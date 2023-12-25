Через санкції іноземні акціонери призупинили участь у найбільшому газовому проєкті РФ - "Арктик СПГ-2"
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Наразі стало відомо, що іноземні акціонери російського проєкту "Арктик СПГ-2" - французька TotalEnergies, китайські CNPC і CNOOC і консорціум японських Mitsui і JOGMEC через санкції відмовилися від своїх обов’язків щодо фінансування та контрактів та оголосили форс-мажор щодо участі в проєкті.
Про це пише російське видання "Коммерсантъ", інформує Цензор.НЕТ.
Це може призвести до того, що "Арктик СПГ-2" позбудеться довгострокових контрактів на вивезення СПГ, а російська нафтовидобувна компанія "Новатек" буде змушена самостійно фінансуватиме проєкт.
При цьому в Росії критично постає питання наявності танкерів льодового класу для вивезення СПГ.
За даними видання, судноверф "Звезда" затримує поставку танкерів. І щонайменше в 2024 році в Росії сподіваються на іноземні танкери, які розраховують отримати з іноземних верфей.
Крім того, поки "Арктик СПГ-2" змушений буде продавати газ на спотовому ринку.
Зазначимо, що 2 листопада проєкт "Арктик СПГ-2" потрапив до списку санкцій США.
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- Все бегут.....
Покидают магазины-
Может яйцами положат-
Эрдоган и даж грузины...