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Дніпропетровщина (2362) обстріл (21071) Нікополь (558)

Окупанти протягом дня випустили по Нікопольщині приблизно 10 артснарядів і атакували дроном-камікадзе

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

дніпропетровщина,нікопольщина

Протягом дня 24 грудня російські окупанти обстріляли Нікополь, Червоногригорівську та Покровську громади в Дніпропетровській області.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Російські загарбники не давали спокою Нікопольщині. На районний центр скерували дрон-камікадзе. З десяток артилерійських снарядів випустили по Червоногригорівській та Покровській сільській громадах.

На щастя, без жертв. Фахівці продовжують обстежувати атаковані місто та села. З'ясовують наслідки", - йдеться в повідомленні.

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Автор: Наталя Джума
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приблизно 10 артснарядів

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24.12.2023 19:29 Відповісти
 
 