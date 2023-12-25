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Новини Війна в Україні
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армія рф (13481) Генштаб ЗС (4510) ліквідація (1948) знищення (4114)

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 353 950 осіб (+760 за добу), 5877 танків, 8347 артсистем, 10919 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф,техніка,знищення

Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 353 950 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.12.23 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 353950 (+760) осіб,

танків - 5877 (+19) од,

бойових броньованих машин - 10919 (+31) од,

артилерійських систем - 8347 (+33) од,

РСЗВ - 934 (+2) од,

засоби ППО - 613 (+2) од,

літаків - 329 (+2) од,

гелікоптерів - 324 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6436 (+32),

крилаті ракети - 1616 (+2),

кораблі /катери - 22 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 11075 (+53) од,

спеціальна техніка - 1234 (+5)

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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 353 950 осіб (+760 за добу), 5877 танків, 8347 артсистем, 10919 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА 01

Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+34
кацапам пакети, усіх Українців вітаю з Різдвом.
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25.12.2023 08:13
+31
літаків - 329 (+2) таки збили ще один вчора
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25.12.2023 08:14
+25
Дякую бійці,відмінна робота.Зі святом.
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25.12.2023 08:14
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кацапам пакети, усіх Українців вітаю з Різдвом.
показати весь коментар
25.12.2023 08:13 Відповісти
Дякую бійці,відмінна робота.Зі святом.
показати весь коментар
25.12.2023 08:14 Відповісти
літаків - 329 (+2) таки збили ще один вчора
показати весь коментар
25.12.2023 08:14 Відповісти
tZEinform

Летовище Морозовськ Ростовської області (УРРМ) підрозділ 559 бап, в/ч 75392 надзвичайна подія (код ЧП022): "відмова о/с від виконання бойового завдання".
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25.12.2023 10:29 Відповісти
виснажують Українське ППО кацапськими льотчиками 😱
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25.12.2023 13:29 Відповісти
Вітання нашим відважним хлопцям з Різдвом 👍🏼🙏🏼❤️
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25.12.2023 08:17 Відповісти
ППО тримають Небо України.
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25.12.2023 08:25 Відповісти
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25.12.2023 08:28 Відповісти
З Різдвом!
Нехай Господь береже наших Воїнів!!!
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25.12.2023 08:36 Відповісти
Дуже гарний Різдвяний подарунок. Слава ЗСУ Ви найкращі !
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25.12.2023 08:39 Відповісти
Минув 3592 день москальсько-української війни.
145!! одиниць техніки, 2! пєпєлаца та 760!! чумардосів.
Арта 35!!, броня 50!!, логістика 53!!
Рахунок ППО спецтехніка 2 - 5.
Загальна кількість знищеної техніки перевалила за 39 000!
Христос народився! Всім мира та злагоди!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 353 000!!! це більше, ніж таке місто як Владімір ...
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25.12.2023 08:55 Відповісти
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25.12.2023 08:59 Відповісти
Генерал СВР

Воскресенье 24 декабря 2023г., в утреннем отчете секретарю Совета Безопасности РФ Николаю Патрушеву безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава ВС РФ- 355482 человека. Данные на 6:00 по московскому времени сегодня. Эта цифра без учёта данных о потерях российских ЧВК, принимающих участие в боевых действиях на территории Украины, вторник 1 августа это 76192 погибших. Большинство российских ЧВК перешли под контроль министерства обороны РФ и их потери теперь есть неотъемлемой частью общих потерь, с 1 августа отдельный подсчёт не ведётся.
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25.12.2023 09:36 Відповісти
Дуже технічний день в ЗСУ, а спецтехніка прямо як закінчення мого номеру телефону - послання з небес. Красно дякую бійцям за свято, всіх з Різдвом Христовим!
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25.12.2023 09:24 Відповісти
 
 