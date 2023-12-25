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Через санкції іноземні акціонери призупинили участь у найбільшому газовому проєкті РФ - "Арктик СПГ-2"

Новини Цензор.НЕТ Економіка За кордоном

новатек

Наразі стало відомо, що іноземні акціонери російського проєкту "Арктик СПГ-2" - французька TotalEnergies, китайські CNPC і CNOOC і консорціум японських Mitsui і JOGMEC через санкції відмовилися від своїх обов’язків щодо фінансування та контрактів та оголосили форс-мажор щодо участі в проєкті.

Про це пише російське видання "Коммерсантъ", інформує Цензор.НЕТ

Це може призвести до того, що "Арктик СПГ-2" позбудеться довгострокових контрактів на вивезення СПГ, а російська нафтовидобувна компанія "Новатек" буде змушена самостійно фінансуватиме проєкт.

При цьому в Росії критично постає питання наявності танкерів льодового класу для вивезення СПГ.

За даними видання, судноверф "Звезда" затримує поставку танкерів. І щонайменше в 2024 році в Росії сподіваються на іноземні танкери, які розраховують отримати з іноземних верфей.

Крім того, поки "Арктик СПГ-2" змушений буде продавати газ на спотовому ринку.

Зазначимо, що 2 листопада проєкт "Арктик СПГ-2" потрапив до списку санкцій США.

Автор: Ірина Дашківська
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вся суть цих "рішучих дій" інвесторів полягає в слові "призупинили". тобто ніхто не збирається розривати зв'язки з **********. захід досі сподівається на відновлення економічних дружніх стосунків
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25.12.2023 10:12 Відповісти
Таки да! Урвать себе кусочек по вкуснее!
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25.12.2023 11:15 Відповісти
- А китайцы бегут?
- Все бегут.....
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25.12.2023 10:24 Відповісти
Все бегут и яйца тоже...
Покидают магазины-
Может яйцами положат-
Эрдоган и даж грузины...
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25.12.2023 10:45 Відповісти
Кацапский проект "СаПоГа - два"
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25.12.2023 16:37 Відповісти
 
 