр Віндман, який є вихідцем з України.

Він вважає, що за нею стоять ті, хто намагається підтримувати неофіційний канал переговорів із Москвою.

"Не знаю, що більш образливо: боягузливість колишніх творців політики, які бояться виступати під своїм ім'ям ... і при цьому мають таку зарозумілість, що думають, що зможуть досягти мирної домовленості, - чи корисні ідіоти, які розводять нас на путінський мир", - написав Віндман у мережі Threads.

"Ця стаття показує глибоке нерозуміння російсько-української війни та незнання Путіна. А аналіз медіа, неграмотних щодо російської теми, показує нездатність вивчити уроки з десятиліття провалів тих, хто радив умиротворювати агресора", - додає він.

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24.12.2023 21:39 Відповісти
Шо казати ...нема шо ...поживемо побачимо Здоров'я Генералу Залужному , та розуму лохторату , хоч на день виборів
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24.12.2023 21:40 Відповісти
Які можуть бути переговори?
Ця потвора спочатку війни сказала про демілітаризацію та денацифікацію України тобто знищення державності і повернення впливу на всю Україну
Йому не потрібні загарбані частини України, а потрібна вся Україна- бо мета відродити радянський союз, Білорусь, Казахстан, вже контрольовані
А тут Україна, раз і пішла від Росії тому і війна бо це суперечить путінським бажанням
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24.12.2023 21:56 Відповісти
Никакого перемирия, война до последнего расиянина!
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25.12.2023 00:46 Відповісти
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25.12.2023 01:29 Відповісти
Якщо путін надсилає сигнали, що він хоче переговорів, значить він хоче переговорів, і це не повинно відволікати захід від надання зброї. Заходу просто вигідна ця м'ясорубка, тому вони і закликають до нового контрнаступу, знаючи що попередній згубив багато життів.
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25.12.2023 04:49 Відповісти
Євреї всіх переконали, що не треба вести переговори. Хоча переговори ведуться в кожній війні.
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25.12.2023 09:16 Відповісти
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