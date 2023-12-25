ППО знищила 28 "шахедів", 2 авіаційні ракети та 2 винищувачі, - Повітряні сили
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У ніч на 25 грудня 2023 року противник атакував 31 ударним БпЛА типу "Shahed" із районів Чауда, Балаклава – Крим та двома авіаційними ракетами.
Про це повідомили Повітряні Сили ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
В результаті протиповітряного бою силами та засобами Повітряних Сил та Сил оборони України знищено 28 ударних БпЛА "Shahed-136/131" у межах Одеської, Херсонської, Миколаївської, Донецької, Кіровоградської та Хмельницької областей.
Під час повітряного нападу ворог також застосував керовану авіаційну ракету Х-59 на Запорізькому напрямку та протирадіолокаційну ракету Х-31П із акваторії Чорного моря. Обидві – знищено!
Зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил також знищено два ворожі літаки: один Су-34 – на Донеччині (про який повідомляли увечері) та один Су-30СМ – над акваторією Чорного моря.
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Тоді хмари були суцільні - ми з дружиною були на вулиці - за два квартали звідти Я тоді відразу все зрозумів: шерхіт двигунів бомбера і пуск ракет Епіцентр падіння ракет - перехрестя вулиць між будівлями Тобто - була "наводка" по радіомаяку
От довбануті потвори, хфантастики на ніч перерідали.
Такой подвиг, такая (не)мощь руZZкого оружия, а они только скромно объявили результат...
Аж радісно якось!
А Героям Слава, за героїчну роботу!
Бережи Боже наші ЗСУ🙏
Один раз (3 Су-34)- це "випадковість"
Другий раз - (Су-34) - це "співпадіння"
Третій раз (Су-30) - це вже "звичка"
От вони й мовчать! Бо коли звичка - то це вже перетворюється у "систему" А систематичні збиття дуже погано відбиваються на психіці "всехпабедителев"
А на війні правда не спливає роками (а то й десятиліттями)