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Внаслідок ворожого обстрілу у Херсоні пошкоджено газову мережу. Ремонтні роботи потребують часу

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

херсон

Внаслідок ворожого обстрілу у Херсоні пошкоджено газову мережу.

Про це повідомив у телеграм-каналі начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко, інформує Цензор.НЕТ.

"До уваги жителів Центрального району Херсона! Вночі черговою атакою армії рф значно пошкоджено газову мережу в обласному центрі. Від ранку фахівці підприємства ремонтують пошкоджені ділянки. В АТ "Херсонгаз" уточнюють, що ремонтні роботи потребують часу. На місці аварії працюють усі служби та фахівці", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що паралельно з ремонтними роботами АТ "Херсонгаз" вже проводить підготовчі передпускові заходи для безпечного та поступового заповнення як зовнішньої, так і внутрішньої систем газопостачання після ремонту.

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"Тримаємося та сподіваємося на оперативне усунення несправностей фахівцями", - резюмує Мрочко.

Автор: Ірина Дашківська
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