У російському Мурманську горів єдиний в РФ атомний контейнеровоз "Севморпуть"
У Мурманську сталося загоряння на атомному контейнеровозі "Севморпуть", який стоїть на причалі Атомфлоту.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє російське агентство ТАСС із посиланням на пресслужбу главку МНС у Мурманській області.
За даними російського МНС, загоряння сталося на площі 30 кв. метрів.
Пізніше в главку повідомили, що пожежу на атомному контейнеровозі "Севморпуть" у Мурманську ліквідовано, постраждалих немає.
Як повідомляється на сайті "Атомфлоту", атомний контейнеровоз "Севморпуть" - єдине в Росії криголамно-транспортне судно з ядерною енергетичною установкою, було побудовано на Керченському суднобудівному заводі "Залив" ім. Б. Є. Бутоми в період із 1982 до 1988 року.
Топ коментарі
+14 alexandr shamov
показати весь коментар25.12.2023 01:09
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+10 Сергей Гусаченко #510886
показати весь коментар25.12.2023 02:56
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Кажіть вже прямо - затонув, чи ще можно на голки пустити?
Не жопоруким же ж атомний контейнеровоз збирати!
І постраждалих вже нема ...