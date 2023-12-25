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У російському Мурманську горів єдиний в РФ атомний контейнеровоз "Севморпуть"

пожежа,росія,криголам

У Мурманську сталося загоряння на атомному контейнеровозі "Севморпуть", який стоїть на причалі Атомфлоту.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє російське агентство ТАСС із посиланням на пресслужбу главку МНС у Мурманській області.

За даними російського МНС, загоряння сталося на площі 30 кв. метрів.

Пізніше в главку повідомили, що пожежу на атомному контейнеровозі "Севморпуть" у Мурманську ліквідовано, постраждалих немає.

 Як повідомляється на сайті "Атомфлоту", атомний контейнеровоз "Севморпуть" - єдине в Росії криголамно-транспортне судно з ядерною енергетичною установкою, було побудовано на Керченському суднобудівному заводі "Залив" ім. Б. Є. Бутоми в період із 1982 до 1988 року.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Удар по суднобудівному заводу в Керчі змусить росію розглянути можливість передислокації, - британська розвідка

Автор: 

корабель (1611) росія (64946)


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Топ коментарі
+14
Бг-ггг... Шо-та рано кацапы начали праздновать Новый год, Муйло сдохнет, на радостях набухаются, там и ПЛАРБ полыхнет... А шо делать ...ХЕХ...
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25.12.2023 01:09
+13
Вже туди дісталися
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25.12.2023 00:55
+10
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25.12.2023 02:56
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25.12.2023 00:55 Відповісти
Що? Це не ми...

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25.12.2023 02:11 Відповісти
Чому не ми? Вже реально бісе. Ще повибачайся.
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25.12.2023 06:21 Відповісти
При совку моряки з цивільних атомних криголамів мали бонус у вигляді додаткової відпустки у санаторії. Зарплатня була звичайною. Звісно з додатковими виплатами. Але відсутність заходів у іноземні порти нівелювали всі ніштяки.
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25.12.2023 01:02 Відповісти
Ага - "Братній народ совка допомагає братньому народу Панами прокладати шлях для кораблів в замерзлому Панамському каналі".
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25.12.2023 01:37 Відповісти
Це після того як криголам розбив лід у Біскайській затоці.
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25.12.2023 01:44 Відповісти
Памятаю памятаю - затока в Конго , там кожного року утворюється лід такої товщини, шо можна надрукувати шо в портах на Ямалі льоду не буває зовсім.
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25.12.2023 02:07 Відповісти
Ми з Вами не на одній льодині зимували на півночі Індійського океану?
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25.12.2023 03:14 Відповісти
Таки так - такого пакового льоду як на півночі Індійського океану мало де знайдеш ( а про айсберги розміром з Київ я ліпше промовчу - недаром Аравійський півострів славиться своїми тропічними лісами).
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25.12.2023 06:37 Відповісти
Ну якшо нам з вами є пару сотень тисяч ( а може більше ) - то мож ми і зимували ( полюси вони такі - не сидиться їм на місці ).
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25.12.2023 06:40 Відповісти
А які там іноземні порти? медведі білі тільки.
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25.12.2023 09:17 Відповісти
Сподіваюсь, витік атому був!
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25.12.2023 01:02 Відповісти
Так і до Чорнобиля докуряться.
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25.12.2023 01:03 Відповісти
30 кв. метрів???

Кажіть вже прямо - затонув, чи ще можно на голки пустити?
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25.12.2023 01:06 Відповісти
В Дудинку - на нуклеар-свалку.
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25.12.2023 01:10 Відповісти
Було завгоряння ...а от чи згорів... дуже хочеться
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25.12.2023 01:07 Відповісти
Бг-ггг... Шо-та рано кацапы начали праздновать Новый год, Муйло сдохнет, на радостях набухаются, там и ПЛАРБ полыхнет... А шо делать ...ХЕХ...
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25.12.2023 01:09 Відповісти
Ещё не вечер
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25.12.2023 01:18 Відповісти
Різдвяна зірка зійшла на суднО!
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25.12.2023 01:22 Відповісти
Ну логично чо, ледокол для севморпути строить в Керчи 🤣
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25.12.2023 01:21 Відповісти
Бо Керч - це Україна!

Не жопоруким же ж атомний контейнеровоз збирати!
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25.12.2023 01:23 Відповісти
Логічно - якшо знаєш географію і економічну географію то логічно ( від Маріуполя до Керчі ближче ніж до Балтики чи Мурманська - менша відстань постачання металу як ніяк).
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25.12.2023 01:43 Відповісти
Пожежу ліквідовано разом з контейнеровозом ?
І постраждалих вже нема ...
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25.12.2023 02:14 Відповісти
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25.12.2023 02:56 Відповісти
Ліхтеровоз а не контейнеровоз. Ліхтери цццце була в 80-х дуже багатообіцяюча тема.
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25.12.2023 03:38 Відповісти
Ого! Міцно збудували. За стільки років і ще на плаву... Пора вже на брухт...
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25.12.2023 05:05 Відповісти
ховайся НАТО а то рашисти зроблятть якусь всесвітню х..ню
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25.12.2023 05:53 Відповісти
Севморпоследнийпуть...
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25.12.2023 06:50 Відповісти
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25.12.2023 08:53 Відповісти
 
 