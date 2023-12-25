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Держприкордонслужба (4341) Польща (5170)

У передріздвяну суботу зафіксовано пік пасажиропотоку на кордоні України, найбільше - на КПП з Польщею, - Держприкордонслужба

Новини Цензор.НЕТ Події

кордон,польща,угринів

У передріздвяну суботу зафіксовано пік пасажиропотоку на українському кордоні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Держприкордонслужби.

"За передріздвяний тиждень український кордон перетнули понад 750 тис. осіб, з яких більшість - майже 394 тис. осіб - на в’їзд в Україну. 23 грудня державний кордон перетнуло більш як 141,5 тис. осіб, при цьому, майже 80 тис. осіб - на українсько-польській ділянці. Це один з найвищих показників пасажиропотоку після початку повномасштабного вторгнення", - йдеться у повідомленні.

Прикордонники зазначають, що безпосередньо напередодні Різдва пасажиропотік скоротився, але все ще залишається високим. 24 грудня 2023 року на кордоні оформлено більш як 111 тис. осіб, з яких понад 66 тис. - на в’їзд.

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"Найбільший пасажиропотік фіксується на кордоні з Польщею. Рекомендуємо подорожнім прокладати маршрути через пункти пропуску, які завантажені менше", - йдеться у повідомленні.

Автор: Ірина Дашківська
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А де ж ТЦК?? Куди ж вони дивляться))?? Там поїхало ФСЬО законно
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25.12.2023 14:38 Відповісти
І що змінила повномоштабна? Як були манкурти так і є
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25.12.2023 15:16 Відповісти
І до чого той коментар?
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25.12.2023 15:35 Відповісти
 
 