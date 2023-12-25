Ворог не залишає спроб зайти в Авдіївку, не рахуючись з втратами, - начальник МВА Барабаш
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Російські загарбники намагаються захопити Авдіївку, оточити її.
Про це в ефірі Еспресо розповів керівник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш, інформує Цензор.НЕТ.
"На нашому напрямку, на жаль, дуже гаряче. Ворог не залишає спроб зайти у місто, оточити місто. Противник не рахує ні особовий склад, ні техніку, тобто намагається виконати за будь-яку ціну поставлену перед ними задачу. До 14 грудня їм не вдалося це зробити, до Нового року також не вдасться, я впевнений, і до їхніх псевдовиборів на болотах загарбники також не зможуть взяти Авдіївку. У мене сумніву з цього приводу немає", - підкреслив Барабаш.
Минулої доби втрати ворога становили 50 осіб вбитими, ще 100 дістали поранення. Також ЗСУ знищили та пошкодили пару десятків ворожої техніки.
"Для окупантів Авдіївська м'ясорубка працює на повну потужність. Я маю внутрішнє відчуття, що вони на Авдіївці не те що зуби зламають, а й у них хребет надломиться. Я дуже хочу, щоб на Авдіївці був перелом не тільки їхнього хребта, а у цій війні. Чомусь мені здається, що так воно буде", - сказав Барабаш.
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