Окупанти протягом 24 грудня 23 рази безуспішно штурмували плацдарм в Кринках, - Генштаб

Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо ситуації на плацдармі ЗСУ на лівому березі Дніпра поблизу Херсону.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіцйному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "Ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Протягом доби здійснив 23 безуспішні штурмові дії, отримав гідну відсіч та зазнав значних втрат. Наші підрозділи стійко тримають оборону, надалі утримують зайняті позиції та завдають вогневого ураження противнику".

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