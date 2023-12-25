З Орбаном говоритимемо про широкий спектр наших відносин, - заступник глави ОП Жовква
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Під час можливих переговорів з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном обговорюватиметься широкий спектр двосторонніх відносин.
Про це сказав в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" заступник глави Офісу Президента України Ігор Жовква, інформує Цензор.НЕТ.
"Про наші двосторонні відносини - а це широкий спектр і він не зводиться до питань нацменшин", - сказав він, відповідаючи на запитання, про що можуть бути переговори.
"Нагадаю, що було ухвалено рамковий закон відповідно до рекомендацій Європейської комісії. Потім, на вимогу Венеціанської комісії, ми імплементували всі, крім однієї рекомендації", - зазначив він.
"Можемо говорити про економіку, можемо говорити про транзит між сусідніми державами. Ми, безумовно, підготуємо цей візит і працюватимуть команди. Нічого кращого в дипломатії, ніж переговори віч-на-віч, не придумано", - наголосив Жовква.
Будь ласка, зачекайте...
Всмак папіздєть - нашефсьо!
два роки тому хтось хотів заглянути ***** в очко
тепер з ************** хочуть домовитись
тактика та стратегія, *****
вигулюєдресує Ваву-Бубу...
Які ж курва, вони мають повноваження, окрім туалетного паперу та олівців із оргтехнікою???
Это очень серьезный человек
он отвечает на Банковой за туалетную бумагу и своевременную заточку карандашей
Як не свєзло жовкві бути Чєловєком-пароходом, то косить під місто 😂👍
Дріб'язковий чоловічок, якого не обирав ні народ, ні Рада, веде іноземні справи.
Де Мін. іноземних справ?
Де кулєба?
Там вже всі вмерли від ЗЄльоной тоски?👿
корабельний сосен корнієнко має заборонити виїзд!
Цього року блаЗЕні, що ідентифікують себе як шоуменів, зробили неможливе -провалили інформаційну війну!
А вас блин даже на Бесарабке любая торговка на* пошлет!
Но ****ь нужно с важным видом пузыри соплей из носа пустить, шоб лохторат порадовать...
З ним же, на відміну від інших лідерів ЄС можливо зробити багать МУТНИХ СХЕМ! що би грошенятами наважитися.
Але ж ''Пороха'' туди не пустили. А цих пускають. Альооо СБУ, там кацапське ІПСО -цих ''тожє нє пущать''!!!
Тут вже все "по накатаній"