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Новини Політика України
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З Орбаном говоритимемо про широкий спектр наших відносин, - заступник глави ОП Жовква

Новини Цензор.НЕТ Політика України

орбан

Під час можливих переговорів з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном обговорюватиметься широкий спектр двосторонніх відносин.

Про це сказав в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" заступник глави Офісу Президента України Ігор Жовква, інформує Цензор.НЕТ.

"Про наші двосторонні відносини - а це широкий спектр і він не зводиться до питань нацменшин", - сказав він, відповідаючи на запитання, про що можуть бути переговори.

"Нагадаю, що було ухвалено рамковий закон відповідно до рекомендацій Європейської комісії. Потім, на вимогу Венеціанської комісії, ми імплементували всі, крім однієї рекомендації", - зазначив він.

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"Можемо говорити про економіку, можемо говорити про транзит між сусідніми державами. Ми, безумовно, підготуємо цей візит і працюватимуть команди. Нічого кращого в дипломатії, ніж переговори віч-на-віч, не придумано", - наголосив Жовква.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+20
Хто такий Жовква? Чєлавєк-горад? Ким вибраний? Ким уповноважений на здійсненя зовнішньо-політичних відносин? Чому обраному украхнськими виборцями на загальнонаціонпльних виборах народному депутату ВРУкраїни з Орбаном звстрічатися не можна, а якомусь заступнику зав.канцелярії Зєлєнского можна? Ах, да! СБУ!!! Як там стосовно кацапського ІПСО???!
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25.12.2023 12:05
+12
кожна дупа із ОПи мусить щось пропердіти, бо їхній шеф вже у печінках притомних українців та не має часу бо вигулюєдресує Ваву-Бубу...

Які ж курва, вони мають повноваження, окрім туалетного паперу та олівців із оргтехнікою???
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25.12.2023 12:05
+10
А хто такий цей замзавхоза Жовква?
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25.12.2023 12:05
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Про широкий спектр смаків паприки
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25.12.2023 11:53 Відповісти
А може простіше - дати писти??
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25.12.2023 11:57 Відповісти
Авжеж!
Всмак папіздєть - нашефсьо!
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25.12.2023 12:00 Відповісти
А трубу з газом ніяк не можна на "профілактику"на пару тижнів?Кажуть в холоді думається краще...
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25.12.2023 12:02 Відповісти
це не по ОПовськи
два роки тому хтось хотів заглянути ***** в очко
тепер з ************** хочуть домовитись
тактика та стратегія, *****
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25.12.2023 14:04 Відповісти
гниди через шістку ведуть переговори...
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25.12.2023 12:04 Відповісти
кожна дупа із ОПи мусить щось пропердіти, бо їхній шеф вже у печінках притомних українців та не має часу бо вигулюєдресує Ваву-Бубу...

Які ж курва, вони мають повноваження, окрім туалетного паперу та олівців із оргтехнікою???
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25.12.2023 12:05 Відповісти
Щось мені здається, що оті олівці, туалетний папір для великих срак та оргтехніка не за їх власні кошти придбані та ще й з корупційною складовою. АРХ М
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26.12.2023 03:01 Відповісти
А хто такий цей замзавхоза Жовква?
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25.12.2023 12:05 Відповісти
ніхто і звати його ніяк......
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25.12.2023 13:23 Відповісти
Хто такий Жовква? Чєлавєк-горад? Ким вибраний? Ким уповноважений на здійсненя зовнішньо-політичних відносин? Чому обраному украхнськими виборцями на загальнонаціонпльних виборах народному депутату ВРУкраїни з Орбаном звстрічатися не можна, а якомусь заступнику зав.канцелярії Зєлєнского можна? Ах, да! СБУ!!! Як там стосовно кацапського ІПСО???!
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25.12.2023 12:05 Відповісти
Шсь видать зрозумів і втекти хоче раніше за всіх. Він як сирота на Банковій повинен бути самим хитрожопим!
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25.12.2023 12:32 Відповісти
зря Вы так
Это очень серьезный человек
он отвечает на Банковой за туалетную бумагу и своевременную заточку карандашей
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25.12.2023 12:35 Відповісти
Зачьот, пане Ростиславе!
Як не свєзло жовкві бути Чєловєком-пароходом, то косить під місто 😂👍
Дріб'язковий чоловічок, якого не обирав ні народ, ні Рада, веде іноземні справи.

Де Мін. іноземних справ?
Де кулєба?
Там вже всі вмерли від ЗЄльоной тоски?👿
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25.12.2023 13:32 Відповісти
переглядав вчора ютуб та запам'ятався вислів, щодо перемовин дЄрмака у США, замість міністра іноземних справ (забув саме з ким, можливо, державним секретарем США)... Так от, теза: "Зеленський, підвищив дЄрмака до дипломата, але цим, принизив держсекретаря до рівня завхозу... " Ржемо й далі, какая разницей.
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25.12.2023 14:10 Відповісти
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25.12.2023 17:24 Відповісти
перенаправте послицю з Болгаріі до Угорщіни - результат гарантований!
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25.12.2023 12:08 Відповісти
пацани і пацанкі в курсі
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25.12.2023 12:35 Відповісти
еге, ж і ю.горбунова, хай зніме серіал про дюймовочку та жабу😂
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25.12.2023 13:34 Відповісти
Ці перемовини - лише легітимізація підлоти мадярської мерзоти. Просто крутіть туди-сюди краник на "Дружбі" замість перемовин - хоч якесь пуття буде.
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25.12.2023 12:11 Відповісти
кацапське ІПСО
корабельний сосен корнієнко має заборонити виїзд!
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25.12.2023 12:11 Відповісти
Альо, СБУ! Тут московитьске ІПСО розганяють! При чому якийсь "турист" (по Данілову).
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25.12.2023 12:13 Відповісти
Нічого вони з цим московським васалом не вирішать ...приклад ОТіПі банку є показовим...дипломатія кварталу провальна на всих напрямках...
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25.12.2023 12:26 Відповісти
що для когось провальне, кимось, справедливо вважається- успішно втіленим.
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25.12.2023 12:33 Відповісти
Чому ж тільки дипломатія?
Цього року блаЗЕні, що ідентифікують себе як шоуменів, зробили неможливе -провалили інформаційну війну!
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25.12.2023 13:04 Відповісти
Гребаная хуцпа! З Орбаном может говорить только Жан Мишель, а еще лучше - колбаса Шольц!
А вас блин даже на Бесарабке любая торговка на* пошлет!
Но ****ь нужно с важным видом пузыри соплей из носа пустить, шоб лохторат порадовать...
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25.12.2023 12:27 Відповісти
Нічого кращого в "зеленій" дипломатії, ніж переговори віч-на-віч, котрі приносять шкоду Україні і її народу "зеленою владою" не придумано"
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25.12.2023 12:29 Відповісти
А можно спросіть, шо думає прибиральниця "дамських кімнат" де пудрять носики на Банковій, тьотя Фая? Вона бачіть оту усю движню беспосередньо зсередини вживу і щоденно! Навіть запах тієї боротьби відчуває! Стрим битві за Україну (чи за її гаманець)...
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25.12.2023 12:31 Відповісти
"Кожен з нас дипломат"
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25.12.2023 12:31 Відповісти
Госкорпорація "ГлавСмех"...
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25.12.2023 21:23 Відповісти
Яка різниця, що Орбан постійно заважає Україні та вставляє палиці у колеса?
З ним же, на відміну від інших лідерів ЄС можливо зробити багать МУТНИХ СХЕМ! що би грошенятами наважитися.
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25.12.2023 12:31 Відповісти
про що з ними говорити, якщо у ФСБ є компромат на Орбана, де він смокче *** у мужика...
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25.12.2023 12:42 Відповісти
про офшори та капітуляцію?
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25.12.2023 12:43 Відповісти
Нужно просто заглянуть ему в глаза, и сойтись где-то посредине.
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25.12.2023 12:48 Відповісти
путін з орбаном разом трахали хлопчиків - про що з ним говорити? він буде покривати свого товариша до самого пекла.
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25.12.2023 12:49 Відповісти
А що Зеленський в цей час робив ? На роялі грав ?
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25.12.2023 13:53 Відповісти
Нуу, якщо туди ОПа влізе то всьо-каюк, все що лишилося по*єрачать!
Але ж ''Пороха'' туди не пустили. А цих пускають. Альооо СБУ, там кацапське ІПСО -цих ''тожє нє пущать''!!!
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25.12.2023 12:49 Відповісти
Клінінг-супервайзер Єрмак вже обговорював з колегами у США місяць тому широкий спектр питань, вовчика у каптьорці замкнувши
Тут вже все "по накатаній"
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25.12.2023 13:00 Відповісти
А голобородько где,снова нанюхался?
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25.12.2023 13:02 Відповісти
Тобто прем'єр-міністра у нас в країні не існує, вести переговори буде якийсь незрозумілий хрін без повноважень? Цей напереговорить... Мда, рівень компетенції маладой чесной каманди крєпчаєт щодня...
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25.12.2023 13:19 Відповісти
Дивним чином перед якимось важливими для України подіями всі один наперед одного рвуться "пагаваріть" з довіреними особами кремлядського тирана путлєра, то Па-рошенкі перед голосуванням у сенаті США допомоги Україні, то Zeлупень десь по латинським америкам, то його свита перед поставкою Україні F-16. Думаю нікому не варто нагадувати як Zeлупень "пагаваріл" з патрушевим в Омані перед повномасштабним вторгненням, чи в Гомелі перед здачею двох АЕС.
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25.12.2023 13:35 Відповісти
А що 4 роки до цього часу робили ? Наввипередки намагалися кожній догодити Путлеру?
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25.12.2023 13:51 Відповісти
Просто нагадаю, Жовква був заступником у Каськіва, а той був ставленик Льовочкіна…
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25.12.2023 14:09 Відповісти
І ОП (жопва) не боїться стати жертвою прорашистського впливу орбана?
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25.12.2023 14:50 Відповісти
Після спілкування з Ердоганом, та посильним Абрамовичем, Орбан везе план перемовин до Зельоного.
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25.12.2023 16:13 Відповісти
 
 