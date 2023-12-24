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Гаврилюк (29) Міноборони (5285) Франція (1970) артилерія (713)

З січня у Парижі розпочне роботу міжнародна артилерійська коаліція з підтримки України, - Міноборони

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

caesar

У січні 2024 року в Парижі почне роботу Коаліція артилерії з посилення української армії.

Про це повідомив заступник Міністра оборони України генерал-лейтенант Іван Гаврилюк під час зустрічі із делегацією Сенату парламенту Франції, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Міноборони.

Він наголосив, що для України дуже важливим є посилення вогневої міці завдяки постачанню союзниками артилерійських систем. Зокрема, Збройні Сили України зацікавлені у подальшій закупівлі для своїх потреб самохідних артилерійських установок Caesar.

"САУ Caesar у бою продемонстрували високу ефективність, точність", - сказав Іван Гаврилюк.

Також зазначається, що у 2024 році заплановані випробування управління вогнем САУ Caesar із застосуванням штучного інтелекту.

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За словами заступника міністра оборони, застосування ШІ дозволить скоротити використання боєприпасів на пристрілку і ураження цілей на 30%.

При цьому Гаврилюк закликав французьку сторону сприяти у збільшенні кількості боєприпасів до САУ Caesar.

Автор: Ірина Дашківська
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Чому в інших все набагато простіше: з"їздив оленяр в Корею, перетер з Пупсом - і має мільйон снарядів? Без всіляких коаліцій...
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24.12.2023 15:38 Відповісти
Ви чули про "розгромний" обстріл артилерією Пупса якогось південнокорейського острівця?
Поцікавтесь, будете задоволені результатами.

Снаряд 155 мм від Райнметала коштує 8 тис. євро.
Але він, курва, того коштує !
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24.12.2023 16:37 Відповісти
Розгромний - не розгромний, але під обстрілами снарядами Пупса ми на кількох напрямках змушені, на жаль, потроху відступати...
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24.12.2023 16:56 Відповісти
 
 