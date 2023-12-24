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Різдво (227) Кулеба Олексій (136)

Українців закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги: У ці дні особливо важливо бути пильними та пам’ятати про безпеку, - ОП

Новини Цензор.НЕТ Події

різдво

Заступник глави Офісу президента Олексій Кулеба закликав українців у період різдвяних свят бути пильними, пам’ятати про безпеку та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Олексій Кулеба написав у своєму телеграм-каналі.

"У ці дні особливо важливо бути пильними та памʼятати про власну безпеку та безпеку рідних. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Дотримуйтеся комендантської години, яка не змінюється на період різдвяно-новорічних свят. Вночі знаходитися на вулиці можна лише під час повітряної тривоги, щоб дістатися до найближчого укриття", - йдеться в повідомленні.

Також Кулеба зазначив, що цього року, як і минулого, не буде гучних святкувань. Україна продовжує протистояти ворогу. Ми маємо докладати усі зусилля, щоб це Різдво було останнім в умовах війни.

Кім того, Кулеба закликав згадати цього вечора тих, хто віддав життя за Україну.

"Подякуймо усім, хто захищає Україну сьогодні. Щохвилини, у свята і вихідні. Ворог ніколи не зможе забрати нашої згуртованості і єдності на шляху до Перемоги", - додав він.

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Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+11
Заступник глави Офісу президента, а хто це в біса такий за Конституцією?
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24.12.2023 19:23
+9
Ідіть в жОПу !
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24.12.2023 19:25
+9
Попередження для ОП якщо на другому році війни нам нічим бомбити мацкву… то ваш годинник гучно клацає…гріш вам ціна..
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24.12.2023 19:33
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Заступник глави Офісу президента, а хто це в біса такий за Конституцією?
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24.12.2023 19:23 Відповісти
Якийсь громадянин Кулєба косить під відповідального військового.
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24.12.2023 20:38 Відповісти
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24.12.2023 19:23 Відповісти
Ідіть в жОПу !
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24.12.2023 19:25 Відповісти
Вовачку це не в стосується
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24.12.2023 19:28 Відповісти
Просто умліваю від турботливо-тупих та пустих побажань!
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24.12.2023 19:31 Відповісти
Попередження для ОП якщо на другому році війни нам нічим бомбити мацкву… то ваш годинник гучно клацає…гріш вам ціна..
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24.12.2023 19:33 Відповісти
Этот говорун походу не вкурсе что в Харькове включают тревогу уже после того как прилетит
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24.12.2023 19:42 Відповісти
А я памятаю як перед війною ''опа'' бігала і верещала -"не нагнітайте''.
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24.12.2023 19:46 Відповісти
і мені хочуть сказати що ОПа за мене турбується???
то чому мені телефонують з тцк знаючи що з мене солдат як з куя молоток
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24.12.2023 19:47 Відповісти
Нє нагнєтайте)) на шашлики..
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24.12.2023 19:49 Відповісти
Придурочний, немає в нас бункерів. У будинках немає бомбосховищ. До сховищ содок/школа часів бігти 2 квартали. І це ліпший результат.. у@бан. З Різдвом.
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24.12.2023 19:48 Відповісти
Садок*

І часів совку укриття..

Задовбав телефон виправляти..
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24.12.2023 19:50 Відповісти
Если не игнорировать эти тревоги, то тогда в бомбоубежища надо переехать жить. Они настолько частые и не точные, что не несут никакой полезной информации. Говорят, что у людей живущих у водопадов вырабатывается фильтр в голове, который игнорирует шум водопадов. У украинцев скоро будет такой же фильтр к этим бесполезным тревогам.
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24.12.2023 19:50 Відповісти
дя ку ємо - дя - ку ємо дяку - Їмо - дя - ХУ - ємо...
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24.12.2023 19:52 Відповісти
Дякую.І Вас.
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24.12.2023 20:11 Відповісти
Якось начхати. Будиночок у який вклав пів життя зруйновано, мрії про майбутнє теж - бо все, що пропонує ця держава це обрати між двома видами пекла: військо або в'язниця. Надаю перевагу смерті від прильоту.
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24.12.2023 20:24 Відповісти
 
 