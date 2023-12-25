Окупанти протягом 24 грудня 23 рази безуспішно штурмували плацдарм в Кринках, - Генштаб
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Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо ситуації на плацдармі ЗСУ на лівому березі Дніпра поблизу Херсону.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіцйному фейсбуці Генштабу ЗСУ.
У повідомленні зазначається: "Ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Протягом доби здійснив 23 безуспішні штурмові дії, отримав гідну відсіч та зазнав значних втрат. Наші підрозділи стійко тримають оборону, надалі утримують зайняті позиції та завдають вогневого ураження противнику".
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Павло Мокрицький 33213b33
показати весь коментар25.12.2023 00:43 Відповісти Мені подобається 2
Oleksii Pilevych a8b2e1d6
показати весь коментар25.12.2023 03:20 Відповісти Мені подобається 1
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