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Майже 4 тисячі прийомних дітей опинилися на окупованих територіях або були депортовані до Росії, - Мінреінтеграції
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Наразі приблизно 4 тис. прийомних дітей опинилися на тимчасово окупованій території або були депортовані окупантами на територію РФ.
Про це повідомила пресслужба Міністерства реінтеграції тимчасово окупованих територій України, інформує Цензор.НЕТ.
"Наразі близько 4 тисяч прийомних дітей опинилися на ТОТ або були депортовані на територію РФ", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що органи опіки та піклування не можуть забезпечити належний контроль над умовами їх проживання та виховання, а також неможливо відстежувати ймовірне подальше переміщення. Крім того, з багатьма сім'ями, на вихованні яких перебувають діти, втрачено зв'язок і доля дітей невідома.
Топ коментарі
+7 Олександр Дніпро
показати весь коментар25.12.2023 14:40
+6 Tigran Davidyan
показати весь коментар25.12.2023 14:32
+6 роман f858c103
показати весь коментар25.12.2023 14:48
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Будь ласка, зачекайте...
якби на його місці був якийсь дурачок.
Зате зараз усе те лайно говорить правильні слова, втопивши Україну в крові, але нічого не робить (в кращому випадку), а то й взагалі шкодить (зазвичай) у всіх сферах: від економіки до міжнародної політики.
І є ж ще такі особини, які про все це забули і почали відлік з 24.02.22, але забувають попередні майже 3 роки, що стали причиною. Здібності мислити в площині "причина-наслідок" відсутня чи умисне заблокована. І це - біда.
Денисова коректно видавала інформацію, як ії зняли, то і інформація припинилась.
Це падло колись покається за свої злочини проти Українців чи ні?
Херант, ****, Конституції ...
І запускали шатл бас в Крим, розмінувавши перешийки