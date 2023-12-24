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Швидкого завершення війни в Україні не передбачається, - міністр оборони Фінляндії Гяккянен
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
В Україні ведеться війна за майбутнє всієї Європи, втім наразі немає підстав говорити про швидше завершення війни.
Про це заявив міністр оборони Фінляндії Антті Гяккянен у різдвяному привітанні до фінських миротворчих сил, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Силова політика Росії створила відчуття незахищеності та невизначеності в Європі і опосередковано - в усьому світі. Ми маємо болючі докази того, що велика держава може почуватися, ніби має право втручатись у вибір свого меншого сусіда, і бути готовою використовувати військову силу для досягнення власних цілей", - сказав Гяккянен.
На його думку, швидкого завершення війни, вочевидь, не передбачається.
Топ коментарі
+22 Николай Николаевич b96f438b
показати весь коментар24.12.2023 16:12
+14 МАКСИМ БЕЗФАМИЛЬНЫЙ
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+9 Михаил Дужик 7acbc3a9
показати весь коментар24.12.2023 16:34
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Про що саме й писали BUSINESS INSIDER- про імперію Єрмака .
https://www.businessinsider.com/ukraines-real-power-broker-yermak-zelensky-russia-war-biden-2023-
Війна від оборони з акцентом на збереження життя наших військових - а не захопленні /віддачі територій .
Задача максимальне знищення живої сили та техніки московії з нашими мінімальними втратами воїнів .
Перемогти московію - це значить її знекровити .
https://bukvy.org/finansuvannya-yedynogo-marafonu-koshtuye-dorivnyuye-byudzhetu-odniyeyi-brygady-yes/
Ну Україна не те що не Рашка сьогодні, навіть не Україна часів Кучми !ТРЕБА ДАВИТИ ТИМИ шляхами тих українців , котрі ходять на свій місцевий базар між переглядами МАРАФОНУ ЄРМАКА
Тобто їх слова розходяться з їх діями кардинально.
Так буде й з Україною, подяка лиш Залужному, що як міг зберігав воїнів ( от тільки половину кращих воїнів синів поклали ПРибанківські Сирський з Будановим )