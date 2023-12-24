За тиждень Сили оборони знищили 7120 окупантів та 927 одиниць озброєння й військової техніки, - Міноборони. ІНФОГРАФІКА

За тиждень із 18 по 24 грудня Сили оборони України знищили близько 7120 окупантів та 927 одиниць озброєння й військової техніки ворога.

Про це повідомив у своєму телеграмі заступник міністра оборони Олександр Павлюк, передає Цензор.НЕТ.

Суттєвих втрат зазнали озброєння / військова техніка російських військ:

119 танків;

196 бойових броньованих машин;

177 артилерійських систем;

9 РСЗВ;

2 установки ППО;

256 одиниць автотехніки;

35 одиниць спецтехніки.

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Окрім цього, українськими захисниками знищено 3 літаки, 4 ракети та 126 БпЛА.