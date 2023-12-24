Ввечері 24 грудня в Одесі пролунали вибухи - повідомляють про атаку дронів та роботу ППО
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В Одесі вдруге за вечір пролунали потужні вибухи. Повітряні сили повідомляють атаку безпілотників.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у телеграмі Повітряних сил.
У інформації зазначається: "Одеса в укриття - ракета".
Згодом у ПС додали: "Увага! Декілька груп ударних ворожих БпЛА рухаються у напрямку Одеси та Чорноморська з Чорного моря. Не нехтуйте сигналами повітряної тривоги!"
У свою чергу кореспондент "Суспільного" зазначає: "В Одесі пролунали вибухи. У місті та області — повітряна тривога".
Місцеве видання "Думська" повідомляє, що в Одесі працює ППО.
Топ коментарі
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показати весь коментар24.12.2023 22:38
+6 Николай Николаевич b96f438b
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показати весь коментар24.12.2023 22:34
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Але подейкують, що пілот мінус!
Багато людей зібралося в центрі Одеси святкувати.....
А обстріли зіпсували свято
Зараз взагалі не до свят
Свята будуть коли завершиться війна
Підтверджено ураження нашим зенітним ракетним комплексом винищувача-бомбардувальника Су-34 на Маріупольському напрямку! (c)