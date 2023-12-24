Ворог намагається розвідати, якими засобами було знищено 3 російські Су-34, - Ігнат
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Наразі ворожі війська намагаються розвідати, чим були знищені одразу три їхні літаки Су-34.
Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Противник зараз намагається розвідати якомога більше. Зібрати інформацію в тих регіонах південних, де відбулося збиття російських винищувачів. Зрозуміло, що вони шукають ті засоби, якими були відправлені ті літаки у "вечный полет", - сказав Ігнат.
За його словами, таким чином значно менше застосовуються ворогом авіаційні засоби ураження.
"Особливо керовані авіабомби. Зокрема, на Херсонському напрямку. Фактично це одиничні випадки", - підкреслив Ігнат.
За його словами, ворог має прекрасно розуміти і вже зрозумів, що наші системи, зокрема надані партнерами далекобійні системи, можуть з'являтися на різних напрямках.
"Не лише там, де зазнали цієї історії російські Су-34. Це і Одещина, випадки були. Знаємо і Брянський напрямок. Можемо проводити такі операції, маю на увазі Повітряні сили, на різних напрямках. Питання лише в тому, щоб було більше цих систем", - підсумував Ігнат.
Раніше повідомлялись, що три російські Су-34 знищено силами ППО на Південному напрямку 22 грудня 2023 року.
Будь ласка, зачекайте...
Так ось на дні знайшли славетні козацькі гармати.
Провели трохи модернізацію... - і всьо.... тепер песець літунам.....
- В позапрошлом году мы посеяли 100 гектар пшеницы - все съел хомяк, в прошлом году мы посеяли 300 гектар пшеницы - все съел хомяк, в следующем году мы засеем 500 гектар пшеницы, - пусть подлый хомяк подавится!
Як редактори ЗМІ поважають свій контент та читачів, таких і дурнів відшуковують на балачки
Разрушительные потери были не только в одну сторону. При этом ВВС США понесли потери, которые сегодня показались бы непостижимыми. Пятнадцать B-52 - гордость американского флота - были сбиты, ШЕСТЬ только за ОДИН ДЕНЬ, а 33 летчика погибли .17 дек. 2022 г."
А все потери авиации во Вьетнаме более 3350 самолётов и вертолётов,в том числе 22 Б-52
Мабуть просто не знали.
Мабуть, просто не встигла. Бо якась підступна медсестра Ганя підступно вколола в дупу Безвуглій заштрик галоперидолу, внаслідок чого Безвугла поринула в гармонію і щастя. І забула питати питання фундаментальної ваги.
Через пару днів Самі розкажуть на ОвноМарафоні.
От побачите..
ігнатовм язиком)
а ще ніжними руцями: якщо хто дивиться маратон-неатенський
сту
- то ж звичайне Різдвяне диво - Сходження благодатного вогню - це чудо (кац.), яке щорічно відбувається в Єрусалимі, а з приходом антихриста-***** на землі Вільної України, тепер і в Україні.. і далі буде, доки орда не відійде за міжнародновизнані кордони нашої Держави
Інформація точна - зранку бабенції під під'їздом про то говорили. А вони усе знають!
И кончилась гарантия.