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Росіяни почали здаватися у полон групами та відмовляються брати участь у штурмах, - Сили оборони

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф,армія

Окупанти все частіше відмовляються брати участь у штурмових діях на фронті, здаються у полон групами.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковника Олександр Штупун, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Є інформація про все більшу кількість відмов окупантів брати участь у штурмових діях. Зокрема, це фіксується в підрозділах 1-го армійського корпусу ЗС РФ. Слід відзначити, що в полон почали здаватися цілі групи російських військовослужбовців", - розповів Штупун.

За його словами, за останні три доби одну групу з шести окупантів ЗСУ взяли у полон у недовготривалому бою. А ще одна майже така ж за кількістю здалася в взагалі без бою.

"Як кажуть, вийшли на голос буквально після кількох пострілів у повітря", - додав речник.

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Штупун зазначив, що одна з причин чому росіяни здаються у полон - нелюдське ставлення до них з боку командування.

"Тому, що за відмову йти у безглузді штурми чи за якісь інші провини офіцери їх роздягають до гола, це взимку, саджають у такому вигляді у "холодні ями", б'ють і погрожують розстрілом", - розповів речник.

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Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+25
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25.12.2023 13:04
+21
мівіна за шторою.
це саме ті здавалкі які на Авдіївку пруть?
вуха мої вуха - тримайте...
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25.12.2023 13:02
+18
От для чого цей піздьож🤔 Українців набагато краще заспокоїла б звістка про щоденні збиті рашколітаки чи розродившогося на 60 мільярдів дідо Байденюка разом з його малохольними конгресменами, у яких заплили жиром мізки і вони не розуміють, що якщо програє Україна, кований москальський кірзяк незабаром виб'є їхні жирні дупи з зручненьких крісел в сенаті і почнеться дунькалізація всього світу. Новина про масову здачу кацапів ні про що, - дешевий піар, навіть не піар, а спроба піару наших журнашлюх недоучок ,- тьфу на вас і ваші новини, дбл.бл.
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25.12.2023 13:17
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мівіна за шторою.
це саме ті здавалкі які на Авдіївку пруть?
вуха мої вуха - тримайте...
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25.12.2023 13:02 Відповісти
Наскільки я знаю, 1-й армійський корпус - це саме Авдіївка
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25.12.2023 13:06 Відповісти
Хоча той названий приклад (6 здавшихся кацапів) був північніше Бахмуту - між Сіверськом і Лисичанськом
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25.12.2023 13:08 Відповісти
1ий корпус - це лугандони. коротше бувші трактористи
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25.12.2023 13:09 Відповісти
1-й - це донецькі, 2-й корпус - луганські
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25.12.2023 13:11 Відповісти
+
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25.12.2023 13:13 Відповісти
Луганськ + Донецьк = лугандон. Это собирательное название.
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25.12.2023 13:27 Відповісти
90 відсотків "лугандонів",вже складають кацапи.ті корпуси давно поповнюють сосіянами.тактика Чингісхана,зрадники атакують першими.
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25.12.2023 14:41 Відповісти
Це корпус динири данбаського."Прозрєніє наступіло навєрноє у ніх".
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25.12.2023 13:23 Відповісти
От для чого цей піздьож🤔 Українців набагато краще заспокоїла б звістка про щоденні збиті рашколітаки чи розродившогося на 60 мільярдів дідо Байденюка разом з його малохольними конгресменами, у яких заплили жиром мізки і вони не розуміють, що якщо програє Україна, кований москальський кірзяк незабаром виб'є їхні жирні дупи з зручненьких крісел в сенаті і почнеться дунькалізація всього світу. Новина про масову здачу кацапів ні про що, - дешевий піар, навіть не піар, а спроба піару наших журнашлюх недоучок ,- тьфу на вас і ваші новини, дбл.бл.
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25.12.2023 13:17 Відповісти
М@ндуй на рунет скоторилий
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25.12.2023 14:09 Відповісти
Тому, що раніше ми брали кацапів в полон поодинці, після бою, тоді, коли кацапи були поранені, або в них закінчився БК. А новина саме про здачу в полон добровільно, тим більше групами - хороша новина. Факт.
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25.12.2023 19:02 Відповісти
З Омерики видніше?
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25.12.2023 13:38 Відповісти
а ви знаєте - іноді да ....
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25.12.2023 13:42 Відповісти
Московіти , ви вірно поступаєте , відмовляючись воювати за кремлівського упиря , який пожиттєво стоїть у руля ,
бо життя , то найдорожче у світі і іншого не буде 🙁
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25.12.2023 13:02 Відповісти
І що - це нас має втішити, як факт?
Бо на загальному стані бойових дій це не позначається аж ніяк.
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25.12.2023 13:04 Відповісти
Вода камень точит. Будем посмотреть.
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25.12.2023 13:38 Відповісти
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25.12.2023 13:04 Відповісти
не треба зеленого солодкого, не заїзжає...
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25.12.2023 13:06 Відповісти
Мінятися фашисти не хочуть… І шо тепер цих покидків охороняй , годуй, пої, одягай, взувай,лікуй, вигулюй та розважай? А грошів та ресурсів в Україні на це вистачає? Може ну його на …???
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25.12.2023 13:06 Відповісти
Судячи з крадійства ОПи, грошей у нас дуже багато
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25.12.2023 13:09 Відповісти
не додала Амеріка на кацапнявих розважати...
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25.12.2023 13:09 Відповісти
На найважчі роботи під дулом автомата...
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25.12.2023 13:14 Відповісти
Хлопці потім потайки з ними покінчать.
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25.12.2023 13:15 Відповісти
Полонені мають самі на себе заробляти
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25.12.2023 13:22 Відповісти
Не вистачає дурнуватої пісні "горить-палає техніка ворожа..."
За "тупих чмобіків" ми вже чули...
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25.12.2023 13:10 Відповісти
Коли почнуть здаватися цілими підрозділами разом з командирами це буде початком кінця армії куйла. Але до того ще бити і бити їх...
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25.12.2023 13:13 Відповісти
Головне почати здаватися - а потім буде легше 🙂
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25.12.2023 13:19 Відповісти
Б'юсь об заклад, ти не в армії і не воюєш.
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25.12.2023 19:04 Відповісти
Це добре. Проте треба вже не тільки здаватись, а й повертати зброю проти своїх насильників, начальників-садистів. Проти свого упиря-*****. Та йти зносити владу комуняків-єдиноросів. РДК допоже вам. Обов'язково. Звільнити країну від узурпаторів. Треба відчувати себе людьми, а не стадом баранів.
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25.12.2023 13:14 Відповісти
Накуя триндєть?
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25.12.2023 13:16 Відповісти
Це в них нова тактика-об'їдати економіку України з середини
Дивися через трохи і політичного прихистку попросять. І будуть свіжі колаборанти ''на перспективу''.
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25.12.2023 13:17 Відповісти
Та невже. Вже два роки чуємо ці казки. І здаються, і 5 тисяч танків знищено, і літаки через день збиваємо. Тільки цікаво де саме? В комп'ютерній грі? Ви хоч розумієте, що в кожного з нас хтось воює?! Чоловік, батько, брат, син.
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25.12.2023 13:17 Відповісти
Це хоч щось! Але на жаль, мало! Мало! Більшість з тварюк мають мотивацію і люто ненавидять нас!
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25.12.2023 13:18 Відповісти
саме так
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25.12.2023 13:23 Відповісти
Більше не пишіть,що кацапи здаються. В коментарях суцільне незадоволення цим фактом)
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25.12.2023 13:19 Відповісти
Незадоволення тим що Блазень продовжує вкидати рештки західної допомоги на телемарафон, закриті тендери на дороги замість дронів, з/п на фронт та фортифікацій
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25.12.2023 13:29 Відповісти
А не підуть "коментатори" *****? Незадоволені, *****! Шестеро здалось - це двоє наших живих, дебіли ви тилові!
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25.12.2023 19:06 Відповісти
якби таке явище було б масовим... А так - ні: хорошого в цьому - мало, хоча дещо й краще, ніж тоді, коли касапи воюють до останньої своєї секунди
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25.12.2023 13:22 Відповісти
Дуже жду .коли здадуться в полон в межах 5000 орків Бо такий приклад ми вже мали в 2022р
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25.12.2023 13:25 Відповісти
1-й АК- це донецькі. Були в нас, вояки з них не дуже, більше побухать і помародьорить.
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25.12.2023 13:39 Відповісти
Сдавайся касап..
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25.12.2023 13:42 Відповісти
нагла брехня. московити не здаються. 1й і 2й корпуси то лугандони
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25.12.2023 13:58 Відповісти
Казки діда Панаса...А скільки наших мобілізованих на вулицях дідів здалося в полон,цей пан не хоче озвучити? А в Сумській області, шість погранців здалося в полон рашистам це що анекдот???
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25.12.2023 13:59 Відповісти
це - факт, на жаль....
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25.12.2023 14:05 Відповісти
Треба щоб Путлер зробив евакуацію на кштальт тої що зробив Зеля в Азовсталі. Відразу 4 тисячи полоненних.
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25.12.2023 14:49 Відповісти
Ну,вірити теремарафону,то таке(
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25.12.2023 15:30 Відповісти
Оце ПОЛОН так полон
У своєму дослідженні німецький історик К. Штрайт, посилаючись на численні документи штабів груп армій, наводить дані про кількість радянських військовополонених, захоплених німецькими військами в розпач найважчих для Червоної армії боїв 1941-1942 років[4]:
Білосток-Мінськ - 323 тис.,
Умань - 103 тис.,
Смоленськ-Рославль - 348 тис.,
Гомель - 50 тис.,оз.
Ільмень - 18 тис.,
Великі Луки - 30 тис.,
Естонія - 11 тис.,
Дем'янськ - 35 тис.,
Київ - 665 тис.,
Луга-Ленінград - 20 тис.,
Мелітополь-Бердянськ - 100 тис.,
Вязьма-Брянськ - 662 тис.,
Керч - 100 тис.

Всього до 16 листопада 1941 року їх число досягло 2,5 млн осіб. За шість з половиною місяців війни - з 22 червня 1941 по 10 січня 1942 р - згідно зведених донесень німецьких штабів, загальна чисельність тих, що потрапили в німецький полон становила 3,9 млн військових, серед них 15,2 тис. офіцерів, або 0,4 %[
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25.12.2023 15:32 Відповісти
Висмоктано не з пальця
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25.12.2023 15:46 Відповісти
Росіяни почали здаватися у полон групами та відмовляються брати участь у штурмах, - Сили оборони Джерело: https://censor.net/ua/n3463629

Їх послухати так з 2022 кацапи здаються в полон, все ніяк не можуть здатися.
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25.12.2023 18:04 Відповісти
То що завтра кава в Криму???
На кого розраховані ці оптимістичні новини, кацапи не збираються здаватися і крапка.
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25.12.2023 20:22 Відповісти
НА ХОЛОДЕ МОЗГ ЛУЧШЕ РАБОТАЕТ !?)
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25.12.2023 23:32 Відповісти
 
 