Ввечері 24 грудня в Одесі пролунали вибухи - повідомляють про атаку дронів та роботу ППО

В Одесі вдруге за вечір пролунали потужні вибухи. Повітряні сили повідомляють атаку безпілотників.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у телеграмі Повітряних сил.

У інформації зазначається: "Одеса в укриття - ракета".

Згодом у ПС додали: "Увага! Декілька груп ударних ворожих БпЛА рухаються у напрямку Одеси та Чорноморська з Чорного моря. Не нехтуйте сигналами повітряної тривоги!"

У свою чергу кореспондент "Суспільного" зазначає: "В Одесі пролунали вибухи. У місті та області — повітряна тривога".

Місцеве видання "Думська" повідомляє, що в Одесі працює ППО.

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