Ворог намагається розвідати, якими засобами було знищено 3 російські Су-34, - Ігнат

Наразі ворожі війська намагаються розвідати, чим були знищені одразу три їхні літаки Су-34.

Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Противник зараз намагається розвідати якомога більше. Зібрати інформацію в тих регіонах південних, де відбулося збиття російських винищувачів. Зрозуміло, що вони шукають ті засоби, якими були відправлені ті літаки у "вечный полет", - сказав Ігнат.

За його словами, таким чином значно менше застосовуються ворогом авіаційні засоби ураження.

"Особливо керовані авіабомби. Зокрема, на Херсонському напрямку. Фактично це одиничні випадки", - підкреслив Ігнат.

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За його словами, ворог має прекрасно розуміти і вже зрозумів, що наші системи, зокрема надані партнерами далекобійні системи, можуть з'являтися на різних напрямках.

"Не лише там, де зазнали цієї історії російські Су-34. Це і Одещина, випадки були. Знаємо і Брянський напрямок. Можемо проводити такі операції, маю на увазі Повітряні сили, на різних напрямках. Питання лише в тому, щоб було більше цих систем", - підсумував Ігнат.

Раніше повідомлялись, що три російські Су-34 знищено силами ППО на Південному напрямку 22 грудня 2023 року.