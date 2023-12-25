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Генштаб ЗС (4510) Дніпро (299) ЗСУ (5715) плацдарм (25)

Окупанти протягом 24 грудня 23 рази безуспішно штурмували плацдарм в Кринках, - Генштаб

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зсу

Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо ситуації на плацдармі ЗСУ на лівому березі Дніпра поблизу Херсону.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіцйному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "Ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Протягом доби здійснив 23 безуспішні штурмові дії, отримав гідну відсіч та зазнав значних втрат. Наші підрозділи стійко тримають оборону, надалі утримують зайняті позиції та завдають вогневого ураження противнику".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські окупанти 15 разів безуспішно штурмували плацдарм у Кринках, - Генштаб

Автор: Роман Свиридович
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23 штурми за 24години... я собі уявляю яке там пекло 🥺
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25.12.2023 00:43 Відповісти
М'ясні атаки, як у Бахмуті та іньших місцях, Авдіївка зараз. Це "воєнноє мастєрство" московії ще з давніх давен. Тупа камікадзе-піхота кацапська йде на смерть сама не знаючи за ради чого.
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25.12.2023 03:20 Відповісти
 
 