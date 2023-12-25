Росіяни почали здаватися у полон групами та відмовляються брати участь у штурмах, - Сили оборони

Окупанти все частіше відмовляються брати участь у штурмових діях на фронті, здаються у полон групами.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковника Олександр Штупун, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Є інформація про все більшу кількість відмов окупантів брати участь у штурмових діях. Зокрема, це фіксується в підрозділах 1-го армійського корпусу ЗС РФ. Слід відзначити, що в полон почали здаватися цілі групи російських військовослужбовців", - розповів Штупун.

За його словами, за останні три доби одну групу з шести окупантів ЗСУ взяли у полон у недовготривалому бою. А ще одна майже така ж за кількістю здалася в взагалі без бою.

"Як кажуть, вийшли на голос буквально після кількох пострілів у повітря", - додав речник.

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Штупун зазначив, що одна з причин чому росіяни здаються у полон - нелюдське ставлення до них з боку командування.

"Тому, що за відмову йти у безглузді штурми чи за якісь інші провини офіцери їх роздягають до гола, це взимку, саджають у такому вигляді у "холодні ями", б'ють і погрожують розстрілом", - розповів речник.

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