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обстріл (21071) Одеса (4024) ППО (1828) Повітряні сили (1264)

Ввечері 24 грудня в Одесі пролунали вибухи - повідомляють про атаку дронів та роботу ППО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ппо

В Одесі вдруге за вечір пролунали потужні вибухи. Повітряні сили повідомляють атаку безпілотників.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у телеграмі Повітряних сил.

У інформації зазначається: "Одеса в укриття - ракета".

Згодом у ПС додали: "Увага! Декілька груп ударних ворожих БпЛА рухаються у напрямку Одеси та Чорноморська з Чорного моря. Не нехтуйте сигналами повітряної тривоги!"

У свою чергу кореспондент "Суспільного" зазначає: "В Одесі пролунали вибухи. У місті та області — повітряна тривога".

Місцеве видання "Думська" повідомляє, що в Одесі працює ППО.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Внаслідок російської атаки дронами по Одесі постраждало двоє людей, - Повітряні сили

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+9
Тепер офіційно!

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24.12.2023 22:38
+6
Ні. Збили су34.
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24.12.2023 22:34
+5
Ну хто так одразу скаже?

Але подейкують, що пілот мінус!
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24.12.2023 22:34
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То збили Су-30?
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24.12.2023 22:28 Відповісти
Ну хто так одразу скаже?

Але подейкують, що пілот мінус!
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24.12.2023 22:34 Відповісти
Ні. Збили су34.
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24.12.2023 22:34 Відповісти
То над Маріуполем, про Одесу ще не підтверджено. Чекаємо.
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24.12.2023 22:48 Відповісти
Так вибухи були гучні
Багато людей зібралося в центрі Одеси святкувати.....
А обстріли зіпсували свято
Зараз взагалі не до свят
Свята будуть коли завершиться війна
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24.12.2023 22:28 Відповісти
На Одеському напрямку була бойова робота по російському Су-30 у Чорному морі - вивчаємо матеріали об'єктивного контролю, аби знати точно, уражена ціль чи ні.

Підтверджено ураження нашим зенітним ракетним комплексом винищувача-бомбардувальника Су-34 на Маріупольському напрямку! (c)
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24.12.2023 22:36 Відповісти
Під Маріуполем - граблі. Вчора там було 3
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24.12.2023 22:50 Відповісти
Тепер офіційно!

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24.12.2023 22:38 Відповісти
А щодо району Одеси - проводиться робота щодо вивчення матеріалів стосовно роботи по СУ-30!
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24.12.2023 22:41 Відповісти
Было несколько мощных взрывов.
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24.12.2023 23:49 Відповісти
Сильный шлейфовый шум в небе, плюс звук зениток и с выдержкой времени взрыв. Сейчас - тишина.
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24.12.2023 23:51 Відповісти
Во, ща опять завыла сирена.
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25.12.2023 00:08 Відповісти
Дивуюсь як у нас в Харкові тихо і це при тому що до кордону з гоблінами 40 кілометрів.
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25.12.2023 00:18 Відповісти
 
 