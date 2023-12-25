Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 353 950 осіб (+760 за добу), 5877 танків, 8347 артсистем, 10919 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 353 950 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.12.23 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 353950 (+760) осіб,

танків - 5877 (+19) од,

бойових броньованих машин - 10919 (+31) од,

артилерійських систем - 8347 (+33) од,

РСЗВ - 934 (+2) од,

засоби ППО - 613 (+2) од,

літаків - 329 (+2) од,

гелікоптерів - 324 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6436 (+32),

крилаті ракети - 1616 (+2),

кораблі /катери - 22 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 11075 (+53) од,

спеціальна техніка - 1234 (+5)

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