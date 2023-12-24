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Росіяни створюють мережу пропагандистських лекторів на окупованих територіях, - Центр нацспротиву

Новини Цензор.НЕТ Події

студент,студенти

На тимчасово окупованих територіях не припиняється робота пропагандистської машини Кремля.

Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.

"На ТОТ Луганщини Москва формує підконтрольних лекторів для місцевого осередку товариства "Знання". Задача цієї пропагандистської структури, яка існувала ще з часів СРСР, - промивати мізки працівникам та студентам регіону.

Так, окупанти організовують лекції, відвідування яких є примусовим. На лекціях агітатори розповідають викривлену історію та пропагують велич РФ і її лідерів у найкращих традиціях тоталітаризму.

Окупаційна адміністрація вже розробила план "лекцій" на 2024 рік у фейкових навчальних закладах. Особливу увагу колаборанти хочуть приділяти саме промивці мізків молоді та дітей", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни вивозять українських дітей на пропагандистські заходи до Москви, - Центр нацспротиву

Автор: Наталя Джума
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24.12.2023 17:28 Відповісти
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24.12.2023 17:35 Відповісти
підри витрачають на свою пропаганду божевільні гроші, а зелений дебіл витрачає державні мільярди на пропаганду виключно своєї особистості, бо дуже боїться, що його рейтинг знизиться на 1%, а на державу йому насрати.
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24.12.2023 17:40 Відповісти
 
 