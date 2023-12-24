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За тиждень Сили оборони знищили 7120 окупантів та 927 одиниць озброєння й військової техніки, - Міноборони. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

За тиждень із 18 по 24 грудня Сили оборони України знищили близько 7120 окупантів та 927 одиниць озброєння й військової техніки ворога.

Про це повідомив у своєму телеграмі заступник міністра оборони Олександр Павлюк, передає Цензор.НЕТ.

Суттєвих втрат зазнали озброєння / військова техніка російських військ:

  • 119 танків;
  • 196 бойових броньованих машин;
  • 177 артилерійських систем;
  • 9 РСЗВ;
  • 2 установки ППО;
  • 256 одиниць автотехніки;
  • 35 одиниць спецтехніки.

Також читайте: Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 353 190 осіб (+800 за добу), 5858 танків, 8314 артсистем, 10888 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Окрім цього, українськими захисниками знищено 3 літаки, 4 ракети та 126 БпЛА.

За тиждень Сили оборони знищили 7120 окупантів та 927 одиниць озброєння й військової техніки, - Міноборони 01

Автор: Наталя Джума
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Как гнали безоружных советских солдатиков
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И как один молодой немецкий пулеметчик
Кричал во время боя -
Почему их гонят умирать?
Разве так воюют?
Прошло почти сто лет
А русско- советские все еще воюют телами
Неандертальцы
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24.12.2023 17:01 Відповісти
Скільки ж ще залишилось в них цього металобрухту?😲
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24.12.2023 17:08 Відповісти
умеров с павлюком, не стеснятесь, говорите Збройні Сили України. Не надо придумывать какие-то абстрактные СОУ, понятно, что примазаться хотите словоблудием
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24.12.2023 18:16 Відповісти
 
 