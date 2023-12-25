Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 353 950 осіб (+760 за добу), 5877 танків, 8347 артсистем, 10919 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 353 950 російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.12.23 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 353950 (+760) осіб,
танків - 5877 (+19) од,
бойових броньованих машин - 10919 (+31) од,
артилерійських систем - 8347 (+33) од,
РСЗВ - 934 (+2) од,
засоби ППО - 613 (+2) од,
літаків - 329 (+2) од,
гелікоптерів - 324 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6436 (+32),
крилаті ракети - 1616 (+2),
кораблі /катери - 22 (+0) од,
підводні човни - 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 11075 (+53) од,
спеціальна техніка - 1234 (+5)
Будь ласка, зачекайте...
Летовище Морозовськ Ростовської області (УРРМ) підрозділ 559 бап, в/ч 75392 надзвичайна подія (код ЧП022): "відмова о/с від виконання бойового завдання".
Нехай Господь береже наших Воїнів!!!
145!! одиниць техніки, 2! пєпєлаца та 760!! чумардосів.
Арта 35!!, броня 50!!, логістика 53!!
Рахунок ППО спецтехніка 2 - 5.
Загальна кількість знищеної техніки перевалила за 39 000!
Христос народився! Всім мира та злагоди!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.
P.s. 353 000!!! це більше, ніж таке місто як Владімір ...
Воскресенье 24 декабря 2023г., в утреннем отчете секретарю Совета Безопасности РФ Николаю Патрушеву безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава ВС РФ- 355482 человека. Данные на 6:00 по московскому времени сегодня. Эта цифра без учёта данных о потерях российских ЧВК, принимающих участие в боевых действиях на территории Украины, вторник 1 августа это 76192 погибших. Большинство российских ЧВК перешли под контроль министерства обороны РФ и их потери теперь есть неотъемлемой частью общих потерь, с 1 августа отдельный подсчёт не ведётся.