Українців закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги: У ці дні особливо важливо бути пильними та пам’ятати про безпеку, - ОП
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Заступник глави Офісу президента Олексій Кулеба закликав українців у період різдвяних свят бути пильними, пам’ятати про безпеку та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.
Як передає Цензор.НЕТ, про це Олексій Кулеба написав у своєму телеграм-каналі.
"У ці дні особливо важливо бути пильними та памʼятати про власну безпеку та безпеку рідних. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Дотримуйтеся комендантської години, яка не змінюється на період різдвяно-новорічних свят. Вночі знаходитися на вулиці можна лише під час повітряної тривоги, щоб дістатися до найближчого укриття", - йдеться в повідомленні.
Також Кулеба зазначив, що цього року, як і минулого, не буде гучних святкувань. Україна продовжує протистояти ворогу. Ми маємо докладати усі зусилля, щоб це Різдво було останнім в умовах війни.
Кім того, Кулеба закликав згадати цього вечора тих, хто віддав життя за Україну.
"Подякуймо усім, хто захищає Україну сьогодні. Щохвилини, у свята і вихідні. Ворог ніколи не зможе забрати нашої згуртованості і єдності на шляху до Перемоги", - додав він.
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то чому мені телефонують з тцк знаючи що з мене солдат як з куя молоток
І часів совку укриття..
Задовбав телефон виправляти..