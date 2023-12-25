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Окупанти шукають найманців на війну з Україною у країнах Африки, - Центр нацспротиву

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

африка,найманці

Росіяни готують експедицію в Африку для пошуку найманців на війну проти України.

Про це повідомили у Центрі національного спротиву, інформує Цензор.НЕТ.

"Наразі ворог проводить рекрутингову кампанію у Курській області, де очікує набрати від 50 до 100 солдатів і офіцерів для наповнення так званого "Африканського корпусу". Останній РФ створює як заміну найманцям ПВК "Вагнер", які діяли в Африці, але були відправлені в зону "СВО", - йдеться в повідомленні.

У Центрі нацспротиву зазначили, що розширення вказаного контингенту планується на території Буркіна-Фасо, а основним видом діяльності найманців буде підготовка місцевих та перепідготовка нових хвиль місцевих найманців для відправки на війну проти України

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Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+12
"Дорогой папочка! Пишу тебе из ледяной Украины! Это действительно "холодный край света" И если "зелёную зиму" (в ихнем сентябре) ещё терпеть можно - то "белая" вообще нестерпима Вода под ногами стаёт камнем а дождь - белым и пушистым Однако, попадая за ворот кутрки, тает и мочит одежду От этого становится ещё холоднее!"
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25.12.2023 14:17
+6
Буркіна-Фасо колись називалася Вєрхняя Вольта, а СРСР багато хто називав "Вєрхняя Вольта с ракєтамі"
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25.12.2023 14:00
+6
Хреново, що Умєров нікого і ніде не шукає....легше своїх ловити...
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25.12.2023 14:35
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Нехай у ЗСУ позичать. У нас негри на "абрамсах" ще з 2014го танцюють)
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25.12.2023 13:59 Відповісти
на Африканском континенте своих воен хватает
а бойцов мало - потому женю пирожина и нанимали
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25.12.2023 14:05 Відповісти
кваліфікованих МАЛО.

Але Як гарматне м"ясо годятся.. АК освоять...Проблеа зї х використанням взимку..

Іїх куди легше розвести з оплатою,ніж свинособак...
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25.12.2023 14:15 Відповісти
До все одно це не бігать поміж бамбуку,що його важко в зарослях помітить,а тут чорножопих бистро упакують в бамбук на відправку,а більше всього свинособаки їх даже і підбирать не будуть.
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25.12.2023 14:20 Відповісти
якраз Африканці - кваліфіковані воїни - бо народжуються з штурмовкою М-16
і війна в Африці - звичне діло
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25.12.2023 16:00 Відповісти
Зі слів побратима з 95-ї (зараз знов 2-й рік довойовує) про діалог влітку 2014.

Дивлюсь, коло моєї САУшки негр сидить курить. Я до нього «Ду ю спік інгліш?». Він так зітхнув, глянув на мене... та і - «Хлопці, як ви вже мене всі за@їбали »
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25.12.2023 16:13 Відповісти
Буркіна-Фасо колись називалася Вєрхняя Вольта, а СРСР багато хто називав "Вєрхняя Вольта с ракєтамі"
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25.12.2023 14:00 Відповісти
мабуть вербовщики і в Кабо - Верде ганяли?
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25.12.2023 14:02 Відповісти
Пушкін був єфіопом !
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25.12.2023 14:12 Відповісти
А Єслі смєшать кровь ДНР-овскіх красавіц і красавцев с Вєрхнєй Вольти прямо в окопах-получітся новая

ДНР-овская нация !!!

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25.12.2023 14:20 Відповісти
Щезни, мерзото ведмедчукова.
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25.12.2023 17:58 Відповісти
"Дорогой папочка! Пишу тебе из ледяной Украины! Это действительно "холодный край света" И если "зелёную зиму" (в ихнем сентябре) ещё терпеть можно - то "белая" вообще нестерпима Вода под ногами стаёт камнем а дождь - белым и пушистым Однако, попадая за ворот кутрки, тает и мочит одежду От этого становится ещё холоднее!"
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25.12.2023 14:17 Відповісти
Здається мені, що у них там більшісь країни - це пустеля Сахара
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25.12.2023 15:07 Відповісти
Ліньки на карту глянуть? Буркіна-Фасо - це такий собі аналог України (лісостепова зона) Тільки заселена неграми з кацапським менталітетом Працювать не хочуть але хочуть щоб у них все було
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25.12.2023 15:27 Відповісти
Якраз було не ліньки. Північна частина Буркіна Фасо - це пустеля, і межує з Нігером, який (точніше його 80 %) є майже аналогом Долини смерті. Південніше Сахари йдуть каменисті пустелі, напівпустелі і далі - саванна
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25.12.2023 15:34 Відповісти
Наче у нас такого нема! Просто ми з свого Лісостепу зробили "лялю" Степовий Крим, північне Причорномор"я, Олешківські піски А ці папуаси сидять і ніхєра робить не хочуть У них купа рік - але поливного землеробства практично нема! І це - в субтропіках!!!
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25.12.2023 15:47 Відповісти
Ще копченого м'яса нам не вистачає.
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25.12.2023 14:17 Відповісти
Хреново, що Умєров нікого і ніде не шукає....легше своїх ловити...
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25.12.2023 14:35 Відповісти
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25.12.2023 14:43 Відповісти

Це що, охлопистіна натерли кремом для черевиків?
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25.12.2023 18:01 Відповісти
Все правильно бережуть своїх громадян, спочатку відправили зеків, потім з інших країн
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25.12.2023 15:06 Відповісти
Так чиї негри танцювали на бмп коли дев'ять років дамбілі бамбас?
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25.12.2023 15:11 Відповісти
і їх перемелемо
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25.12.2023 15:14 Відповісти
А Україна їх зерном завалює.
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25.12.2023 15:15 Відповісти
А що, кацапи вже закінчуються? Чи бояться бунтів?
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25.12.2023 15:33 Відповісти
Думаю другий варіант.
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25.12.2023 15:59 Відповісти
Холодно зімою малєнькой макакє:
Прімєрзают ручєнькі к бєдной чорной сракє... (с)
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25.12.2023 15:44 Відповісти
При цьому слід розуміти, що нігерійці, гвінейці, сомалійці, зімбабвійці ефіопи ерітрійці та інші африканські племена особливо добре воюють узимку при температурі -10-15´С та нижче. Чим нижче температура - тім краще воюють…. Це закон такий. Пом'ятаю такі люди с чорної шкірою які вчились зі мною у політехі цю київську зиму сніг та морозненавидили всім серцем…..
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25.12.2023 15:51 Відповісти
яка різниця кому платить.Можливо ті найманці дешевше обидуться раші ніж свої....

Вони ,можливо ,більш виносливі,..А ще великий плюс -вдови,дружини будуть звертатись не до путіна.

Чому ж нашій владі не взяти на озброєння гарну ідею.А не ламать голову ,як повернути з-за кордону,чи бігать і ловить працівникам ТЦК
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25.12.2023 15:55 Відповісти
Абсолютно вірно. Куйло утилізує зеків, бурятів, алкашів та інший непотріб. Тепер вигадав утилізувати негрів, щоб не заважали в Африці володіти алмазними копальнями. А в нас гинуть найкращі...
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25.12.2023 16:34 Відповісти
 
 