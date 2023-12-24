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обстріл (21071) Сумська область (2206)

Протягом 24 грудня росіяни здійснили 12 обстрілів прикордоння Сумщини, зафіксовано 68 вибухів

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

сумщина

Протягом дня росіяни здійснили 12 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 68 вибухів. Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Білопільська, Путивльська, Есманська, Середино-Будська громади.

Про це повідомляє Сумська ОВА, передає Цензор.НЕТ.

"Хотінська громада: ворог бив зі ствольної артилерії (5 вибухів).

Середино-Будська громада: з території РФ здійснено мінометні обстріли (13 вибухів) та обстріл з РСЗВ (11 вибухів).

Білопільська громада: зафіксовано обстріли зі ствольної артилерії (11 вибухів).

Миропільська громада: 3 міни скинули росіяни на територію громади.

Есманська громада: з території РФ по околицям здійснено обстріл з АГС (14 вибухів).

Путивльська громада: був мінометний обстріл (2 вибухи).

Юнаківська громада: ворог бив з мінометів (5 вибухів) та РСЗВ (4 вибухи)", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: У Сумській області повністю евакуювали майже 20 населених пунктів, - ОВА

Автор: Наталя Джума
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