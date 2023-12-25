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ППО знищила 28 "шахедів", 2 авіаційні ракети та 2 винищувачі, - Повітряні сили

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

У ніч на 25 грудня 2023 року противник атакував 31 ударним БпЛА типу "Shahed" із районів Чауда, Балаклава – Крим та двома авіаційними ракетами.

Про це повідомили Повітряні Сили ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

В результаті протиповітряного бою силами та засобами Повітряних Сил та Сил оборони України знищено 28 ударних БпЛА "Shahed-136/131" у межах Одеської, Херсонської, Миколаївської, Донецької, Кіровоградської та Хмельницької областей.

Під час повітряного нападу ворог також застосував керовану авіаційну ракету Х-59 на Запорізькому напрямку та протирадіолокаційну ракету Х-31П із акваторії Чорного моря. Обидві – знищено!

Зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил також знищено два ворожі літаки: один Су-34 – на Донеччині (про який повідомляли увечері) та один Су-30СМ – над акваторією Чорного моря.

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ППО знищила 28 шахедів, 2 авіаційні ракети та 2 винищувачі, - Повітряні сили 01

Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+44
Залужний на Різдво просить вшанувати "тих, кого зараз немає з нами поруч"З Різдвом Христовим друзі!!!
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25.12.2023 08:42
+33
ППО України респектище-давайте знищуйте ще...
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25.12.2023 08:31
+26
Пишуть, що не тільки Патріот, а й дещо обіцяне уже тестують. Усе буде Україна
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25.12.2023 08:34
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ППО України респектище-давайте знищуйте ще...
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25.12.2023 08:31 Відповісти
Пишуть, що не тільки Патріот, а й дещо обіцяне уже тестують. Усе буде Україна
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25.12.2023 08:34 Відповісти
Дай бог! Це їм не Сирія! Авіа-тиру" не буде з кількох кілометрів Бо у нас взимку, часто, нижній край суцільної хмарності - 150-200 м А-за хмар кацапи бить можуть, з неба, тільки по "радіонаводці" Сусідка казала, що 3 березня 2022 року, за годину перед ударом ракетами по медмістечку, її якийсь незнайомий чоловік з велосипедом розпитував, де у нас "старе єврейське кладовище" Їй це дивним здалося - бо в Чернігові усі його знають Воно знаходиться за квартал від медмістечка А потім був удар Тільки загиблих - 17 осіб Розбиті : аптека, обласний кардіологічний центр і два житлові багатоквартирні будинки Нову "висотку" вже відновили , а два під"їзди дев"ятиповерхівки так розбиті та згрілі й стоять Більше всього вбили пенсіонерів - стояли в черзі до аптеки
Тоді хмари були суцільні - ми з дружиною були на вулиці - за два квартали звідти Я тоді відразу все зрозумів: шерхіт двигунів бомбера і пуск ракет Епіцентр падіння ракет - перехрестя вулиць між будівлями Тобто - була "наводка" по радіомаяку
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25.12.2023 10:06 Відповісти
Вітасік,ти що перепив,чи приснилось,їх у нас ще нема.
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25.12.2023 08:42 Відповісти
То мокши перепили))
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25.12.2023 09:08 Відповісти
Ну все, кацапи запустили "зірку смерті".
От довбануті потвори, хфантастики на ніч перерідали.
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25.12.2023 08:43 Відповісти
а ещё 10 атомных подлодок и 10000 танков и САУ
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25.12.2023 08:44 Відповісти
Я живу в Одессе, возле аэродрома. Ложь, свистешь и провокация. Алени совсем умом тронулись.
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25.12.2023 08:49 Відповісти
Кацапе, піть нада мєньшє. Тим більше у ніч на Різдво.
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25.12.2023 09:03 Відповісти
Не пойму почему они не расписали как это произошло? В Одессу по жд (черноморский недофлот давно контролирует все Черное море) прибыл атомный авианосец. Во время разгрузки в порту руZZкий безрукий воЕн кинул гранату из Севастополя в Одессу и точно в цель! А руZZкая граната была с ядерной начинкой.
Такой подвиг, такая (не)мощь руZZкого оружия, а они только скромно объявили результат...
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25.12.2023 09:22 Відповісти
Залужний на Різдво просить вшанувати "тих, кого зараз немає з нами поруч"З Різдвом Христовим друзі!!!
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25.12.2023 08:42 Відповісти
а скоко было мопедов ?
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25.12.2023 08:54 Відповісти
В першому речені написано.
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25.12.2023 09:15 Відповісти
Спасибо!
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25.12.2023 08:57 Відповісти
Скоро літаки підуть десятками,як танки аналоховнєт)
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25.12.2023 09:00 Відповісти
Або свинособаки почнуть скидати бомби десь ще по своїм та тікати швидко в тил))
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25.12.2023 09:09 Відповісти
В цьому є логіка,бо ж підлітати ближче страшно,а давайте скинемо з дальшої відстані))за вітром,бо ж наше "аружеє аналоховнєт"))А не долетить,то впаде на мальчікав в трусіках)))
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25.12.2023 09:42 Відповісти
НЕ підуть! У "літунів" кацапських вперше "очко зіграло" ще над Зміїним Самі кацапи писали, що були відмови летіть на бойові завдання Командування їх змушене було "тиснуть" - щоб вони в повітря піднялися Тепер знову почалося Була тоді "Букобоязнь" А зараз - "Петріотобоязнь" А коли почнуть ефективно працювать Ф-16 - то й з-за них вони боятимуться літать Це ж не "Ваньки-сержанти" у танку Ці (як-не як) - "еліта" Вища освіта - "штучний товар" Вони трохи думать навчені!
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25.12.2023 10:13 Відповісти
пока нету сообщений о попадании ,значит сбили все
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25.12.2023 09:09 Відповісти
Та шо ж це москалоті так не везе, п'ять гавнольотів за тиждень!?
Аж радісно якось!
А Героям Слава, за героїчну роботу!
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25.12.2023 09:29 Відповісти
Nova krichalka u futboll fanatov budet taka - Patriot Patriot F-16 Patriot
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25.12.2023 09:41 Відповісти
Чудові новини!
Бережи Боже наші ЗСУ🙏
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25.12.2023 09:44 Відповісти
Взагалі то, навіть Ваньок був спантеличений коли ГШ заявив про збиття су-30. Бо Ваньок учора сказав що вони не підтвердили це збиття, точніше підтвердили що збиття не було. Та і орки теж не підтвердили в цей раз нічого. Побачте різницю коли дійсно збили 3 сушки, вони там зразу і коменти позакривали та і пішла інфа від них, рефлексія і т.п., навіть фотки були. А тут, ГШ вирішив під свято накинути копіуму людям.
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25.12.2023 09:48 Відповісти
Розумієш - тут справа у психологічному ударі
Один раз (3 Су-34)- це "випадковість"
Другий раз - (Су-34) - це "співпадіння"
Третій раз (Су-30) - це вже "звичка"
От вони й мовчать! Бо коли звичка - то це вже перетворюється у "систему" А систематичні збиття дуже погано відбиваються на психіці "всехпабедителев"
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25.12.2023 10:18 Відповісти
Може і так. Я розумію що русня не має нам підтверджувати всі свої втрати. Але ось по су-30 було показово. У Ванька була розписана уся хронологія за вчора, де він прямо потім сказав "сбитие СУ-30СМ к сожалению не подтверждаю". Я полистав там коменти у нього на сьогодні, де він каже що по су-30 це вже занадто від ГШ. Ось і виходить, що навіть офіційна інфа це зовсім не завжди має бути правдою. Бо треба розуміти що на війні завжди кожна зі сторін намагається приписати зайві втрати ворога, це завжди так було. Але люди за 2 роки так цього і не розуміють. Сьогодні всі медіа будуть смакувати інфу про 2 збитих саміка і 90% людей будуть верещати від радості. А мене тут зараз обізвуть кацапом-іпсошником і комент мій згодом потруть. Ну що ж, брехнею війну не виграти.
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25.12.2023 10:41 Відповісти
Це ти МЕНІ розказуєш? Тому, кого вже багато років тут звинувачують у "підігруванні кацапам" - коли я відео та текстову інформацію оцінюю об"єктивно та критикую наших за "шапкозакидання?
А на війні правда не спливає роками (а то й десятиліттями)
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25.12.2023 11:05 Відповісти
Я поняв Та не тобі, а як би на загальну аудиторію. Бо я був би безмежно радий якби ми почали валити літаки вліво і право. Але я теж привчився об'єктивно оцінювати подіі. І так, гадаю що всю правду навіть після війни не дізнаємось.
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25.12.2023 11:35 Відповісти
Та мені постійно подібні "ура-патріоти" істерики вчиняють! То засумнівався у знищенні танка міною То у знищенні БТР-82 Вказую на "неспівпад" і "сумнівності" , які підозру, у "видаванні бажане" за "дійсне", викликають - так "з штанів вискакують" - трохи не "вогогом України" називають!
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25.12.2023 11:46 Відповісти
що ж кацапня..., з Різдвом вас..., ми теж вміємо поздоровляти...
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25.12.2023 10:44 Відповісти
 
 