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літак (1989) знищення (4114) Повітряні сили (1264) Ігнат (705)

Ворог намагається розвідати, якими засобами було знищено 3 російські Су-34, - Ігнат

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

су34

Наразі ворожі війська намагаються розвідати, чим були знищені одразу три їхні літаки Су-34.

Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Противник зараз намагається розвідати якомога більше. Зібрати інформацію в тих регіонах південних, де відбулося збиття російських винищувачів. Зрозуміло, що вони шукають ті засоби, якими були відправлені ті літаки у "вечный полет", - сказав Ігнат.

За його словами, таким чином значно менше застосовуються ворогом авіаційні засоби ураження.

"Особливо керовані авіабомби. Зокрема, на Херсонському напрямку. Фактично це одиничні випадки", - підкреслив Ігнат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ігнат про знищення трьох ворожих Су-34: Блискавична операція. Їхні пілоти підлетіли ближче, щоб ударити КАБами по наших військах

За його словами, ворог має прекрасно розуміти і вже зрозумів, що наші системи, зокрема надані партнерами далекобійні системи, можуть з'являтися на різних напрямках.

"Не лише там, де зазнали цієї історії російські Су-34. Це і Одещина, випадки були. Знаємо і Брянський напрямок. Можемо проводити такі операції, маю на увазі Повітряні сили, на різних напрямках. Питання лише в тому, щоб було більше цих систем", - підсумував Ігнат.

Раніше повідомлялись, що три російські Су-34 знищено силами ППО на Південному напрямку 22 грудня 2023 року.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+46
треба швидше зняти фільм і все детально розказать. Ну як в нас прийнято....
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24.12.2023 12:32
+24
Могут провести розведку боем . Отправить ещё пять самолётов , по известному маршруту !
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24.12.2023 12:36
+19
"дєрьмак студіо 95 прєдставляєт"
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24.12.2023 12:49
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треба швидше зняти фільм і все детально розказать. Ну як в нас прийнято....
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24.12.2023 12:32 Відповісти
"дєрьмак студіо 95 прєдставляєт"
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24.12.2023 12:49 Відповісти
Або студія"піздосікі від зедєрмака".
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24.12.2023 15:53 Відповісти
так пускай подлетает туда же в то же время и кореша своего миг 31к поскай захватит за компанию
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24.12.2023 12:34 Відповісти
Якими засобами... Дуже корисними засобами.
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24.12.2023 12:35 Відповісти
Каховське водосховище спустили, так орки?
Так ось на дні знайшли славетні козацькі гармати.
Провели трохи модернізацію... - і всьо.... тепер песець літунам.....
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24.12.2023 13:11 Відповісти
Шо розвідувати? Самі ж зараз і розпатякаєте.
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24.12.2023 12:35 Відповісти
Із рогатки
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24.12.2023 12:36 Відповісти
Та в них одна відповідь на все повинна бути - модернізованим асфальтом...патякали..
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24.12.2023 14:31 Відповісти
Через Бур"яну можно передати. (Як перед підривом Каховської ГЕС)
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24.12.2023 12:36 Відповісти
Могут провести розведку боем . Отправить ещё пять самолётов , по известному маршруту !
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24.12.2023 12:36 Відповісти
Председатель колхоза:
- В позапрошлом году мы посеяли 100 гектар пшеницы - все съел хомяк, в прошлом году мы посеяли 300 гектар пшеницы - все съел хомяк, в следующем году мы засеем 500 гектар пшеницы, - пусть подлый хомяк подавится!
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24.12.2023 13:31 Відповісти
Так нехай ОТІ, икспьорди-пальковники та хєнєСрали (в миру-Унтєр пришебеєві із совдепії), роз'яснення нададуть *****, бо їх аж ПРЕ, від бажання потеревенити ,та себе на синьому оці ЗМІ, побачити!!
Як редактори ЗМІ поважають свій контент та читачів, таких і дурнів відшуковують на балачки
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24.12.2023 12:39 Відповісти
Цей Ігнат спалив всю контору фсбшну в Україні. Хвалиться, що ворог розвідує як збили його кацапольоти, визнаючи при цьому активність кацапської агентури в ЗСУ, наче це звичне для України явище.
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24.12.2023 15:23 Відповісти
Так шо там шукати - камні з неба і фСьо!
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24.12.2023 12:39 Відповісти
Ягнат-то ти ще їм не доповів?
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24.12.2023 12:43 Відповісти
tarchok , tebe kto sprashivaiet ?
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24.12.2023 13:44 Відповісти
Раніше таке вдавалося тільки в'єтнамцям.Ті так само за одни раз завалили три,******** на той час,бомбера F-111.
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24.12.2023 12:44 Відповісти
Вʼєтнамцям з прізвищами Лі Сі Цин та Сі Ні Цин?
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24.12.2023 12:48 Відповісти
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24.12.2023 13:03 Відповісти
Пу Тин *** Ло
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24.12.2023 13:42 Відповісти
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24.12.2023 14:03 Відповісти
Це шаблон з корейської, в.єтнамці самі літали, "іхтамнєти" знаходилися тільки в розрахунках наземних ЗРК
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24.12.2023 17:45 Відповісти
После развёртывания двусотых комплексов, рассказывали ПВОшники,побывавшие там , завалили "15 Б-52. А вот прошлогоднее сообщение американской печати:

Разрушительные потери были не только в одну сторону. При этом ВВС США понесли потери, которые сегодня показались бы непостижимыми. Пятнадцать B-52 - гордость американского флота - были сбиты, ШЕСТЬ только за ОДИН ДЕНЬ, а 33 летчика погибли .17 дек. 2022 г."
А все потери авиации во Вьетнаме более 3350 самолётов и вертолётов,в том числе 22 Б-52
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24.12.2023 16:04 Відповісти
а потом стали прилетать противорадиолокционные ракетки Шрайк и кацапское ПВО сразу заплакало, ибо стало безглазым
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24.12.2023 17:31 Відповісти
субуком ,тим що боїнг збили в 2014
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24.12.2023 12:44 Відповісти
То чого з відосіками тягнете?
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24.12.2023 12:45 Відповісти
Можемо пафтаріть, присилайте ісчо!
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24.12.2023 12:46 Відповісти
Открою страшную военную тайну- асфальтом и шашлычками на майские.
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24.12.2023 12:47 Відповісти
Так ігнат уже ж усе розказав,що там розвідувати?
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24.12.2023 12:47 Відповісти
Ну як чим, тьотка банкою консервації. Почала з дронів, підучилася і перейшла на літаки. Через трохи і до кремля докине.
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24.12.2023 12:47 Відповісти
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24.12.2023 13:01 Відповісти
Камінням з катапульти.
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24.12.2023 12:49 Відповісти
Це був привид прігожина.
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24.12.2023 12:49 Відповісти
ПУТИН ДЕБИЛ КОНЧЕННЫЙ НЕ МОЖЕТ VPN ВКЛЮЧИТЬ ))))))))))))))
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24.12.2023 12:53 Відповісти
Патріоти як вітер в полі, сьогодні тут,а завтра десь під курськом.
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24.12.2023 12:54 Відповісти
Промоніторять соцмережі московити завзято, годі й казати, і щось там та й виловлять, як подарунок когось пришелепкуватого. І ради ніякої немає, окрім заспамити фальшприманками.
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24.12.2023 12:55 Відповісти
І що воно їм дасть? Про направлення комплекту ЗРК "Петріот" з Німеччини повідомлено офіційно Японці офіційно дали згоду на поставки в США своїх ракет до "Петріота" (читай - в УКраїну) Головне в цьому "хіпіші" - де вони "виринуть" знову? Саме таке завдання поставлене кацапами своїй агентурі!
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24.12.2023 13:07 Відповісти
А воно все там стоїть і чекає, поки ***** розвідає.
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24.12.2023 17:32 Відповісти
Дивно що команда членограя ще не **********.
Мабуть просто не знали.
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24.12.2023 12:55 Відповісти
Может прилететь на Су-57? На четырех, например ...
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24.12.2023 13:03 Відповісти
Ані упалі.
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24.12.2023 13:05 Відповісти
Чому Безугла ще не надіслала у Раду запит що до коштів які невідомо як були потрачені на постріли по ворожих літаках? Як, коли, яким чином, з чого, скільки за постріл.
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24.12.2023 13:05 Відповісти

Мабуть, просто не встигла. Бо якась підступна медсестра Ганя підступно вколола в дупу Безвуглій заштрик галоперидолу, внаслідок чого Безвугла поринула в гармонію і щастя. І забула питати питання фундаментальної ваги.
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24.12.2023 13:36 Відповісти
Як - не знають чим?! Су-24, той самий що збив Боінг МН-17. Хіба Карлос їм не сказав?! Ще можуть перевірити по подштаніках пілотів, там слід від копняка нашого льотчика.
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24.12.2023 13:06 Відповісти
ще ось Джо допомагав
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24.12.2023 13:11 Відповісти
А що там розвідувать?!
Через пару днів Самі розкажуть на ОвноМарафоні.
От побачите..
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24.12.2023 13:08 Відповісти
ну, якими такими засобами?

ігнатовм язиком)

а ще ніжними руцями: якщо хто дивиться маратон-неатенський
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24.12.2023 13:13 Відповісти
Файно бачити та читати старих, подляківстких та кацапів гора му
сту
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24.12.2023 13:29 Відповісти
..і як секті масковскага пархату не знати звідки вогонь?
- то ж звичайне Різдвяне диво - Сходження благодатного вогню - це чудо (кац.), яке щорічно відбувається в Єрусалимі, а з приходом антихриста-***** на землі Вільної України, тепер і в Україні.. і далі буде, доки орда не відійде за міжнародновизнані кордони нашої Держави
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24.12.2023 13:42 Відповісти
Гипердолоит Гагарина !
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24.12.2023 13:47 Відповісти
три раза перднул и три сушки
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24.12.2023 13:56 Відповісти
Пам'ятаю на початку вторгнення бабця літровою банкою огірків збила дрон. Тут на три літри, три банки.
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24.12.2023 13:50 Відповісти
Кацапи! Відкрию вам страшну таємницю. Поки цензура не затерла мій комент - читайте. Три ваших лаптєльота були збиті авангардом альфа-центаврійського флоту, котрий в режимі "настамнєт" приховано воює у складі ЗСУ. Повторюся: то був лише авангард. А дуже скоро підтягнуться основні сили альфа-центаврійців.
Інформація точна - зранку бабенції під під'їздом про то говорили. А вони усе знають!
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24.12.2023 13:51 Відповісти
а шо тут разведывать , Патриотов и SAMP/T стновится все больше
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24.12.2023 13:55 Відповісти
Банкою з огірками.
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24.12.2023 14:25 Відповісти
одной три сушки
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24.12.2023 14:26 Відповісти
Арахамія з Маряною Канабіс-Бузуглою ще не відкрили .##ало?
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24.12.2023 14:54 Відповісти
У этих самолётов была плохая Карма.
И кончилась гарантия.
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24.12.2023 16:44 Відповісти
ППО забагато не буває!
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24.12.2023 17:08 Відповісти
В первый раз ,они заметили очень большой фон какой то радиолокаций и- и- и был сбит над Черным Морем кацапский самалет. Толи чтобы непугать летчиков замяли и все прошло "это не про нас" и снова сильный радио локационый фон ,и снова аш ТРИ ******** об землю. Вот что значат слова в первом падения над морем......"х-й с -им"
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24.12.2023 17:18 Відповісти
Тьфу, **********, та саперною лопаткою переїбали, - дієво, тож нехай пробують. АРХ М
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24.12.2023 18:31 Відповісти
А шо Єрмаку не розказали чим приземлили Сушки?
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24.12.2023 22:33 Відповісти
 
 