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Росіяни на окупованих територіях Запоріжжя обіцяють мешканцям гроші за свідчення проти України, - Центр нацспротиву

Новини Цензор.НЕТ Події

рубль,рублі,цнс

Ворог намагається купити мешканців тимчасово окупованих територій за свідчення проти України.

Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.

"Росія – це синонім цинізму. 24 лютого 2022 року російський диктатор Володимир Путін на весь світ оголосив про початок війни. Сотні тисяч вбитого населення, сотні тисяч зруйнованих будинків та мільйони біженців, і вину за це все Росія тепер намагається перекласти на свою жертву.

Так, на ТОТ Запорізької області окупаційна адміністрація обіцяє виплатити допомогу "постраждалим від української агресії". Єдиною умовою є заява на її отримання, яка по факту є свідченням того, що нібито Україна напала на регіон й обстрілює мирне населення.

Тобто на території, яка усім світом визнана Україною, росіяни розповідають про "українську агресію"", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: На лівобережжі Херсонщини окупанти створили "виборчий штаб Путіна", - Центр нацспротиву

Автор: Наталя Джума
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Якщо я не помиляюсь, ця "технологія" була "обкатана" в ордло і масово застосована в Маріуполі.
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24.12.2023 21:27 Відповісти
Мешканцям??? Мешканцям насрать..а Українці пошлють нах...
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24.12.2023 22:01 Відповісти
І шо ці колаборанти будуть робити коли ВСУ до них прийде? А це ж буде обовʼязково
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24.12.2023 23:05 Відповісти
На відміну від ОРДЛО, де волали "Путін, ввєді войска!!! Бо зараз бєндєровци прієдуть!!!", Запорізька та Херсонська області захоплені ворогом попри їх бажанню. (Де з гіркіних пельмені робили? Десь під Запоріжжям?) Отже, ждунів там на порядок менше, ніж у ОРДЛО, а партизанів, вважаю, більше. Хоча вони, на жаль, є всюди, навіть у Львові.
Подивимось...
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25.12.2023 10:02 Відповісти
 
 