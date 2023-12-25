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За тиждень у терористів мінус 5 літаків. Що сильніша буде наша ППО, то менше російських чортів буде в нашому небі, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зеленський

У Різдвяний вечір під час війни наші воїни збили не лише майже 30 "шахедів" і кілька ракет, але й ще дві російські "сушки".

Про це нагадує у телеграм-каналі президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Всього за тиждень у терористів мінус 5 літаків. Це Різдво задає правильний настрій на весь наступний рік – настрій наших можливостей. Можливостей у переговорах із партнерами. Можливостей у зміцненні нашого повітряного щита. Можливостей у захисті нашого дому від російських терористів. Що сильніша буде наша ППО, то менше російських чортів буде і в нашому небі, і на нашій землі", - зазначив Зеленський.

"Дякую всім нашим воїнам за влучність та силу! Дякую кожному й кожній, хто і в Різдво, і в будні дбає про захист нашої держави, хто витримує ворожі атаки й показує незламність, хоч би де він був: на сході та півдні чи на кордонах нашої країни, хто в бою і на позиціях, хто рятує та лікує людей. Усі наші екстрені служби. Кожен, хто допомагає. Дякую всім вам! З Різдвом, дорогі українці, українки! Хай цей світлий час зробить для нас світлішим увесь наступний рік", - додає глава держави.

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Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+38
Ой як добре шо наш зюзєдєнт з 2019 року день і ніч посилював ППО.
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25.12.2023 14:58
+24
Крейсер "Москва" превращяется в авианосец
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25.12.2023 15:01
+24
Який хрипун грозний і високопарний, які одразу епітети високопарні, коли є якийсь успіх.
А як щось погане трапиться - я не я, собака не моя, а всралась невістка.
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25.12.2023 15:04
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Ой як добре шо наш зюзєдєнт з 2019 року день і ніч посилював ППО.
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25.12.2023 14:58 Відповісти
Що там підсилював. Конструював та секретно виробляв нове ППО а також ПРО.
Не даремно вчився, закінчував університети. Три.
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25.12.2023 15:11 Відповісти
три портсигара - импортных...!)
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25.12.2023 15:19 Відповісти
І що він такого сказав, чого не знаю я і навідь мій маленький сусід?
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25.12.2023 16:55 Відповісти
слышали. дальше что
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25.12.2023 16:49 Відповісти
вата 3 су34 неатріцає, а от вчорашні скреже зуби і каже: нєбило такого .Звичайно бо вони лежать на дні Чорного моря
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25.12.2023 14:59 Відповісти
Крейсер "Москва" превращяется в авианосец
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25.12.2023 15:01 Відповісти
Нам порадили регулярно дивитися відосіки ПреZEдента. Щоб не падали духом, вірили не власним очам, а обдуманому вибору мудрого українського народу. Справді, допомагає. Наче і розумієш що всьому, і тобі в тому числі підходить пи...ць, а подивишся відео Зеленського- і наче і перемагаємо.
От що значить- людина народилася щоб нести іншим радість, позитивні емоції. Реальний талант.
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25.12.2023 14:59 Відповісти
...нести іншим радість...
Інші, це хто?
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25.12.2023 15:07 Відповісти
Радіти ми будемо довго. А смерть - вона всього лише мить. Навіть зрозуміти не встигнеш.
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25.12.2023 15:14 Відповісти
Протягом свого життя я намагався робити все, щоб українці усміхалися.
Це була моя місія.
Тепер я робитиму все, щоб українці принаймні більше не плакали.
З інвгаруційної промови найвеличнійшого
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25.12.2023 15:38 Відповісти
"Протягом свого життя я намагався робити все, щоб українці усміхалися." Да, так и было, верю. Только вот почему-то адекватные люди, из тех, кого я знаю, все вместо улыбок - плевались. Интересно, с чего бы это?
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25.12.2023 17:32 Відповісти
А той, хто радив, сам дивиться ці шедеври?...
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25.12.2023 15:44 Відповісти
..а шо там з чортами в ОПі на Банковій?.. - від них проблем ще більше, і проблем фундаментальних, які мінусують оборону України стократно
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25.12.2023 15:01 Відповісти
Ето другоє.
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25.12.2023 15:06 Відповісти
І яким ППО тих чортів з ОПи вибивать....
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25.12.2023 16:16 Відповісти
А скільки б ППО було якби ти менше бикував?
А скільки б снарядів прийшло з Болгарії, як би не послиця?

Замовкни, Щеневтік. І працюй мовчки.
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25.12.2023 15:02 Відповісти
Краще хай тихенько нюхає та менше говорить, бо чим більше він "працює" - тим більше скорочується допомога
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25.12.2023 15:22 Відповісти
он суда послевоенного боится как и вся ваша ЗЕ-шобла мародеров-предателей
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25.12.2023 17:14 Відповісти
Саме так. І лише, хоч якось, компесуючи заподіяну шкоду можна розраховувати на зменшення терміну.
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25.12.2023 18:15 Відповісти
Один свинособачий блохольот Су-35 не повернувся на базування в Єйськ. Причина (поки що) не розголошується
Чекаємо на офіціоз
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25.12.2023 15:03 Відповісти
Який хрипун грозний і високопарний, які одразу епітети високопарні, коли є якийсь успіх.
А як щось погане трапиться - я не я, собака не моя, а всралась невістка.
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25.12.2023 15:04 Відповісти
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25.12.2023 15:08 Відповісти
Зато прогресс на лицо
Раньше это была "та сторона", а теперь уже террористы.
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25.12.2023 20:05 Відповісти
Для Перемоги нам треба насамперед мiнус Ятрапка и його бандакоманда.
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25.12.2023 15:04 Відповісти
Російські пропагандони-клоуни розповідають про "знищені F-16 на аеродромі Шкільний в Одесі". І показують фото кримського аеродрому Саки (Новофедорівка) із знищеними після українського удару літаками.
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25.12.2023 15:04 Відповісти
Кацапня хаває і гардітся,а для вкидувачів подібного лайна це головне.
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25.12.2023 15:08 Відповісти
То якісь новітні моделі Ефок... Зі змінною геометрією крила, судячи з вцілілих)))
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25.12.2023 15:50 Відповісти
А ти яким боком причетний до того ППО? Іди *уйлу кудись позаглядай!
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25.12.2023 15:08 Відповісти
не позорься зелебот ..
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25.12.2023 17:15 Відповісти
"А ти яким боком причетний до того ППО?" А всеми боками , что тут не ясно. Меньше б быковал да посылал нагло западных партнеров, скорее всего этих комплексов ПВО, да и другого оружия, было бы поставлено больше.
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25.12.2023 17:36 Відповісти
Йди лісом бубачка.
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25.12.2023 15:09 Відповісти
Бути президентом, а фактично працювати новітнім Левітаном, то таке, у останього хоч голос був не такий огидний.
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25.12.2023 15:10 Відповісти
В Україні на даний час зависла одна проблемна зечортівня в опу
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25.12.2023 15:12 Відповісти
Що розумніше будуть українці, то менше зечортів буде на нашій землі"
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25.12.2023 15:12 Відповісти
В один з днів квітня 2022 року за одну добу було збито 13 літаків і гелікоптерів мордору.
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25.12.2023 15:13 Відповісти
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25.12.2023 15:17 Відповісти
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25.12.2023 15:22 Відповісти
ЗЕ-тряпка просто тварь брехливая
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25.12.2023 17:17 Відповісти
А думаєте клістрони з С 300 так легко виймати?
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25.12.2023 15:23 Відповісти
Цікаво яка потрібна техніка щоб прибрати кацапських чортів з української влади?
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25.12.2023 15:23 Відповісти
Потрібні послуги асенізаторів
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25.12.2023 15:28 Відповісти
Гнидище! Що ти, бункерний Наполеон для цього зробив? Чмошник, сраний!
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25.12.2023 15:27 Відповісти
То не Ваша ППО пане Херпіду, то західна ППО. А ваші асфальтоукладчики, грейдери, смоскиди, екскаватори і телемарафон.
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25.12.2023 15:31 Відповісти
Як оливкові ісподні, мають дивнийвплив на читача текстів….
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25.12.2023 15:33 Відповісти
про чортів ))
"- Может, позвонить этому черту? .."
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25.12.2023 15:36 Відповісти
В українському небі буде менше рашистських антихристів,але українцям варто готувати осикові кілочки для тих рашистських антихристів,котрі обслуговують рашистські інтереси в Україні біля "ззедента" Ці рогаті більш страшнішші від тих котрі позбивала українська ППО
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25.12.2023 15:36 Відповісти
Єдине досягнення нашого Нелоха - це те що він потужно не втік.
Але навіщо воно нам?
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25.12.2023 15:36 Відповісти
Дякуемо Генералу Залужному,дякуемо ЗСУ, за збиті литаки,за врятовану Україну !
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25.12.2023 15:37 Відповісти
а при чем тут твоя брехливая ЗЕ-тряпка
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25.12.2023 17:19 Відповісти
цей чудік взагалі колись відпочиває
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25.12.2023 15:42 Відповісти
Він працьовитий, як Чаушеску !
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25.12.2023 15:52 Відповісти
То ість отето робота?
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25.12.2023 16:19 Відповісти
Вован, а скільки російських чортів в твоїй ОПі? чи може какаяразніца?
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25.12.2023 15:47 Відповісти
І якщо спермою наповнене яйце-

То не забудь зеленському

подякувать за це
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25.12.2023 15:48 Відповісти
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25.12.2023 15:51 Відповісти
Если Зеля не усилит мероприятия по маскировке и защите техники, то он очень быстро останеться без танков.
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25.12.2023 15:57 Відповісти
Не лишним будет напомнить, что в Украине действует программа. Русские пилоты могут заработать 2 миллиона евро + гражданство любой европейской страны, если перегонят свой блохолет в Украину. И жизнь цела и бабло есть.
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25.12.2023 16:00 Відповісти
ОПешно-ригівському кодлу терміново потрібно повторити свої дії до початку вторгнення. Вилучити і арештувати клістрони ще в декілька дивізій ППО! А то Пуйло ************ будут сєрдітся!
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25.12.2023 16:07 Відповісти
так на Патриотах та уже полупроводники
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25.12.2023 16:13 Відповісти
ага , русня 5 Ф16 сбила , Игнат подсталом
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25.12.2023 16:12 Відповісти
Коли ,вовка, тебе вже буде меньше у інформаційному просторі?
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25.12.2023 16:12 Відповісти
А який чтосунок має Зєлєнскій до збитих літаків? Шось не пригадую, щоб відновлював ППО за свої гроші, як Порошеко, чи возив клістрони, як свинарчуки. 🤔 Аааа! Забув! Він не звільняє Татарова, Шурму і інших єрмаків, завдяки чому нам дють засоби ППО!
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25.12.2023 16:30 Відповісти
Думаю-прямий.
Після хероїчно просраного лендлізу, нові комплекси ППО Україна отримує від партнерів в оренду.
Вгадайте, хто контролює фірмочку, що виступає посередником у цих оборутках
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25.12.2023 16:40 Відповісти
Я фігєю! Порошенко??? 😲 😲 Це реакція зелебобиків.😊
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25.12.2023 16:43 Відповісти
ты в своем уме? что ты несешь бот тупорылый?
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25.12.2023 17:21 Відповісти
У відповідь, хочу нагадати преЗЕденту, що в Київі є ДП Антонов.
Це я до його намагання отримати від США військово-транспортні літаки С130 Геркулес.
Розумію, ППО/ПРО, але просрати власну транспортну авіацію!
Це "потужний прорив"!
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25.12.2023 16:36 Відповісти
Чудо неголене, коли 26000 дронів будуть у наших під Авдіївкою
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25.12.2023 16:39 Відповісти
Краще би буде меньше чертей у владі
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25.12.2023 16:43 Відповісти
нужно убрать одну зеленую тряпку из Оппы и там сразу перестанет вонять
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25.12.2023 17:22 Відповісти
Цей Сруль ,постійно акцентує увагу саме на ПВО.Чомусь забуваючи про інші роди військ.Обіцяючи 1000000 дронів,поцик абсолютно не згадує про артилерію без вогняної підтримки якої все піде до (_!_)...
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25.12.2023 16:45 Відповісти
Ты бы раньше такой умный был, когда носом в карты тыкали, я не яйцами крутил.
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25.12.2023 16:47 Відповісти
зелений гандон,розкажи що за літак вилетів з Бориспільського аеродрома і куда,і з чим на борту він полетів.
І чого ахламідія знову з абрамовичем зустрічався в Турції?
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25.12.2023 17:05 Відповісти
Це сказав той що в 19 році зупинив виробництво всіх ракет, розробку різних систем ураження,
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25.12.2023 17:10 Відповісти
 
 