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За добу на Таврійському напрямку знищили понад 400 окупантів, - Сили оборони

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

знищення,ліквідація

На Таврійському напрямку минулої доби ворог завдав 16 авіаударів, провів 40 бойових зіткнень та здійснив 906 артобстрілів.

Про це повідомили в Об'єднаному пресцентрі Сил оборони Таврійського напрямку, інформує Цензор.НЕТ.

Загальні втрати ворога за добу становлять 402 особи. 8 окупантів здалися в полон.

Знищено 42 одиниці військової техніки. Зокрема, 2 танки, 10 ББМ, 5 артсистем, 2 РСЗВ, 1 ПТРК, 17 БпЛА, 3 автомобілі, 2 одиниці спецтехніки та 5 складів боєприпасів. Ще 37 одиниць техніки ворога пошкоджено.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": За тиждень Сили оборони знищили 7120 окупантів та 927 одиниць озброєння й військової техніки, - Міноборони. ІНФОГРАФІКА

Автор: Марина Макєєва
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