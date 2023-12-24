Швидкого завершення війни в Україні не передбачається, - міністр оборони Фінляндії Гяккянен

В Україні ведеться війна за майбутнє всієї Європи, втім наразі немає підстав говорити про швидше завершення війни.

Про це заявив міністр оборони Фінляндії Антті Гяккянен у різдвяному привітанні до фінських миротворчих сил, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Силова політика Росії створила відчуття незахищеності та невизначеності в Європі і опосередковано - в усьому світі. Ми маємо болючі докази того, що велика держава може почуватися, ніби має право втручатись у вибір свого меншого сусіда, і бути готовою використовувати військову силу для досягнення власних цілей", - сказав Гяккянен.

На його думку, швидкого завершення війни, вочевидь, не передбачається.

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