УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12503 відвідувача онлайн
Новини Війна в Україні
931 17
депортація (632) діти (4405) Міністерство реінтеграції (341)

Майже 4 тисячі прийомних дітей опинилися на окупованих територіях або були депортовані до Росії, - Мінреінтеграції

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

біженці,діти,депортація

Наразі приблизно 4 тис. прийомних дітей опинилися на тимчасово окупованій території або були депортовані окупантами на територію РФ.

Про це повідомила пресслужба Міністерства реінтеграції тимчасово окупованих територій України, інформує Цензор.НЕТ.

"Наразі близько 4 тисяч прийомних дітей опинилися на ТОТ або були депортовані на територію РФ", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що органи опіки та піклування не можуть забезпечити належний контроль над умовами їх проживання та виховання, а також неможливо відстежувати ймовірне подальше переміщення. Крім того, з багатьма сім'ями, на вихованні яких перебувають діти, втрачено зв'язок і доля дітей невідома.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": З окупованих територій вдалося повернути ще трьох дітей

Автор: Марина Макєєва
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+7
Важко навіть припустити що б було,
якби на його місці був якийсь дурачок.
показати весь коментар
25.12.2023 14:40
+6
Власть их просто бросила,хотя могли эвакуировать.
показати весь коментар
25.12.2023 14:32
+6
мало того закликала не панікувати і лишатись вдома .
показати весь коментар
25.12.2023 14:48
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Власть их просто бросила,хотя могли эвакуировать.
показати весь коментар
25.12.2023 14:32 Відповісти
мало того закликала не панікувати і лишатись вдома .
показати весь коментар
25.12.2023 14:48 Відповісти
В сенсі опинились? Це ж держава кинула людей на заклання.
показати весь коментар
25.12.2023 14:34 Відповісти
Важко навіть припустити що б було,
якби на його місці був якийсь дурачок.
показати весь коментар
25.12.2023 14:40 Відповісти
"Дуже дякую" усім отим "Ми могли би збільшити армію в 2 рази, але як тоді будувати дороги?", "збільшення фінансування армії - то популізм", "Я б втрачав по 7млрд щомісяця", "Сидіть вдома - ніякої небезпеки немає", "Готуємось до шашликів на травневі свята", "Раніше строку ми відкрили "шатли" на Чонгар"... Ну і, звісно, "Велике будівництво" за ініціативи преЗЕдента.
Зате зараз усе те лайно говорить правильні слова, втопивши Україну в крові, але нічого не робить (в кращому випадку), а то й взагалі шкодить (зазвичай) у всіх сферах: від економіки до міжнародної політики.
І є ж ще такі особини, які про все це забули і почали відлік з 24.02.22, але забувають попередні майже 3 роки, що стали причиною. Здібності мислити в площині "причина-наслідок" відсутня чи умисне заблокована. І це - біда.
показати весь коментар
25.12.2023 14:50 Відповісти
Їх там б'ють і насилують. Жах, і цьому позер. Воно ж неадекватне
показати весь коментар
25.12.2023 15:01 Відповісти
Кацапи викрали з України 121 тисячу дітей
показати весь коментар
25.12.2023 15:17 Відповісти
А зеленого омбудсмена заціпило!
показати весь коментар
25.12.2023 15:37 Відповісти
Вони всі зелені, бо влада зелена.
Денисова коректно видавала інформацію, як ії зняли, то і інформація припинилась.
показати весь коментар
25.12.2023 15:46 Відповісти
Скажіть мені, Зеля після цього заслуговує на своє вбивство чи ні?
Це падло колись покається за свої злочини проти Українців чи ні?
Херант, ****, Конституції ...
показати весь коментар
25.12.2023 15:51 Відповісти
Якби у вовки зеленського була хоть крапля совісті то він би вже давно пішов у відставку або застрелився за свої шашлики та бездіяльність наслідки якої тисячі померлих та тисячі закатованих українців
показати весь коментар
25.12.2023 16:11 Відповісти
показати весь коментар
25.12.2023 16:27 Відповісти
Спасибо владимир ссанычу за вкусные шашлычки
показати весь коментар
25.12.2023 16:56 Відповісти
Всі хто всиновив наших дітей в рашці і цьому допомагав повинні бути оголошені терористами і посідбниками терористів з міждуранодним розшуком.Ми за два роки в цьому плавні нічого не зробили окрім балачок і осуджень.Позиція країни в цьому питанні якесь дно.
показати весь коментар
25.12.2023 18:24 Відповісти
Так сама ж мінреінтеграції дітей і здала. Згадайте що говорила Верещук в Маріуполі перед самим нападом- що без паніки, ніхто не нападе.
І запускали шатл бас в Крим, розмінувавши перешийки
показати весь коментар
25.12.2023 19:59 Відповісти
 
 