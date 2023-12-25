Росіяни почали здаватися у полон групами та відмовляються брати участь у штурмах, - Сили оборони
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Окупанти все частіше відмовляються брати участь у штурмових діях на фронті, здаються у полон групами.
Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковника Олександр Штупун, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Є інформація про все більшу кількість відмов окупантів брати участь у штурмових діях. Зокрема, це фіксується в підрозділах 1-го армійського корпусу ЗС РФ. Слід відзначити, що в полон почали здаватися цілі групи російських військовослужбовців", - розповів Штупун.
За його словами, за останні три доби одну групу з шести окупантів ЗСУ взяли у полон у недовготривалому бою. А ще одна майже така ж за кількістю здалася в взагалі без бою.
"Як кажуть, вийшли на голос буквально після кількох пострілів у повітря", - додав речник.
Штупун зазначив, що одна з причин чому росіяни здаються у полон - нелюдське ставлення до них з боку командування.
"Тому, що за відмову йти у безглузді штурми чи за якісь інші провини офіцери їх роздягають до гола, це взимку, саджають у такому вигляді у "холодні ями", б'ють і погрожують розстрілом", - розповів речник.
Будь ласка, зачекайте...
це саме ті здавалкі які на Авдіївку пруть?
вуха мої вуха - тримайте...
бо життя , то найдорожче у світі і іншого не буде 🙁
Бо на загальному стані бойових дій це не позначається аж ніяк.
За "тупих чмобіків" ми вже чули...
Дивися через трохи і політичного прихистку попросять. І будуть свіжі колаборанти ''на перспективу''.
У своєму дослідженні німецький історик К. Штрайт, посилаючись на численні документи штабів груп армій, наводить дані про кількість радянських військовополонених, захоплених німецькими військами в розпач найважчих для Червоної армії боїв 1941-1942 років[4]:
Білосток-Мінськ - 323 тис.,
Умань - 103 тис.,
Смоленськ-Рославль - 348 тис.,
Гомель - 50 тис.,оз.
Ільмень - 18 тис.,
Великі Луки - 30 тис.,
Естонія - 11 тис.,
Дем'янськ - 35 тис.,
Київ - 665 тис.,
Луга-Ленінград - 20 тис.,
Мелітополь-Бердянськ - 100 тис.,
Вязьма-Брянськ - 662 тис.,
Керч - 100 тис.
Всього до 16 листопада 1941 року їх число досягло 2,5 млн осіб. За шість з половиною місяців війни - з 22 червня 1941 по 10 січня 1942 р - згідно зведених донесень німецьких штабів, загальна чисельність тих, що потрапили в німецький полон становила 3,9 млн військових, серед них 15,2 тис. офіцерів, або 0,4 %[
Їх послухати так з 2022 кацапи здаються в полон, все ніяк не можуть здатися.
На кого розраховані ці оптимістичні новини, кацапи не збираються здаватися і крапка.