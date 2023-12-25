Ворог не залишає спроб зайти в Авдіївку, не рахуючись з втратами, - начальник МВА Барабаш

Російські загарбники намагаються захопити Авдіївку, оточити її.

Про це в ефірі Еспресо розповів керівник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш, інформує Цензор.НЕТ.

"На нашому напрямку, на жаль, дуже гаряче. Ворог не залишає спроб зайти у місто, оточити місто. Противник не рахує ні особовий склад, ні техніку, тобто намагається виконати за будь-яку ціну поставлену перед ними задачу. До 14 грудня їм не вдалося це зробити, до Нового року також не вдасться, я впевнений, і до їхніх псевдовиборів на болотах загарбники також не зможуть взяти Авдіївку. У мене сумніву з цього приводу немає", - підкреслив Барабаш.

Минулої доби втрати ворога становили 50 осіб вбитими, ще 100 дістали поранення. Також ЗСУ знищили та пошкодили пару десятків ворожої техніки.

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"Для окупантів Авдіївська м'ясорубка працює на повну потужність. Я маю внутрішнє відчуття, що вони на Авдіївці не те що зуби зламають, а й у них хребет надломиться. Я дуже хочу, щоб на Авдіївці був перелом не тільки їхнього хребта, а у цій війні. Чомусь мені здається, що так воно буде", - сказав Барабаш.

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