УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12368 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
1 892 2
Одеса (4024) дрони (2503) Повітряні сили (1264)

Вночі 25 грудня у напрямку Одеси рухається нова група "Шахедів", - Повітряні сили

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

шахед

Вночі 25 грудня у напрямку Одеси з Чорного моря рухається група ударних ворожих дронів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Телеграмі Повітряні Сили ЗСУ.

"Ударні ворожі БпЛА рухаються у напрямку Одеси з Чорного моря. Не нехтуйте сигналами повітряної тривоги!" - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Підтверджено ураження російського Су-34 на Маріупольському напрямку, над Чорним морем була робота по Су-30 - вивчаємо результати, - Повітряні сили

Автор: Роман Свиридович
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Кацапы болезненно реагируют на двухдневный разгром своих ВВС.
показати весь коментар
25.12.2023 01:19 Відповісти
От же ж бісові діти!

Щоби у вас срачка була так часто, як ви свої грьобані балалайки запускаєте!
показати весь коментар
25.12.2023 01:53 Відповісти
 
 