3 585 31
Окупанти шукають найманців на війну з Україною у країнах Африки, - Центр нацспротиву
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Росіяни готують експедицію в Африку для пошуку найманців на війну проти України.
Про це повідомили у Центрі національного спротиву, інформує Цензор.НЕТ.
"Наразі ворог проводить рекрутингову кампанію у Курській області, де очікує набрати від 50 до 100 солдатів і офіцерів для наповнення так званого "Африканського корпусу". Останній РФ створює як заміну найманцям ПВК "Вагнер", які діяли в Африці, але були відправлені в зону "СВО", - йдеться в повідомленні.
У Центрі нацспротиву зазначили, що розширення вказаного контингенту планується на території Буркіна-Фасо, а основним видом діяльності найманців буде підготовка місцевих та перепідготовка нових хвиль місцевих найманців для відправки на війну проти України
Топ коментарі
+12 Яр Холодний
показати весь коментар25.12.2023 14:17
+6 сергей юрко
показати весь коментар25.12.2023 14:00
+6 Прощай немытая раССея
показати весь коментар25.12.2023 14:35
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
а бойцов мало - потому женю пирожина и нанимали
Але Як гарматне м"ясо годятся.. АК освоять...Проблеа зї х використанням взимку..
Іїх куди легше розвести з оплатою,ніж свинособак...
і війна в Африці - звичне діло
Дивлюсь, коло моєї САУшки негр сидить курить. Я до нього «Ду ю спік інгліш?». Він так зітхнув, глянув на мене... та і - «Хлопці, як ви вже мене всі за@їбали »
ДНР-овская нация !!!
Це що, охлопистіна натерли кремом для черевиків?
Прімєрзают ручєнькі к бєдной чорной сракє... (с)
Вони ,можливо ,більш виносливі,..А ще великий плюс -вдови,дружини будуть звертатись не до путіна.
Чому ж нашій владі не взяти на озброєння гарну ідею.А не ламать голову ,як повернути з-за кордону,чи бігать і ловить працівникам ТЦК