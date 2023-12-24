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За добу ворог втратив на Таврійському напрямку 366 осіб та 32 одиниці техніки. Наші воїни стійко тримають оборону, - Тарнавський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зсу

В операційній зоні ОСУВ "Таврія" ворог завдав 7 авіаударів, провів 51 бойове зіткнення та здійснив 916 артобстрілів.

Про це повідомив у телеграм-каналі командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, наші захисники та захисниці стійко тримають оборону і проводять активні дії на визначених напрямках.

"Загальні втрати окупантів склали 366 осіб. Знищено 32 одиниці військової техніки. Зокрема, 3 ББМ, 4 артсистеми, 18 БпЛА, 3 автомобілі, 3 одиниці спецтехніки, 2 склади боєприпасів. Ще 18 одиниць техніки ворога пошкоджено", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: ЗСУ згортають низку операцій через брак західної допомоги, - Тарнавський

Автор: Ірина Дашківська
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24.12.2023 11:35 Відповісти
 
 