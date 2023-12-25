Вночі 25 грудня у напрямку Одеси рухається нова група "Шахедів", - Повітряні сили

Вночі 25 грудня у напрямку Одеси з Чорного моря рухається група ударних ворожих дронів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Телеграмі Повітряні Сили ЗСУ.

"Ударні ворожі БпЛА рухаються у напрямку Одеси з Чорного моря. Не нехтуйте сигналами повітряної тривоги!" - йдеться у повідомленні.

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