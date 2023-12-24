Керівник МЗС Британії Кемерон має шанс виправити помилку, надавши Україні критично важливу зброю, - The Guardian
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Глава Міністерства закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон, який вже місяц очолює відомство, має рідкісну політичну можливість – другий шанс на написання частину своєї міжнародної спадщини. Не без зусиль Кемерона у кріслі прем’єр-міністра відбувся Brexit (вихід з Євросоюзу), який позбавив Британію здатності формувати політику Європи. Також Кемерон належав до покоління політиків, яке вірило, що розширення бізнесу з Росією і Китаєм забезпечить мир і прибуток – ідея, яка в ретроспективі виглядає небезпечно наївною.
Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на ДТ, про це пише The Guardian.
"Тепер, як міністр закордонних справ, зосереджений на підтримці України і стримуванні Росії, він має дев'ять місяців, щоб виправити цю помилку і допомогти переосмислити, як демократії можуть конкурувати у жорстокому XXI столітті. Перед ним стоять дві безпосередні цілі: одна – підірвати російську військову машину, інша – озброїти Україну. Обидва завдання потребують швидких тактичних рішень, але вони також є частиною набагато більшої стратегічної історії", – зазначає видання.
За словами Крістофера Гаррісона, колишнього співробітника Державного департаменту і Міністерства оборони США, який зараз очолює антикорупційну неурядову організацію Dekleptocracy Project, "американські політики створили санкції як інструмент зовнішньої політики, але ніколи не турбувалися про те, щоб вивчити, як вони виконуються. У Міністерстві фінансів США навіть не існує спеціальної групи для забезпечення виконання санкцій проти Росії – той самий орган, який займається ліцензуванням, також повинен займатися санкціями в усьому світі".
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Британія повинна очолити створення скоординованого підрозділу з питань санкцій і військових поставок, який би об'єднав зусилля Великої Британії, США і ЄС. Це дозволило б відстежувати складні російські ланцюги військових поставок на кожному етапі їхнього шляху, визначати їхні вузькі місця і об'єднувати ресурси для їхнього руйнування, використовуючи весь спектр інструментів – правоохоронні органи, дипломатію, відкриті і приховані дії, пише The Guardian.
Видання зазначає, що Британія також може взяти на себе лідерство в допомозі Україні захистити себе від геноцидної агресії Росії. В умовах, коли військова підтримка США стала заручником внутрішньої політики і, можливо, зникне, Європі потрібно поспішати. Якщо ми не матимемо чіткого плану, як наздогнати російські темпи виробництва озброєнь у найближчі кілька місяців, то наздогнати їх буде важко.
"Лідерство в реалізації спільного плану з підриву російських ланцюгів постачання, а також інвестиції в європейську безпеку покажуть, що Британія все ще може бути активним гравцем в об'єднанні трансатлантичних альянсів. І такі ініціативи є частиною більш глибоких змін", зазначає The Guardian.
Будь ласка, зачекайте...
Саме час згадати, що довгий-довгий час ти була лідером світової політики.
Світ зітхне з полегшенням..
и ракеты еще верните, что вы выдурили
Не було тоді ще повноцінної держави, всі займалися розпродажем будь- яких активів. Зброї в першу чергу. До 2014 року - росія, в головах таких як ти ватніків, завдяки ведмедчукам вважалась "найбільш братерською державою. Ватники типу тебе, голосували проти вступу в НАТО і за "Нейтральній статус, как в Швейцарии". Більшісь ватників вибрала проросійського Януковича. Збройні сили і оборонка руйнувалися 25 років прискориними темпами. Яка там "ядерна зброя", хто нею опікувався би?
то залежала б від спекуляцій різних Орбанів та Фіцо.
А так вона проводить ту політику, яку вважає за необхідну.
І Україна має стабільну військову допомогу.
Вийшовши з ЄС Британія не тільки втратила важилі важелі впливу на загальну політику Європи, а і колосальний ринок збуту. Бо тепер немає зони вільної торгівлі з ЄС і економіка Британії буде скорочуватися, що надалі вплине на її можливості протистояти мордору. Але ви давайте далі кремлівські гасла строчіть.
От приміром завтра Німеччина/Франція/Італія/інша країна з потужною економікою вийде з ЄС. Ну "щоб проводити незалежну політику". Теж будете підтримувати? Хіба не видно, що це один з етапів плану кремля по розвалу ЄС і ослабленню Європи, щоб вже напевно не могли відсіч путлєру дати. Розділяй і володарюй. Старо як світ. Треба іноді дивитися далі свого носа...
Вона торгувала б згідно квот, а з ними не дуже розженешся, та ще Орбан псує повітря.
ЄС перетворили на проросійський забюрократизований кібуц.
Добре, що комсомолка Меркель пішла на пенсію, а то б ми досі одержували каски
замість "Леопардів", "Гепардів" та ракет.
Іноді краще думати, перш ніж повторювати банальні штампи.