За тиждень у терористів мінус 5 літаків. Що сильніша буде наша ППО, то менше російських чортів буде в нашому небі, - Зеленський
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
У Різдвяний вечір під час війни наші воїни збили не лише майже 30 "шахедів" і кілька ракет, але й ще дві російські "сушки".
Про це нагадує у телеграм-каналі президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.
"Всього за тиждень у терористів мінус 5 літаків. Це Різдво задає правильний настрій на весь наступний рік – настрій наших можливостей. Можливостей у переговорах із партнерами. Можливостей у зміцненні нашого повітряного щита. Можливостей у захисті нашого дому від російських терористів. Що сильніша буде наша ППО, то менше російських чортів буде і в нашому небі, і на нашій землі", - зазначив Зеленський.
"Дякую всім нашим воїнам за влучність та силу! Дякую кожному й кожній, хто і в Різдво, і в будні дбає про захист нашої держави, хто витримує ворожі атаки й показує незламність, хоч би де він був: на сході та півдні чи на кордонах нашої країни, хто в бою і на позиціях, хто рятує та лікує людей. Усі наші екстрені служби. Кожен, хто допомагає. Дякую всім вам! З Різдвом, дорогі українці, українки! Хай цей світлий час зробить для нас світлішим увесь наступний рік", - додає глава держави.
Будь ласка, зачекайте...
Не даремно вчився, закінчував університети. Три.
От що значить- людина народилася щоб нести іншим радість, позитивні емоції. Реальний талант.
Інші, це хто?
Це була моя місія.
Тепер я робитиму все, щоб українці принаймні більше не плакали.
З інвгаруційної промови найвеличнійшого
А скільки б снарядів прийшло з Болгарії, як би не послиця?
Замовкни, Щеневтік. І працюй мовчки.
Чекаємо на офіціоз
А як щось погане трапиться - я не я, собака не моя, а всралась невістка.
Раньше это была "та сторона", а теперь уже террористы.
бандакоманда.
"- Может, позвонить этому черту? .."
Але навіщо воно нам?
То не забудь зеленському
подякувать за це
Після хероїчно просраного лендлізу, нові комплекси ППО Україна отримує від партнерів в оренду.
Вгадайте, хто контролює фірмочку, що виступає посередником у цих оборутках
Це я до його намагання отримати від США військово-транспортні літаки С130 Геркулес.
Розумію, ППО/ПРО, але просрати власну транспортну авіацію!
Це "потужний прорив"!
І чого ахламідія знову з абрамовичем зустрічався в Турції?