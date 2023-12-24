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Швидкого завершення війни в Україні не передбачається, - міністр оборони Фінляндії Гяккянен

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

фінляндія,гяккянен

В Україні ведеться війна за майбутнє всієї Європи, втім наразі немає підстав говорити про швидше завершення війни.

Про це заявив міністр оборони Фінляндії Антті Гяккянен у різдвяному привітанні до фінських миротворчих сил, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Силова політика Росії створила відчуття незахищеності та невизначеності в Європі і опосередковано - в усьому світі. Ми маємо болючі докази того, що велика держава може почуватися, ніби має право втручатись у вибір свого меншого сусіда, і бути готовою використовувати військову силу для досягнення власних цілей", - сказав Гяккянен.

На його думку, швидкого завершення війни, вочевидь, не передбачається.

Також читайте: Європейські лідери готуються до "нової холодної війни" з Росією, - міністр оборони Фінляндії Гяккянен

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+22
Тривалість війни прямо пропорційна рівню занепокоєності європейських лідерів і обернено пропорційна кількості озброєння, що надається.
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24.12.2023 16:12
+14
В Україні ведеться війна за майбутнє всієї Європи, втім наразі немає підстав говорити про швидше завершення війни в Україні , котра хоронить українців сотнями тисяч відстоюючи майбутнє Європи .в котру Україну не беруть з допомогою не поспішають .а для захисту майбутнього України і її народу ще й в НАТОне пускають...Так поступають байдужі лицеміри і негідники....
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24.12.2023 16:16
+9
В НАТО не пускають, бо тоді тривалість війни різко скоротится. Пів мільярда населення плюс економіка в десятки раз потужніша ніж у кацапів. Від московії тільки попіл. Тож комусь та бескінечна тривалість мабуть потрібна.
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24.12.2023 16:34
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Тривалість війни прямо пропорційна рівню занепокоєності європейських лідерів і обернено пропорційна кількості озброєння, що надається.
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24.12.2023 16:12 Відповісти
Чи реально олігарх Пінчук, який вкладав бабло у республіканську партію та особисто був спонсором минулої передвиборчої компанії Трампа, не хоче його перемоги? А він спонсор партії «Голос», яка розколота, і саме тієї її частини, яка співпрацює з Єрмаком, саме з тієї частини Голосу Умєров. Пінчук з Ахмєвовим оплачували наданого за рекомендацією Кремля політтехнолога Міанафорта для Януковича , що зафіксовано в слідстві по справі зради Януковича в Україні. Зараз Кабмін - це найголовніші найкрутіші з оксфордським освітами люди менеджери Ахмєтова . Камишін - міністр стратегічних галузей, - головний менеджер Ахметівського аграрного бізнесу тормозить зараз випуск дронів , зате вболіває за вивіз зерна ... шмагаль теж Ахметівський. ЦЕ УРЯД ЄДНОСТІ ТА ПОРЯТУНКУ?
Про що саме й писали BUSINESS INSIDER- про імперію Єрмака .
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24.12.2023 16:30 Відповісти
Ukraine's real power broker
https://www.businessinsider.com/ukraines-real-power-broker-yermak-zelensky-russia-war-biden-2023-
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24.12.2023 16:34 Відповісти
Це зрозуміло всім крім глядачів тєлємарафону .

Війна від оборони з акцентом на збереження життя наших військових - а не захопленні /віддачі територій .
Задача максимальне знищення живої сили та техніки московії з нашими мінімальними втратами воїнів .

Перемогти московію - це значить її знекровити .
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24.12.2023 16:12 Відповісти
Стратег, фулє! А хто на телемарафоні каже про швидке закінчення війни (не дивлюся)?
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24.12.2023 16:17 Відповісти
Телеємарфон не дивлюся. Але Блабланов , великий хєнєрал- політолоХ ,крим в цьому році почті взяв
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24.12.2023 16:21 Відповісти
Фінансування «Єдиного марафону» дорівнює бюджету однієї бригади
https://bukvy.org/finansuvannya-yedynogo-marafonu-koshtuye-dorivnyuye-byudzhetu-odniyeyi-brygady-yes/
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24.12.2023 17:09 Відповісти
И кто там присоединял себе территории,у вас ус отклеился товарисчь чекист.
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24.12.2023 16:25 Відповісти
Ус приклей, потом пиши свои бредни.
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24.12.2023 16:39 Відповісти
Она очень быстро "приклеивает" новые циферки возле ника "анна". Модераторы знают...
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24.12.2023 17:31 Відповісти
коли я пишу слово "порох" мене банять тех
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24.12.2023 18:18 Відповісти
В Україні ведеться війна за майбутнє всієї Європи, втім наразі немає підстав говорити про швидше завершення війни в Україні , котра хоронить українців сотнями тисяч відстоюючи майбутнє Європи .в котру Україну не беруть з допомогою не поспішають .а для захисту майбутнього України і її народу ще й в НАТОне пускають...Так поступають байдужі лицеміри і негідники....
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24.12.2023 16:16 Відповісти
В НАТО не пускають, бо тоді тривалість війни різко скоротится. Пів мільярда населення плюс економіка в десятки раз потужніша ніж у кацапів. Від московії тільки попіл. Тож комусь та бескінечна тривалість мабуть потрібна.
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24.12.2023 16:34 Відповісти
Навіть перед загрозою втрати держави українська верхівка не впроваджує європейські закони і принципи в житті а український народ довіряє своїй верхівці. Нахрін в ЄС ще одна Угорщина? Тупа, недемократична, корумпована зверху донизу і брехлива Україна. Проте, є хоробра і фанатична меншість, яка і реально воює чи штовхає Україну до змін. Тільки тому Європа і допомагає нам. І за це всім європейцям наша дяка і повага.
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24.12.2023 17:16 Відповісти
Про "сотні тисяч" ти з кацапського ТБ довідався?)))
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24.12.2023 17:19 Відповісти
Тобі теж не раджу лазити по рашистських інформаційних вигрібних ямах... https://www.bbc.com/ukrainian/features-66544922
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24.12.2023 21:47 Відповісти
Може пора вже створювати ПЕТИЦІЮ ПРО УРЯД НАЦІОНАЛЬНОЇ ЄДНОСТІ? Нехай ЗЕмародери скажуть що їхні 6 прекрасних менеджерів Азхмєтова вдало справляються...
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24.12.2023 16:41 Відповісти
Зэльц чітко дав зрозуміти, що владу не віддасть нікому. Про уряд єдності можна забути, він краще поховає країну, ніж поступиться владою. Петицію, звісно, можна зробити, але це 100% не допоможе.
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24.12.2023 16:52 Відповісти
ЗЕльц - добре поганяло Нетряпці - сПРесований переварений нарізний продукт з кусків відходів політичного ПРодажного вже вживаного Кремлем наповнення !
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24.12.2023 17:00 Відповісти
треба збуджувати й збуджувати громадську підтримку уряду єдності - навіть роздрукованими колажами з короткими текстами , або з рожею мафіозі Єрмака у статті BUSINESS INSIDER
Ну Україна не те що не Рашка сьогодні, навіть не Україна часів Кучми !ТРЕБА ДАВИТИ ТИМИ шляхами тих українців , котрі ходять на свій місцевий базар між переглядами МАРАФОНУ ЄРМАКА
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24.12.2023 17:20 Відповісти
Петиція про невтручання ЗЄльців у справи ЗСУ таки набрала потрібні голоси . То нехай тепер Зельц відмазуєься , що то не "ПРо його доньку ПРостиутку , бо в нього є тільки син."
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24.12.2023 17:16 Відповісти
Цікаво. Сказано, що війна за майбутнє Європи, але гинуть українці. Я звичайно за те щоб у Європі було все добре, але не ціною знищення української нації.
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24.12.2023 16:57 Відповісти
Історія вчить - США підключилися. лиш коли Європа уся майже не згоріла у другій світовій, а тепер Європа потихеньку приклад бере зі США, але мабуть вже згадує історію й заводиться..
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24.12.2023 17:03 Відповісти
*****, це лише наша пропаганда волає про війну за майбутнє Європи. Ніхто в Європі так не говорить. Українці думають, що весь світ крутиться навколо них)))
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24.12.2023 17:18 Відповісти
Так це МО Фінляндії сказав. І Борель щось подібне також.
Тобто їх слова розходяться з їх діями кардинально.
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24.12.2023 17:25 Відповісти
***** ! Якщо Кулеба застряг у шірінці Єрмака а других дипломатів з опозиції НАВІТЬ ЧЛЕНІВ МІЖНАРОДНИХ організацій Єрмак з його матрасом у ВР не випускають за кордон! Я особисто була присутня в одній з церков каоличного приходу , зал на 500 прихожан забитий вщент , прості місцеві прихожани американці звичайного містечка центру Огайо слухали примітивні виступи діаспроян з Чикаго ( бандури,хор "Степрм сіепрм йшли у бій солдати...") - й жодного сьогоднішнього українця на сцені !!! Найбільше прришвидчився збір після виступу хору діточок діаспорян- АЖ!!! до 20 тис ! Зал заповнений вщент й стояли люди , во основному білі літні ПРОСТО АМЕРИКАНЦІ! Української мови чи навіть російської не чула . Це штат сенатор котрого прогримів вимогою кінця війни й здачі територій .
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24.12.2023 17:29 Відповісти
"Ми маємо болючі докази того, що велика держава може почуватися, ніби має право втручатись у вибір свого меншого сусіда, і бути готовою використовувати військову силу для досягнення власних цілей" - саме так, маємо болючі докази - і п'ять тисяч років писемної історії людства, зокрема й зовсім не давньої
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24.12.2023 17:51 Відповісти
Коли США втрутилися до знищення Гітлерівщини- так це було запізно! Але це ж саме й було зломом , аж після десятків мільйонів перемелетих радянських воїнів . Але тоді теж дивилися не на людей, а на власні інтереси . Але Ви щось не про те...Велика держава , котра назвала себе захисником справедливості та демократій у світі діє страшними методами "закостєнєлава"істріичного досвіду . Зробити вірні вчинки після того лиш, як спочатку роками роблять неправильні ( недослівно чиясь цитат) ... Мій батько чудом вижив у тій мʼясорубці- просто 19 річним хлопцем з 39-го по 43-ій встиг й навоюватися , й захватчиків кацапів оцінити на "БІЛОФІНСЬКІЙ"й бути серйозно поранениним . Але встиг покористуватися допомогою США у вигляді студобекерів ( сам завозив їду до Ленінграду й вивозив трупи стоячи на підніжці , готовий сплигнути коли лід Ладождського проломиься), встиг поїхати Американську тушонку та галети... й коли там підключилася Америка на Нормандії?
Так буде й з Україною, подяка лиш Залужному, що як міг зберігав воїнів ( от тільки половину кращих воїнів синів поклали ПРибанківські Сирський з Будановим )
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24.12.2023 18:07 Відповісти
Знаєте шо тре друкувати правду а не півправду - десятки лямів загиблих у совку на совісті комуняк , це підар жук і інші хренерали совкові влаштовували мясні штурми. А ваш закид шо США підключилися тіко в Нормандії смердить лаптями і незнанням історії ( як приклад поцікавтесь скіко нацисти задіяли людей і літаків шоб захищатись від бомбардувань союзників - а весь цей потенціал міг воювати з совком а не сидіти в Дойчланді).
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24.12.2023 20:57 Відповісти
коррупцию победила зевонь, кроты фсб сидят во власти. поэтому надолго
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24.12.2023 18:23 Відповісти
Пішов ти на..й!!! Давайте своїх людей, нехай пліч-опліч боронять нашу землю та ЄС!!!
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24.12.2023 18:36 Відповісти
У вас несповна розуму. 80 років назад українці допомагали кацапам "освобождать" фінські території. Дякуйте за те що фіни взагалі допомагають..... А він ще їх посилає.... Подумайте чи будете ви особисто допомагати Бурятії через 30 років, якщо вона почне війну з Московією
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24.12.2023 19:38 Відповісти
Непобедимость прямо связана с обороной, а победа - с наступлением. При этом следует помнить, что к обороне прибегают при недостатке в ресурсах, нападение же означает, что ресурсов должно быть с избытком. Сунь Цзы
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24.12.2023 19:05 Відповісти
 
 